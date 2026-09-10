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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मViral Video: कराची में गूंजे मराठी भजन, मुस्लिम कारीगर ने संवारी बप्पा की मूरत

Viral Video: कराची में गूंजे मराठी भजन, मुस्लिम कारीगर ने संवारी बप्पा की मूरत

Viral Video: कराची से एक वायरल वीडियो में दिखा दिल छूने वाला नजारा देखने को मिला. मुस्लिम कारीगर ने प्यार से रंगी बप्पा की मूर्ति, सड़कों पर पारंपरिक वेशभूषा में मराठी भजन गाती दिखीं महिलाएं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Sep 2026 12:20 PM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के कराची से आया एक वीडियो खूब छाया हुआ है. आमतौर पर इंटरनेट पर दोनों मुल्कों के बीच कड़वाहट ही देखने को मिलती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी का दिल छू लिया.

वीडियो में कराची की सड़कों पर गणपति उत्सव की ऐसी रौनक देखने को मिली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

 
 
 
 
 
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वायरल वीडियो में दिखा खूबसूरत भाईचारा

इंस्टाग्राम पर अमर प्रकाश नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कराची के पुराने गणेश मठ मंदिर का दृश्य देखने को मिलता है. बताया जा रहा है कि इस मंदिर की देखभाल वहां रहने वाला एक मराठी परिवार करता है.

लेकिन वीडियो में सबसे प्यारी बात तब देखने को मिली जब कैमरा मूर्ति बना रहे कलाकार की तरफ घूमा. वीडियो में साफ देखने को मिला कि सिर पर टोपी लगाए एक मुस्लिम कारीगर हाथ में स्प्रे मशीन लेकर गणेश जी की मूर्ति को बड़े प्यार और ध्यान से रंग रहा है. वह पूरी लगन से बप्पा की मूरत को निखारने में जुटा हुआ था. वीडियो पर लिखा था, "कौन हिंदू? कौन मुस्लिम? बप्पा का आशीर्वाद और कराची की खूबसूरती." यह बात लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

सड़कों पर गाए मराठी गीत, पारंपरिक अंदाज में दिखीं महिलाएं

एक और क्लिप में कराची की सड़कों का नजारा देखने को मिला, जहां फूलों से सजी गाड़ी में बप्पा का जुलूस निकाला जा रहा था.

पारंपरिक वेशभूषा: वीडियो में कराची की मराठी महिलाएं हरी साड़ी, नाक में पारंपरिक नथ और हरी चूड़ियां पहने नजर आईं.

भक्ति में डूबी महिलाएं: वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि महिलाएं हाथ में माइक लेकर पूरे जोश के साथ मराठी में भजन गा रही हैं.

आसपास का माहौल: बप्पा का रथ कराची की आम गलियों से निकल रहा था और लोग शांति और सम्मान के साथ इस उत्सव को देख रहे थे.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर मिला खूब प्यार

इंटरनेट पर आते ही इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वीडियो में देखने को मिले इस प्यार और भाईचारे की वजह से इसे 34 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

कमेंट बॉक्स में भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ के लोग खुलकर प्यार लुटा रहे हैं. लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो में देखने को मिली यह तस्वीर साबित करती है कि इंसानियत, कला और भक्ति के आगे सरहद की कोई दीवार नहीं टिकती.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Sep 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Karachi PAKISTAN NEWS Ganesh Chaturthi 2026
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