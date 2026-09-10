Ganesh Chaturthi 2026: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के कराची से आया एक वीडियो खूब छाया हुआ है. आमतौर पर इंटरनेट पर दोनों मुल्कों के बीच कड़वाहट ही देखने को मिलती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी का दिल छू लिया.

वीडियो में कराची की सड़कों पर गणपति उत्सव की ऐसी रौनक देखने को मिली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

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वायरल वीडियो में दिखा खूबसूरत भाईचारा

इंस्टाग्राम पर अमर प्रकाश नाम के यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कराची के पुराने गणेश मठ मंदिर का दृश्य देखने को मिलता है. बताया जा रहा है कि इस मंदिर की देखभाल वहां रहने वाला एक मराठी परिवार करता है.

लेकिन वीडियो में सबसे प्यारी बात तब देखने को मिली जब कैमरा मूर्ति बना रहे कलाकार की तरफ घूमा. वीडियो में साफ देखने को मिला कि सिर पर टोपी लगाए एक मुस्लिम कारीगर हाथ में स्प्रे मशीन लेकर गणेश जी की मूर्ति को बड़े प्यार और ध्यान से रंग रहा है. वह पूरी लगन से बप्पा की मूरत को निखारने में जुटा हुआ था. वीडियो पर लिखा था, "कौन हिंदू? कौन मुस्लिम? बप्पा का आशीर्वाद और कराची की खूबसूरती." यह बात लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

सड़कों पर गाए मराठी गीत, पारंपरिक अंदाज में दिखीं महिलाएं

एक और क्लिप में कराची की सड़कों का नजारा देखने को मिला, जहां फूलों से सजी गाड़ी में बप्पा का जुलूस निकाला जा रहा था.

पारंपरिक वेशभूषा: वीडियो में कराची की मराठी महिलाएं हरी साड़ी, नाक में पारंपरिक नथ और हरी चूड़ियां पहने नजर आईं.

भक्ति में डूबी महिलाएं: वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि महिलाएं हाथ में माइक लेकर पूरे जोश के साथ मराठी में भजन गा रही हैं.

आसपास का माहौल: बप्पा का रथ कराची की आम गलियों से निकल रहा था और लोग शांति और सम्मान के साथ इस उत्सव को देख रहे थे.

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सोशल मीडिया पर मिला खूब प्यार

इंटरनेट पर आते ही इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वीडियो में देखने को मिले इस प्यार और भाईचारे की वजह से इसे 34 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

कमेंट बॉक्स में भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ के लोग खुलकर प्यार लुटा रहे हैं. लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो में देखने को मिली यह तस्वीर साबित करती है कि इंसानियत, कला और भक्ति के आगे सरहद की कोई दीवार नहीं टिकती.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.