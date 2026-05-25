Maruti Fronx से लेकर Hyundai Bayon तक, हाइब्रिड पावर के साथ जल्द लॉन्च होंगी ये कारें

भारत में अब धीरे-धीरे हाइब्रिड SUV का दौर शुरू होने जा रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग ऐसी गाड़ियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जो बेहतर माइलेज दें और पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक हों. यही वजह है कि बड़ी ऑटो कंपनियां आने वाले सालों में कई नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. खास बात यह है कि ये गाड़ियां सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आम ग्राहकों के बजट में भी मौजूद हो सकती हैं.

आने वाले समय में Maruti Suzuki Fronx, Kia Sonet, Renault Bridger और Hyundai Bayon जैसी हाइब्रिड SUV भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती हैं. इन सभी मॉडल्स में मॉडर्न डिजाइन, बेहतर माइलेज और नई तकनीक देखने को मिलेगी.

Maruti Fronx Hybrid

सबसे पहले बात करें Maruti Suzuki Fronx की, तो कंपनी इसे 2027 तक नए हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च कर सकती है. इसमें सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेट्रोल इंजन की तुलना में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी. माना जा रहा है कि इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. यह तकनीक शहर में चलाने के दौरान पेट्रोल की खपत काफी कम कर सकती है. मारुति अपनी इन-हाउस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रही है.

Kia Sonet Hybrid

इसके बाद दूसरे नंबर पर Kia Sonet का नाम आता है. किआ अपनी नेक्स्ट जनरेशन सोनेट को 2027 तक लॉन्च कर सकती है. नई सोनेट में डिजाइन और फीचर्स के साथ-साथ हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिल सकता है. कंपनी इस SUV को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी, जिससे इसमें ज्यादा स्पेस और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका व्हीलबेस भी मौजूदा मॉडल से थोड़ा बड़ा होगा.

Renault Bridger

फ्रेंच कार कंपनी Renault भी पीछे नहीं है. Renault Bridger को एक मजबूत और रफ-एंड-टफ डिजाइन के साथ लाने की तैयारी की जा रही है. इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV जैसा दमदार लुक मिलेगा. यह नया मॉडल ऐसे प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा जो पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और CNG जैसे कई पावरट्रेन को सपोर्ट करेगा. उम्मीद है कि इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाए.

Hyundai Bayon

वहीं Hyundai Bayon भी भारतीय बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है. हुंडई इसे एक नई कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश कर सकती है, जो मौजूदा Venue और Creta के बीच जगह बनाएगी. नए मॉडल में बॉक्सी डिजाइन, बड़ी ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप और कनेक्टेड LED टेललैंप जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा. इसकी संभावित कीमत लगभग 8.5 लाख से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

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