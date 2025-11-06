ग्रहों के स्वामी सूर्य की चाल में जब भी बदलाव होते हैं तो इसका असर देश दुनिया, मौसम से लेकर राशियों पर भी पड़ता है. कार्तिक पूर्णिमा के बाद 6 नवंबर को सूर्य दोपहर 2 बजकर 59 मिनट पर स्वाति से विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे.