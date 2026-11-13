Mangal Gochar 2026: 10 मार्च 2027 तक सिंह में मंगल का गोचर, जानें 12 राशियों पर असर व उपाय

Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल देव ने 12 नवंबर 2026 की रात 8 बजकर 14 मिनट पर अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है. मंगल अब अगले चार महीनों तक यानी 10 मार्च 2027 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और मंगल व सूर्य के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए यह गोचर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास माना जा रहा है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के निदेशक और भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस राशि परिवर्तन का सीधा असर न केवल सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, बल्कि देश दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और मौसम में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

ज्योतिष में मंगल ग्रह का महत्व और स्वभाव:

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, भाई और जीवन शक्ति का कारण माना गया है. जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में होता है, वे निडर, ऊर्जावान और बुद्धिमान होते हैं. मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं; ये मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं.

10 मार्च 2027 तक सिंह राशि में मंगल की मौजूदगी लोगों में आत्मविश्वास और कार्यक्षमता तो बढ़ाएगी, लेकिन प्रतिकूल स्थिति होने पर यही ऊर्जा अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ेपन और आक्रामक व्यवहार का कारण भी बन सकती है. इसलिए इस अवधि में मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

देश दुनिया पर मंगल गोचर का शुभ और अशुभ प्रभाव:

अर्थव्यवस्था और रोजगार: देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह समय शुभ रहेगा. व्यापार में तेजी आएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी. सोने चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिल सकती है.

मौसम और स्वास्थ्य: मौसम में बदलाव होगा और देश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश के योग बनेंगे. चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई सफलताएं मिलेंगी.

प्राकृतिक आपदा और राजनीति: मंगल के उग्र प्रभाव से अग्निकांड, गैस दुर्घटना, भूकंप या वायुयान से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी. वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में हवाई हमले तेज हो सकते हैं, वहीं देश की राजनीति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा.

मेष से मीन तक: सभी 12 राशियों पर मंगल गोचर का प्रभाव

मेष राशि (Aries)

मंगल का यह गोचर आपके लिए धन लाभ के नए रास्ते खोलेगा. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है. लेकिन, सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें.

वृषभ राशि (Taurus)

नौकरी और व्यापार में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं. आर्थिक लेन देन के लिए समय अच्छा है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनें आ सकती हैं, इसलिए अपनों का विशेष ख्याल रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र और बिजनेस में सफलता के योग हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer)

कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और मान सम्मान बढ़ेगा. शिक्षा और व्यापार से जुड़े जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे. बस अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें.

सिंह राशि (Leo)

मंगल का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी. लेकिन, स्वभाव में उग्रता आने से वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है. अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें.

कन्या राशि (Virgo)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. समाज और कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सेहत के प्रति सतर्क रहें और जीवनसाथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव को बढ़ने न दें.

तुला राशि (Libra)

निवेश करने के लिए यह समय काफी शुभ साबित हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. प्रेम जीवन में धैर्य से काम लें और विवादों से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. कार्यक्षेत्र में आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धर्म कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. भाग्य का साथ मिलने से अधूरे काम बनेंगे. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह समय सुखद रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

इस अवधि में किसी भी तरह के बड़े आर्थिक लेन देन या निवेश से बचना ही बेहतर होगा. किसी पर भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें. सेहत का ख्याल रखें और वाद विवाद से दूरी बनाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

व्यापारियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. कारोबार में बड़ा मुनाफा और धन लाभ होने के योग हैं. कार्यों में सफलता मिलेगी और परिवार का साथ रहेगा. लेकिन, दांपत्य जीवन में थोड़ा तालमेल बिठाकर चलना होगा.

मीन राशि (Pisces)

सफलता पाने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें.

मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के सरल उपाय:

नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं. मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं. तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर दान करें, इसके अलावा लाल कपड़े और मसूर की दाल का दान करना भी शुभ फलदायी होता है. किसी भी जरूरी काम के लिए घर से निकलने से पहले थोड़ा सा शहद खाकर निकलें.

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