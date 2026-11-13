Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: नवंबर का यह तीसरा सप्ताह कई राशियों के जीवन में नई उपलब्धियां, आर्थिक राहत और पारिवारिक खुशियां लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती चाल सीधे तौर पर आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन को प्रभावित करेगी. जहां मेष, मिथुन, कर्क और धनु राशि वालों के लिए नई नौकरी, संपत्ति लाभ और रुके हुए धन की वापसी के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, वाहन चलाने और अनावश्यक खर्चों के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन लग्न राशि तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल, शुभ अंक, लकी रंग और बिगड़े काम संवारने के अचूक उपाय.

पारिवारिक जीवन: लंबे समय से चली आ रही घरेलू परेशानियों में कमी आएगी. घर का माहौल सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी.

व्यापार व नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को काम के दबाव से राहत मिलेगी. व्यापारी किसी नए कार्य की शुरुआत की योजना बना सकते हैं; पुराने काम भी पूरे होंगे.

करियर व शिक्षा: नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित होगी.

स्वास्थ्य: पुरानी परेशानियों में कमी आएगी, हालांकि काम की व्यस्तता से थकान हो सकती है; नियमित दिनचर्या रखें.

आर्थिक स्थिति: अतिरिक्त आमदनी के स्रोत तलाशने में सफलता मिलेगी. धन वृद्धि के योग हैं और पुराने आर्थिक दबाव कम होंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: लैवेंडर

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक सुख और माता का भरपूर स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. परिजनों की जरूरतों को पूरा करने में समय और धन खर्च हो सकता है.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा और कारोबार विस्तार की नई योजना बनेगी.

करियर व शिक्षा: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. उच्च शिक्षा की योजना बना रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक जानकारी प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: खानपान और आराम में लापरवाही से परेशानी हो सकती है; मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. लोन लेने की योजना में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे; सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास मजबूत होगा.

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: लाल

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: घर में किसी शुभ या धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. माता का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल मधुर रहेगा.

व्यापार व नौकरी: मेहनत और कार्यक्षमता की सराहना होगी. व्यापारियों को किसी पुराने व्यावसायिक संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है.

करियर व शिक्षा: नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों को कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: लंबे समय से परेशान कर रही शारीरिक समस्याओं से राहत मिलेगी; नियमित व्यायाम व संतुलित आहार बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: जमीन-जायदाद या मकान से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग बढ़ेगा.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: परिवार की पुरानी परेशानियों का समाधान निकलने लगेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे.

व्यापार व नौकरी: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा.

करियर व शिक्षा: नई नौकरी के आवेदन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थियों को किसी अनुभवी शिक्षक या मार्गदर्शक की सलाह से सही दिशा मिलेगी.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे और पुराने आर्थिक मामलों में राहत रहेगी; बिना सोचे-समझे किसी को धन उधार देने से बचें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और दांपत्य जीवन में समझ बेहतर होगी.

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होंगे; उत्तरार्ध में खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, बातचीत में संयम रखें.

व्यापार व नौकरी: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली लोगों को प्रभावित करेगी; व्यापारियों को बड़े निर्णयों में जल्दबाजी से बचना चाहिए.

करियर व शिक्षा: लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और संवाद से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें; जल्दबाजी से बचें, छोटी-मोटी चोट लगने की आशंका है.

आर्थिक स्थिति: धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. उत्तरार्ध में अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी; वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे को पर्याप्त समय दें.

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. जीवनसाथी की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है और घरेलू जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे.

व्यापार व नौकरी: अध्यापन, बैंकिंग और प्रिंटिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी. अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और पुराने कामों से व्यापारियों को लाभ होगा.

करियर व शिक्षा: मेहनत और अनुशासन से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे. बैंकिंग, शिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए.

स्वास्थ्य: सप्ताह के मध्य में कोई शारीरिक परेशानी उभर सकती है; लापरवाही न करें और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह लें.

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: गहरा हरा

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग का दान करें.

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर की खुशियों के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे, हालांकि परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में चुनौतियों और सहकर्मियों की गतिविधियों से सतर्क रहें. विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं; व्यापार में पारदर्शिता रखें.

करियर व शिक्षा: धैर्य से काम लें; किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर काम करना होगा.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या से परेशानी हो सकती है; तनाव से बचने के लिए योग व ध्यान का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति: परिवार की खुशियों व व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च होगा. बड़े निवेश या आर्थिक लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव में सुधार के संकेत हैं.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा और किसी पुराने पारिवारिक विषय का समाधान निकलेगा. मध्य सप्ताह में बेवजह की चिंताओं से बचें.

व्यापार व नौकरी: मजबूत इच्छाशक्ति से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभकारी साबित होंगे.

करियर व शिक्षा: आत्मविश्वास और मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा. कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें; इंटरव्यू में अपनी तैयारी पर भरोसा रखें.

स्वास्थ्य: सप्ताह के मध्य में शारीरिक परेशानी या बेवजह की चिंताएं बढ़ सकती हैं; पर्याप्त नींद लें और संतुलित भोजन करें.

आर्थिक स्थिति: नौकरी व व्यापार से आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराने प्रयासों से लाभ होगा; निवेश करते समय जोखिम का आकलन जरूर करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास मजबूत होगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मैरून

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सुखद रहेगा और माता का स्नेह व सहयोग प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा.

व्यापार व नौकरी: नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अनुकूल अवसर व अच्छी खबर मिल सकती है. काम का बोझ बढ़ने के बावजूद आप उसे बेहतर तरीके से संभाल लेंगे.

करियर व शिक्षा: नई नौकरी या बेहतर पद के अवसर सामने आएंगे. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास जारी रखना होगा.

स्वास्थ्य: पुरानी शारीरिक और मानसिक परेशानियों में कमी आएगी, हालांकि कार्य के दबाव से थकान संभव है; योग व ध्यान अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: आय के नियमित स्रोतों से लाभ होगा. नौकरी बदलने की स्थिति में वेतन वृद्धि के संकेत हैं; खर्च और बचत में संतुलन रखें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और आपसी समझ मजबूत होगी.

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: ग्रे

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या पीले फल का दान करें.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: पुराने विवाद और मनमुटाव दूर होंगे. परिजनों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और घरेलू कार्यों में आपका अहम योगदान रहेगा.

व्यापार व नौकरी: कार्यस्थल पर काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. व्यापारियों को कोई नई उपलब्धि हासिल होगी; कारोबार विस्तार की योजना के लिए समय अनुकूल है.

करियर व शिक्षा: भाग्य का साथ मिलेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे. परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के लिए वरिष्ठों की सलाह लाभकारी रहेगी.

स्वास्थ्य: व्यस्तता के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है; दिनचर्या व्यवस्थित रखें और नियमित व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति: नई उपलब्धि से आमदनी बढ़ेगी और पुराने आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी; विरोधियों से सतर्क रहें और लेन-देन में सावधानी बरतें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन के पुराने मतभेद दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: नीला

उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: सप्ताह मिला-जुला रहेगा. अपनी और जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. बातचीत में भाषा पर नियंत्रण रखें, वरना किसी करीबी को ठेस पहुंच सकती है.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. व्यापारियों को नए सौदे करने से पहले सभी जरूरी पहलुओं की जांच करनी चाहिए; साझेदारों से संवाद स्पष्ट रखें.

करियर व शिक्षा: योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. पढ़ाई में किसी भ्रम की स्थिति में शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सेहत प्रभावित होने की आशंका है; खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि परिवार और स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ सकता है; बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, छोटी-सी बात पर विवाद बढ़ सकता है. धैर्य और संवाद से दांपत्य जीवन बेहतर होगा.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिवार को भगवान शनिदेव की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.

पारिवारिक जीवन: सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.

व्यापार व नौकरी: लंबे समय से अटके कामों को गति मिलेगी. व्यापारियों को किसी बड़े बदलाव में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए; नौकरीपेशा लोग अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें.

करियर व शिक्षा: पुराने प्रोजेक्ट और अधूरे कार्य पूरे होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और अनुभवी मार्गदर्शन से लाभ होगा.

स्वास्थ्य: व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है; मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें और पर्याप्त आराम लें.

आर्थिक स्थिति: सप्ताह के मध्य में धन प्राप्ति के योग बनेंगे और रुके हुए काम पूरे होने से लाभ होगा; बड़े निवेश या व्यावसायिक बदलाव को फिलहाल टालना बेहतर है.

प्रेम जीवन: उतार-चढ़ाव के बीच एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और संवाद बनाए रखें ताकि छोटी बातें विवाद न बनें.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल अर्पित करें और पीली वस्तु का दान करें.

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