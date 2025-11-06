हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Vakri 2025: नवंबर में देवगुरु बृहस्पति चलेंगे वक्री चाल, इन 3 राशियों की किस्मत देगी साथ!

Guru Vakri 2025: नवंबर में देवगुरु बृहस्पति चलेंगे वक्री चाल, इन 3 राशियों की किस्मत देगी साथ!

Guru Vakri 2025: ज्योतिषी में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बेहद ही लाभकारी माना गया है. गुरु 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं. जिससे कई राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Nov 2025 01:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Guru Vakri 2025: हिंदू पंचांग के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर को बेहद ही खास माना गया है. वहीं गुरु का वक्री होना भी किसी योग से कम नहीं है. इससे पहले देवगुरु बृहस्पति ने 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में प्रवेश किया था.

ज्योतिषियों के अनुसार, 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रात 10 बजकर 11 मिनट पर वक्री होंगे. इस समय गुरु अपनी अतिचारी अवस्था में ही होगा. यह इसी अवस्था में 5 दिसंबर तक रहेंगे और फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे.

गुरु के इस परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत में बदलाव आएगा. आइए जानते है देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल से किन राशियों का शुभ समय शुरू हो रहा है.

वृषभ राशि (Capricorn Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के वक्री होने से व्यापार में आ रही परेशानियां, धीरे-धीरे दूर होंगी. धन और करियर में भी उन्नति देखने को मिलेगी. कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. जो व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में है, उसका प्रमोशन होने की संभावना है.

परिवार के बड़े सदस्यों से मदद मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना भाग्यशाली साबित हो सकता है. करियर में आ रहीं परेशानियां दूर होंगी. लंबे समय से रुके काम, पूर्ण होंगे. सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे. विदेश जाने का कोई अवसर मिल सकता है, घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

मकर राशि (Taurus Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होना शुभ संकेत लेकर आ रहा है. यह समय आपको अपने लक्ष्यों पर दोबारा फोकस करने और अधूरे काम पूरे करने का मौका देगा. पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है.

रिश्तों में आई गलतफहमियां अब दूर होंगी और प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 06 Nov 2025 01:43 PM (IST)
Jupiter Transit Transit Guru Vakri 2025

Frequently Asked Questions

देवगुरु बृहस्पति 2025 में कब वक्री होंगे?

देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 11 मिनट पर कर्क राशि में वक्री होंगे।

देवगुरु बृहस्पति कितने समय के लिए कर्क राशि में वक्री रहेंगे?

देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद वे मिथुन राशि में चले जाएंगे।

वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा?

वृषभ राशि वालों के व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होंगी, धन और करियर में उन्नति देखने को मिलेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और सरकारी नौकरी वालों का प्रमोशन हो सकता है।

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहेगा?

कन्या राशि के जातकों के लिए यह भाग्यशाली साबित होगा, करियर की परेशानियां दूर होंगी और लंबे समय से रुके काम पूर्ण होंगे।

मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति के वक्री होने से क्या लाभ होगा?

मकर राशि वालों के लिए यह समय लक्ष्यों पर दोबारा फोकस करने और अधूरे काम पूरे करने का मौका देगा। पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ मिल सकता है।

