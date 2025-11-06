हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Nakshatra Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 6 नवंबर से इन राशियों के सुधरेंगे हालात

Surya Nakshatra Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 6 नवंबर से इन राशियों के सुधरेंगे हालात

Surya Nakshatra Gochar 2025: 6 नवंबर को सूर्य गुरु के नक्षत्र विशाखा में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र में सूर्य के गोचर सभी राशियां प्रभावित होंगी. लेकिन 3 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Nov 2025 08:46 AM (IST)
Surya Nakshatra Gochar 2025: 6 नवंबर को सूर्य गुरु के नक्षत्र विशाखा में प्रवेश करेंगे. विशाखा नक्षत्र में सूर्य के गोचर सभी राशियां प्रभावित होंगी. लेकिन 3 राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

सूर्य नक्षत्र गोचर 2025

1/6
नवंबर महीने में राशि बदलने से पहले सूर्य नक्षत्र बदलने वाले हैं. सूर्य विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो गुरु का नक्षत्र है. गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर सूर्य तीन राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे.
नवंबर महीने में राशि बदलने से पहले सूर्य नक्षत्र बदलने वाले हैं. सूर्य विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो गुरु का नक्षत्र है. गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर सूर्य तीन राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे.
2/6
ग्रहों के स्वामी सूर्य की चाल में जब भी बदलाव होते हैं तो इसका असर देश दुनिया, मौसम से लेकर राशियों पर भी पड़ता है. कार्तिक पूर्णिमा के बाद 6 नवंबर को सूर्य दोपहर 2 बजकर 59 मिनट पर स्वाति से विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे.
ग्रहों के स्वामी सूर्य की चाल में जब भी बदलाव होते हैं तो इसका असर देश दुनिया, मौसम से लेकर राशियों पर भी पड़ता है. कार्तिक पूर्णिमा के बाद 6 नवंबर को सूर्य दोपहर 2 बजकर 59 मिनट पर स्वाति से विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं. साथ ही इस नक्षत्र का संबंध तुला और वृश्चिक राशि से है. ऐसे में इस नक्षत्र में आकर सूर्य कुछ राशियों को लाभ पहुंचाएंगे. जानें इन शुभ राशियों के बारे में.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं. साथ ही इस नक्षत्र का संबंध तुला और वृश्चिक राशि से है. ऐसे में इस नक्षत्र में आकर सूर्य कुछ राशियों को लाभ पहुंचाएंगे. जानें इन शुभ राशियों के बारे में.
4/6
मेष राशि- नक्षत्र परिवर्तन कर सूर्य मेष राशि वालों के जीवन को भी नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगे. कार्य-व्यापार में गति आएगी और रुके हुए काम बनने लगेंगे. इस समय कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या ऊंचा पद भी मिल सकता है.
मेष राशि- नक्षत्र परिवर्तन कर सूर्य मेष राशि वालों के जीवन को भी नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगे. कार्य-व्यापार में गति आएगी और रुके हुए काम बनने लगेंगे. इस समय कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या ऊंचा पद भी मिल सकता है.
5/6
सिंह राशि- सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा. सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसे में विशाखा नक्षत्र में आकर वे आपको खूब लाभ पहुंचाएंगे. इस दौरान एक-एक कर आपकी समस्याओं का निवारण होगा.
सिंह राशि- सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा. सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, ऐसे में विशाखा नक्षत्र में आकर वे आपको खूब लाभ पहुंचाएंगे. इस दौरान एक-एक कर आपकी समस्याओं का निवारण होगा.
6/6
वृश्चिक राशि- सूर्य का नक्षत्र गोचर आपके लिए भी शुभ साबित हो सकता है. जो लोग लंबे समय से काम की तलाश में थे, उन्हें सफलता मिलेगी. कर्ज से लेकर कानूनी मामलों से छटकारा मिलेगा और आप खुशहाल जीवन बिताएंगे.
वृश्चिक राशि- सूर्य का नक्षत्र गोचर आपके लिए भी शुभ साबित हो सकता है. जो लोग लंबे समय से काम की तलाश में थे, उन्हें सफलता मिलेगी. कर्ज से लेकर कानूनी मामलों से छटकारा मिलेगा और आप खुशहाल जीवन बिताएंगे.
Published at : 06 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Surya Dev Zodiac Sign Astrology Surya Nakshatra Gochar 2025 Surya Gochar 2025

