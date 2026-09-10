धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोiPhone 18 लॉन्च के बाद सच निकले कुंडली के ये 5 संकेत, Boycott की चर्चा भी शुरू

iPhone 18 लॉन्च के बाद सच निकले कुंडली के ये 5 संकेत, Boycott की चर्चा भी शुरू

iPhone 18 लॉन्च के बाद Touch ID की वापसी, सीमित AI और Boycott की चर्चा हुई. जानें ABP Live ने कुंडली में पहले क्या संकेत दिए थे.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

iPhone 18 Prediction: Apple के लॉन्च से पहले ABP Live ने कुंडली के आधार पर नए फॉर्म फैक्टर, पुराने फीचर की वापसी और सोशल मीडिया पर बंटी हुई प्रतिक्रिया के संकेत दिए थे. लॉन्च के बाद Touch ID की वापसी से लेकर Boycott iPhone 18 की चर्चा तक कई बातें सही दिखाई दे रही हैं.

Apple ने 9 सितंबर 2026 को iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo पेश किया. लॉन्च के बाद डिजाइन, कीमत और AI फीचर्स की चर्चा तो हुई ही, सोशल मीडिया पर 'Boycott iPhone 18' की आवाज भी उठने लगी.

खास बात यह है कि Apple की घोषणा से पहले ही ABP Live ने अपनी लॉन्च कुंडली पर आधारित विश्लेषण- iPhone 18 पर टिकी दुनिया की नजर, Apple जिस फीचर को बताएगा खास उसी पर क्यों उठ सकते हैं सवाल में इन संभावनाओं के संकेत दिए थे. उस विश्लेषण में कहा गया था कि नया फॉर्म फैक्टर लॉन्च का सबसे बड़ा आकर्षण बनेगा, पुरानी पहचान लौट सकती है और सोशल मीडिया पर चर्चा बड़ी होगी, लेकिन जनता की राय एक जैसी नहीं रहेगी.

अब लॉचिंग के बाद ये पांच बातें सामने आई हैं-

1. फोल्डेबल डिजाइन बना लॉन्च का सबसे बड़ा आकर्षण

कुंडली में तुला लग्न और स्वराशि का शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहा था. शुक्र डिजाइन, सुंदरता, स्क्रीन, रंग और लग्जरी उत्पादों का कारक माना जाता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया गया था कि Apple का सबसे प्रभावशाली पक्ष फोन का लुक, डिस्प्ले या नया फॉर्म फैक्टर हो सकता है.

यह भी पढ़ें- iPhone 18 और लॉन्च डेट दोनों में 9 नंबर, Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?

लॉन्च में iPhone Duo ने सबसे अधिक ध्यान खींचा. किताब की तरह खुलने वाला डिजाइन, बड़ी अंदरूनी स्क्रीन और टाइटेनियम हिंज इवेंट के मुख्य आकर्षण बने. इस तरह मजबूत शुक्र से मिला पहला संकेत सही साबित हुआ.

2. पुराने Touch ID की वापसी ने चौंकाया

लॉन्च के समय चंद्रमा मघा नक्षत्र में था. ज्योतिष में मघा को विरासत, पुराने गौरव और स्थापित पहचान से जोड़ा जाता है. भविष्यवाणी में संभावना जताई गई थी कि Apple अपनी किसी लोकप्रिय पुरानी पहचान को नए रूप में पेश कर सकता है.

iPhone Duo में साइड बटन के भीतर Touch ID देकर Apple ने पुराने फिंगरप्रिंट अनलॉक फीचर की वापसी करा दी. वर्षों से प्रीमियम iPhone की पहचान Face ID रही है. ऐसे में फोल्डेबल फोन में Touch ID लौटना मघा नक्षत्र से निकले संकेत का सबसे स्पष्ट मिलान माना जा सकता है.

3. AI फीचर तुरंत और सभी को नहीं मिलेगा

कुंडली में बुध कन्या राशि में उच्च का था, लेकिन द्वादश भाव में अस्त होकर वक्री शनि की दृष्टि में था. इसका अर्थ तकनीक का कमजोर होना नहीं, बल्कि उसकी पूरी क्षमता शुरुआत में उपलब्ध न होना बताया गया था.

ABP Live के ज्योतिष आधारित विश्लेषण में संकेत दिया गया था कि कोई चर्चित AI या सॉफ्टवेयर फीचर चुनिंदा देशों और भाषाओं तक सीमित रह सकता है या बाद में अपडेट के जरिए मिल सकता है.

Apple की नई AI आधारित Siri शुरुआत में बीटा रूप में और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी. दूसरी भाषाओं का सपोर्ट बाद में मिलेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता सीमित रहेगी. इससे उच्च लेकिन बाधित बुध का संकेत भी सही दिखाई दिया.

4. कीमत और उपयोगिता पर शुरू हुए सवाल

पहले विश्लेषण का मुख्य सवाल था कि Apple जिस फीचर को सबसे खास बताएगा, क्या यूजर्स उसकी कीमत और रोजमर्रा की उपयोगिता से सहमत होंगे?

iPhone Duo को लॉन्च का सबसे बड़ा बदलाव बताया गया, लेकिन भारत में करीब 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत ने बहस खड़ी कर दी. इसकी तुलना Samsung और दूसरे फोल्डेबल फोन से की जा रही है. यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या बड़ी फोल्डिंग स्क्रीन और मल्टीटास्किंग इतनी ऊंची कीमत को सही ठहराते हैं. यह वही कीमत और उपयोगिता वाली बहस है, जिसका संकेत पहले दिया गया था.

5. लॉन्च के साथ Boycott की चर्चा

कांगो के मुद्दों पर काम करने वाले Team Congo ने Instagram पर 'Why Boycott iPhone 18?' नाम से पोस्ट शेयर की. जलवायु कार्यकर्ता Greta Thunberg ने इसे अपनी Instagram Story पर साझा किया. हालांकि उन्होंने Apple के खिलाफ अपनी ओर से कोई अलग बयान जारी नहीं किया.

Team Congo का आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल होने वाले खनिजों के गैरकानूनी कारोबार से कांगो में हथियारबंद गुटों को फायदा मिलता है. समूह लोगों से फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने और बिना जरूरत नया डिवाइस न खरीदने की अपील कर रहा है. Apple इन आरोपों से इनकार करता है.

लॉन्च कुंडली में जनता का कारक चंद्रमा केतु से केवल 20 कला की दूरी पर था. केतु दूरी, अस्वीकार और बहिष्कार का संकेत देता है. यह युति एकादश भाव में थी, जो समूहों, नेटवर्क और सोशल मीडिया अभियानों से जुड़ा है. यही भाव 9.13 रूप के साथ कुंडली में सबसे मजबूत भी था.

हालांकि विश्लेषण में किसी खास बॉयकॉट अभियान या Greta Thunberg का अनुमान नहीं लगाया गया था. लेकिन वैश्विक सोशल मीडिया शोर, संगठित विरोध और बंटी हुई जन-प्रतिक्रिया के जो संकेत दिए गए थे, 'Boycott iPhone 18' की चर्चा उनसे स्पष्ट रूप से मेल खाती है.

यह भी पढ़ें- 'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Greta Thunberg Astro Special True Prediction IPhone 18 Iphone 18 Pro Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
iPhone 18 लॉन्च के बाद सच निकले कुंडली के ये 5 संकेत, Boycott की चर्चा भी शुरू
iPhone 18 लॉन्च कुंडली की 5 बातें हुईं सच, Touch ID से Boycott तक चौंकाने वाले संकेत
राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 September: शुक्रवार को मेष और कुंभ समेत इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal 11 September 2026: पिठोरी अमावस्या पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, अटका धन मिलेगा वापस और करियर में बड़ी सफलता!
वास्तु शास्त्र
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
Ganesh Chaturthi 2026: गणपति की मूर्ति उत्तर दिशा में रख सकते हैं? जानें सही वास्तु नियम
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: आज पैसा लगाने से पहले राशि देख लें, तीन ग्रहों की युति बदल सकती है फैसला
आज पैसा लगाने से पहले राशि देख लें, तीन ग्रहों की युति बदल सकती है फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Nagpur Accident: ओवरटेक करने की कोशिश..मौत से सामना! । Viral NEWS
Ujjain Khade Hanuman Mandir News: चार दिन, चार कोशिशें…फिर भी 'खड़े हनुमान' | Bulldozer Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
BRICS 2026 पर सवाल उठाने वाले चिदंबरम को BJP का जवाब- 'नाराज फूफा'
बिहार
'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'
'नीतीशपुर' सुनते ही भड़की RJD, 'हिंदुस्तान का नाम मोदी पर रख दें'
विश्व
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने छोड़ा WHO का ये पद, जानें क्यों दिया इस्तीफा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्रिकेट
'जो भी IPL से आया...', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
'जो भी IPL से आया', पूर्व PAK क्रिकेटर ने उगला जहर, अपनी ही टीम के कोच पर लगाए आरोप
विश्व
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
'iPhone 18 बॉयकॉट करो, क्योंकि...', एप्पल के नए फोन पर भड़कीं ग्रेटा थनबर्ग
पंजाब
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
जबरदस्ती कराया गया गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार? परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
नंदीग्राम में ममता को TMC के बागियों ने उकसाया, '...तो नहीं देंगे कैंडिडेट'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget