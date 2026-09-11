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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकच्चा तेल 100 डॉलर पार, क्या फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानें भारत की कुंडली का संकेत

कच्चा तेल 100 डॉलर पार, क्या फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानें भारत की कुंडली का संकेत

Petrol Diesel Price Hike India: कच्चा तेल 100 डॉलर के पार है और कंपनियों को डीजल पर 20 रुपये से ज्यादा का घाटा हो रहा है. जानें पेट्रोल-डीजल के दाम और 18 सितंबर का ज्योतिषीय संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Sep 2026 07:36 AM (IST)
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Petrol Diesel Price Hike India: कच्चा तेल एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. रुपया भी डॉलर के मुकाबले 95 के आसपास बना हुआ है. इसका दोहरा असर भारत की तेल कंपनियों पर पड़ रहा है. मौजूदा अनुमान के अनुसार तेल कंपनियों को डीजल बेचने पर प्रति लीटर 20 रुपये से अधिक और पेट्रोल पर करीब 5 रुपये की अंडर-रिकवरी हो रही है. यानी खुदरा कीमतों से उनकी पूरी लागत नहीं निकल रही.

अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह नुकसान आने वाले दिनों में आम लोगों की जेब तक पहुंचेगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ सकते हैं? आर्थिक परिस्थितियों के साथ भारत की कुंडली देखें तो सितंबर का दूसरा हिस्सा सरकार के लिए आसान नहीं दिखाई देता. विशेष रूप से 18 से 24 सितंबर के बीच ईंधन, परिवहन और महंगाई को लेकर दबाव बढ़ सकता है.

20 रुपये का नुकसान किसे हो रहा है?

यहां 20 रुपये के नुकसान का अर्थ समझना जरूरी है. यह पेट्रोल पंप मालिक या ग्राहक का सीधा नुकसान नहीं है. यह तेल विपणन कंपनियों की अनुमानित अंडर-रिकवरी है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के पार जाने के बाद कंपनियों को डीजल पर 20 रुपये से ज्यादा और पेट्रोल पर लगभग 5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है. दूसरी रिपोर्टों में डीजल पर यह आंकड़ा करीब 23 रुपये तक बताया गया है.

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पश्चिम एशिया का तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है. भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है. इसलिए महंगा क्रूड और कमजोर रुपया दोनों मिलकर आयात बिल बढ़ाते हैं. इसका दबाव केवल तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता. इसका असर महंगाई, परिवहन और सरकारी खजाने तक पहुंचता है.

भारत की कुंडली क्यों दे रही है दबाव का संकेत?

मेदिनी ज्योतिष में किसी देश की अर्थव्यवस्था और जनता की स्थिति देखने के लिए उसकी कुंडली, वर्तमान दशा, वर्ष कुंडली और प्रमुख ग्रहों के गोचर का अध्ययन किया जाता है.

15 अगस्त 1947 की भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. इस समय भारत पर मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है. यह ग्रह स्थिति अचानक पैदा होने वाले आर्थिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय टकराव, ऊर्जा संकट और कठिन नीतिगत फैसलों की ओर इशारा करती है.

इसे आम भाषा में समझें तो मंगल ईंधन, आग, मशीन, सेना और परिवहन का कारक माना जाता है. राहु विदेशी घटनाओं, धुएं, रसायन, भ्रम और अचानक बदलती परिस्थितियों से जुड़ा है. मंगल और राहु की अवधि में विदेश में होने वाली घटना का असर भारत के ईंधन बाजार और आम लोगों के बजट पर तेजी से पड़ सकता है.

कच्चे तेल की मौजूदा तेजी भी घरेलू कारण से नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंता से जुड़ी है. यही कारण है कि वर्तमान घटनाक्रम और भारत की चल रही ग्रह अवधि एक-दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही है.

18 सितंबर के बाद क्या बदल सकता है?

18 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा. वृषभ लग्न वाली भारत की कुंडली में मिथुन धन, मुद्रा और सरकारी संसाधनों से जुड़ा स्थान है. यहां से गुजरता मंगल रुपये, आयात खर्च और खजाने पर दबाव बढ़ा सकता है.

कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद मंगल परिवहन, सड़कों, संचार, मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया से जुड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा. मंगल कर्क राशि में सहज स्थिति में नहीं रहता. यहां ये नीच का हो जाता है, इसलिए 18 सितंबर के बाद ईंधन कीमतों को लेकर बहस, परिवहन क्षेत्र की चिंता और सरकार पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ सकता है.

इसका अर्थ यह नहीं कि 18 सितंबर की रात से पेट्रोल-डीजल महंगे हो जाएंगे. ज्योतिष किसी सरकारी अधिसूचना की तय तारीख नहीं बताता. ग्रहों का संकेत यह है कि 18 से 24 सितंबर के बीच समस्या को टालना कठिन हो सकता है. इसी अवधि में कीमत, कर राहत, तेल कंपनियों के नुकसान या वैकल्पिक ईंधन को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा सामने आ सकती है.

वर्ष कुंडली में भी विदेशी खर्च का संकेत

भारत की 2026 की वर्ष कुंडली में सूर्य, बुध और बृहस्पति खर्च तथा विदेश से जुड़े भाव में हैं. यह स्थिति बताती है कि विदेशी कारणों से सरकार का आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. महंगा कच्चा तेल इसका सीधा उदाहरण बनता दिख रहा है.

वर्ष कुंडली के धन स्थान में शुक्र कमजोर स्थिति में है. शुक्र केवल सुख-सुविधा का ग्रह नहीं है. मेदिनी ज्योतिष में यह उपभोग, बाजार, वाहन और लोगों की खर्च करने की क्षमता को भी दर्शाता है. इसका कमजोर होना बताता है कि कमाई समान रहने के बावजूद जरूरी खर्च बढ़ सकते हैं.

इस समय वर्ष कुंडली में राहु की मुद्दा दशा भी चल रही है, जो 9 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी. राहु के प्रभाव में अफवाहें, आशंका और बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है. इसलिए किसी वायरल पोस्ट के आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा. आधिकारिक घोषणा और तेल कंपनियों के दैनिक मूल्य अपडेट को ही आधार बनाना चाहिए.

आम आदमी पर सबसे पहले कहां पड़ेगा असर?

डीजल की कीमत का असर केवल डीजल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं रहता. देश में ट्रक, बस, कृषि मशीन और माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर है.

डीजल महंगा होने पर ट्रक का भाड़ा बढ़ सकता है. इसका असर सब्जी, फल, दूध, राशन, निर्माण सामग्री और ऑनलाइन डिलीवरी तक पहुंचता है. त्योहारों से पहले परिवहन खर्च बढ़ा तो परिवारों का बजट बिगड़ सकता है. यही वह रास्ता है जिससे ईंधन का दबाव धीरे-धीरे सामान्य महंगाई में बदलता है.

भारत की कुंडली में कमजोर चंद्रमा का प्रभाव जनता की बेचैनी को बढ़ा सकता है. इसका अर्थ है कि वास्तविक बढ़ोतरी छोटी होने पर भी प्रतिक्रिया बड़ी हो सकती है. सोशल मीडिया और विपक्ष महंगाई को प्रमुख मुद्दा बना सकते हैं. इसलिए सरकार के लिए केवल कीमत रोकना काफी नहीं होगा. उसे जनता को यह भी स्पष्ट करना होगा कि तेल कंपनियों का नुकसान कैसे संभाला जाएगा.

क्या सच में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

भारत की कुंडली तत्काल और बड़ी मूल्यवृद्धि की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करती. लेकिन सितंबर के दूसरे हिस्से में सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ने के साफ संकेत देती है. 18 से 24 सितंबर का समय सबसे संवेदनशील दिखाई देता है.

यदि कच्चा तेल 100 डॉलर के ऊपर बना रहता है और रुपया कमजोर होता है तो खुदरा कीमतों को स्थिर रखना कठिन हो सकता है. कच्चा तेल नीचे आया या सरकार ने कर संबंधी राहत दी तो आम लोगों पर तत्काल बोझ टल सकता है.

ज्योतिषीय संकेत का सार यही है कि 18 सितंबर के बाद ईंधन की कीमतों से जुड़ा मुद्दा तेज हो सकता है. फैसला दाम बढ़ाने का होगा, कर घटाने का या तेल कंपनियों को राहत देने का, यह सरकार की नीति और वैश्विक बाजार की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Price Diesel Price Hike Petrol Diesel Price Prediction 2026 India Kundli
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