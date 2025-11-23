मांगलिक दोष से क्या सच में शादी में आती हैं बाधाएं? जानिए डर का असली ज्योतिष रहस्य और समाधान!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Manglik Dosh: तुम मांगलिक हो? आगे चलकर शादी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हर किसी ने इस डर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या ये सच में इतनी बड़ी समस्या है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का असली राज क्या है?

मांगलिक दोष का मतलब, जब मंगल ग्रह आपकी कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें घर में विराजमान हो, तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं. शादी में बाधाएं, गुस्सा ज्यादा आना और रिश्तों में तनाव की स्थिति को लोग मांगलिक दोष से जोड़ते हैं.

मंगल आग जैसा ग्रह

आज के समय में लोगों के बीच मंगल का आतंक इसलिए ज्यादा है, क्योंकि यह एक आग जैसा ग्रह है, जो क्रोध का कारक है. मंगल ग्रह को लेकर एक रोचक तथ्य ये है कि, वैदिक शास्त्रों में मांगलिक दोष का जिक्र नहीं था, यह डर बाद में बना.

मौत का ड्रामा

मांगलिक = मृत्यु?

कुंडली का आठवां भाव मौत को दर्शाता है. काल पुरुष कुंडली में आठवां घर वृश्चिक है, जिसका स्वामी मंगल है.

यही से मिथक बना मांगलिक से शादी करने से जान का खतरा बना रहता है. असल में यह पूरी तरह से एक अफवाह है!

शारीरिक ऊर्जा का रहस्य

लिबिडो का रहस्य

मांगलिक लोगों की शारीरिक और यौन ऊर्जा अधिक होती है. पुराने जमाने में न गर्भनिरोधक थे, न स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी उचित सुविधाएं और न ही यौन शिक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का ज्ञान, जिस वजह से बार-बार गर्भावस्था में महिलाओं की सेहत बिगड़ जाती थी. यहीं से मांगलिक का भय और भी अधिक बढ़ गया.

दो मांगलिकों की शादी?

आज भी लोगों के बीच ये मान्यता है कि दो मांगलिकों की शादी करवा देने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. चाहे 36 गुण भी क्यों न मिल जाए, खुशहाल शादी की कोई गारंटी नहीं हैं.

वैदिक ज्योतिष में मांगलिक होना सामान्य है. 12 में से 5 घर मांगलिक बनाते हैं. कहने का अर्थ करीब 50 फीसदी लोग मांगलिक हैं, आप अकेले नहीं हो.

मांगलिक लोग महत्वाकांक्षी और भावुक, उच्च ऊर्जा और प्रेरणा से भरे व्यक्तित्व के होते हैं.

मांगलिक दोष को लेकर मानसिक अवरोध मत पैदा होने दो. अगर कोई आपको बार-बार कहे, तुम अभागे हो, तो तुम खुद इसपर विश्वास करने लगोगे.

मांगलिक होना ग्रहों की समस्या नहीं, बल्कि मानसिक अवरोध है. किसी पेड़ से शादी करने की जरूरत नहीं, पुरानी रीति रिवाजों की जरूरत नहीं है, बस अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर खुद पर काम करों.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.