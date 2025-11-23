हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शनि देव किस राशि में क्या असर दिखाते हैं? जानिए मेष से लेकर मीन राशियों का हाल

शनि देव किस राशि में क्या असर दिखाते हैं? जानिए मेष से लेकर मीन राशियों का हाल

Shani Dev: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव न्याय और कर्म प्रधान देवता हैं. शनि देव जिस भी राशि में स्थित होते हैं, उसका अनुकूल और प्रतिकूल जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 23 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Saturn position from Aries to Pisces: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मप्रधान कहा गया है. जिस वजह से शनि देव जिस भी राशि और भाव में विराजमान होते हैं, उसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलता है. 

शनि देव अगर किसी व्यक्ति के राशि में अच्छे हैं तो उसे सफलता की ऊंचाईयों तक पहुंचा सकते हैं, वहीं शनि की गलत अवस्था करियर, रिश्तों और धन के मामले में बाधा डाल सकती है. आइए जानते हैं शनि देव किस राशि में बैठकर कैसा प्रभाव दिखाते हैं?

शनि की अवस्था मेष से मीन राशियों में

शनि के मेष राशि में स्थित होने से जातक को करियर में संघर्ष, अधिक परिश्रम, रिश्तों में तनाव और परिणाम मिलने में देरी का सामना करना पड़ सकता है. 

शनि के वृषभ राशि में विराजमान होने से इस राशि के जातक को प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती, बिजनेस में संघर्ष और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. 

मिथुन राशि में शनि के होने से संचार के क्षेत्र मे लाभ, यात्रा के निरंतर योग, मानसिक तनाव और कोर्ट-कचहरी का सामना करना पड़ सकता है. 

शनि जब कर्क राशि में हो तो रिश्तों में भावनात्मक तनाव, घर परिवार में अशांति, प्रॉपर्टी विवाद और करियर से संबंधित मामलों में देरी देखने को मिल सकती है. 

सिंह राशि में शनि के होने से अंहकार का सामना, करियर में मिला जुला परिणाम, नेतृत्व क्षमता में चुनौती और सरकारी कामों में देरी का सामना करना पड़ सकता है. 

शनि के कन्या राशि में होने से काम में दबाव का सामना, वित्तीय मामलों में अस्थिरता और स्किन या हड्डी के मामलों में समस्या देखने को मिल सकती है.

शनि तुला राशि में हो तो करियर में बेहतर परिणाम, प्रेम जीवन में प्यार की वृद्धि, निर्णय क्षमता मजबूत और करियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

वृश्चिक राशि में शनि के विराजमान होने से मानसिक दबाव, रिसर्च, जांच-पड़ताल से जुड़े कामों में सफलता और अकस्मात बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

शनि धनु राशि में होने से उच्च शिक्षा में टकराव, विदेश से जुड़े कामों में बाधा और करियर में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है. 

शनि मकर राशि में होते हैं करियर में बुलंदी, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि, परिश्रम में सफलता और नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं.

शनि कुंभ राशि में मित्र भाव में विराजमान होते हैं, जिस वजह से सामाजिक पहचान मजबूत होने के साथ व्यापार में वृद्धि, नेटवर्किंग के मामलों में अच्छे परिणाम और लॉन्ग टर्म की योजनाओं में सफलता मिलती है. 

शनि के मीन राशि में होने से आध्यात्मिकता में वृद्धि, भावनात्मक भ्रम दूर होने के साथ विदेश, हॉस्पिटल और फार्मा के क्षेत्र में फायदा देखने को मिलता है.

किसी भी जातक की कुंडली में शनि का असर केवल राशि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसके भाव, दृष्टि, दशा और योग पर भी निर्भर करता है.शनि की सही स्थिति जीवन में स्थिरता के साथ सफलता दिलाती है, जबकि गलत जगह बैठे शनि संघर्ष और देरी का कारण बनते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 23 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
Saturn Shani Zodiac Sign Shani Dev

Frequently Asked Questions

मकर और कुंभ राशि में शनि की स्थिति जीवन को कैसे प्रभावित करती है?

मकर राशि में शनि करियर में बुलंदी और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि लाते हैं, जबकि कुंभ राशि में मित्र भाव में होने से सामाजिक पहचान मजबूत होती है और व्यापार में वृद्धि होती है।

Embed widget