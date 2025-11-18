हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवटें बदल-बदल कर कट रही हैं रातें? जानें कौन सा ग्रह कर रहा है गड़बड़ 

करवटें बदल-बदल कर कट रही हैं रातें? जानें कौन सा ग्रह कर रहा है गड़बड़ 

Insomnia: बार-बार नींद टूट रही है? बेचैनी या ओवरथिंकिंग बढ़ गई है? जानें कैसे चंद्र, राहु, शनि और बुध आपकी नींद को प्रभावित कर रहे हैं. वैज्ञानिक और ज्योतिषीय खोज से जानते हैं इसका रहस्य और उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Insomnia: लगातार टूटती नींद, बेचैनी, मानसिक अशांति और रात भर करवटें बदलना वैदिक ज्योतिष के अनुसार केवल तनाव की देन नहीं होते. ऐसे मामलों में अधिकतर बार चंद्र, राहु, शनि और बुध में से कोई न कोई ग्रह असंतुलित होता है. ये ग्रह मानसिक तरंगों, भावनात्मक स्थिरता और रात्रि ऊर्जा के नियमन से सीधे जुड़े हैं. शोध बताते हैं कि इन ग्रहों की गड़बड़ी नींद को सबसे पहले प्रभावित करती है.

नींद का ग्रह कौन? चंद्रमा का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कनेक्शन

वैदिक शास्त्रों में चंद्रमा मन, भावनाओं और नींद का स्वामी है. जब चंद्रमा पीड़ित हो, तो सबसे पहले असर रात और नींद पर दिखता है. ये तब ज्यादा प्रभावशाली ढंग से महसूस होता है जब चंद्रमा कमजोर होता है? पाप ग्रहों की दृष्टि या युति हो या फिर राहु और केतु का ग्रहण योग कुंडली में हो, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जब नींद में खलल पड़ता है.

2–4 बजे अचानक नींद खुलना. दिमाग शांत न रहना. हल्का डर या भावनात्मक बेचैनी ये राहु के कारण हो सकता है. क्योंकि राहु डिजिटल युग की नींद का सबसे बड़ा विघ्नकर्ता है. राहु एक हाइपरएक्टिव, भ्रम का कारक और ओवरथिंकर बनाने वाला ग्रह है. आज के समय में स्क्रीन लत से लेकर Anxiety तक ज़्यादातर राहु से जुड़ी समस्या मानी जाती है.

राहु सक्रिय होने के संकेत

  1. बिस्तर पर जाने के बावजूद मन जागा रहना
  2. लगातार सपने या डर
  3. मोबाइल बंद करके भी बेचैनी

शनि: बेचैनी, दबाव और मानसिक बोझ का ग्रह

शनि की ऊर्जा मन को भारी बनाती है. यदि शनि महादशा, अंतरदशा या साढ़ेसाती में सक्रिय हो, तो रात में बेचैनी सामान्य होती है. शनि के प्रभाव से क्या होता है?

  • Overthinking
  • थकान के बाद भी नींद न आना
  • Past Memories Trigger होना

ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार शनि ग्रह चंद्र को दुखी करे तो निद्रा नष्ट होकर मन मलिन होता है. बुरे विचार आते हैं. जो नहीं हो रहा है जीवन में उसके घटित होने के ख्याल आते हैं.

बुध: दिमाग का प्रोसेसर और रात की ओवर-एनालिसिस का कारण

बुध नींद को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन दिमाग के Information-Processing को नियंत्रित करता है. दूषित बुध के प्रभाव

  • सोने के समय दिमाग तेज़ चलना
  • प्लानिंग, चिंता, हिसाब-किताब
  • अगले दिन की तैयारी दिमाग में घूमना

यह स्थिति आधुनिक विज्ञान में Cognitive Hyperactivity कहलाती है. इसे और विस्तार से समझते हैं-

  • मन - चंद्र
  • डर - राहु
  • दबाव - शनि
  • विश्लेषण - बुध

विज्ञान की भाषा से समझें

  1. Stress hormone - Cortisol बढ़ता है
  2. Screen Overload - Dopamine imbalance
  3. Anxiety - Sleep Cycle Disturbance

दोनों का निष्कर्ष एक अगर ग्रह असंतुलित हों, तो नींद सबसे पहले प्रभावित होती है.

उपाय (Scientific और Vedic)

1. चंद्रमा शांत करने के लिए

रात 10 बजे के बाद स्क्रीन कम

ॐ सोमाय नमः 5 मिनट

तकिए के नीचे चांदी का छोटा टुकड़ा

2. राहु शांत करने के लिए

सोने से पहले पैर धोएं

काला तिल हाथ में लेकर श्वास नियंत्रण

मंद रोशनी में सोएं

3. शनि संतुलन के लिए

सरसों के तेल से पैरों को हल्के मलें

ॐ शं शनैश्चराय नमः 108 बार

21 गहरी सांसें

4. बुध को स्थिर करने के लिए

सोने से पहले 3 मिनट Writing Therapy

लगातार कई दिनों तक रातें करवटों में कटें, तो यह केवल तनाव का नतीजा नहीं होता. 90% मामलों में किसी न किसी ग्रह की स्थिति असंतुलित पाई जाती है. यदि रातें परेशान कर रही हों, तो समाधान ग्रहों में भी छिपा है और सुधार आपके दैनिक अनुशासन में, इस बात को भूलना नहीं चाहिए.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Sleep Sleeping Rahu Shani Dev Astro Special MOON
