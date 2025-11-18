स्मार्टफोन की लत राहु की निगेटिव एनर्जी को देती है बढ़ावा! डिजिटल लाइफ को ऐसे करें रीसेट?

आज कल हर कोई स्मार्टफोन पर रील्स, मीम्स और गेम खेलने में काफी समय बीता देता है, जो कि दिखने में सामान्य लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं. आपके दिमाग को लग रहा है कि,'आप चिल कर रहे हो' जबकि असल में आप अपने फोकस और डिसिप्लिन से दूर होते जा रहे हो. और इसके पीछे राहु की नकारात्मक ऊर्जा है, जो भ्रम पैदा करके आपका समय बर्बाद कर रही है.