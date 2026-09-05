Tech Jobs: इंदौर, कोच्चि, अहमदाबाद और कोयंबटूर जैसे शहरों में टेक नौकरियां तेजी से बढ़ी हैं. क्या आने वाले समय में नौकरी के लिए बेंगलुरु, दिल्ली या हैदराबाद जाना जरूरी नहीं रहेगा? भारत की कुंडली में चल रही मंगल-राहु की दशा इस बदलाव के पीछे बड़ा संकेत दे रही है.

अच्छी टेक नौकरी चाहिए तो घर छोड़कर बेंगलुरु या हैदराबाद जाइए, अब तक ज्यादातर युवाओं को यही सलाह मिलती थी. लेकिन नई रिपोर्ट और भारत की कुंडली, दोनों इस पुराने रास्ते में बदलाव का संकेत दे रहे हैं.

टियर-2 और टियर-3 शहरों में टेक नौकरियां एक साल में करीब 95 प्रतिशत बढ़ी हैं. इसी समय भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है. ज्योतिष में मंगल को मशीन, इंजीनियरिंग और नए निर्माण से जोड़ा जाता है, जबकि राहु तकनीक, इंटरनेट, AI, विदेशी कंपनियों और अचानक होने वाले बदलाव का कारक माना जाता है.

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यानी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा बदलाव केवल नौकरियों की संख्या तक सीमित नहीं है. यह संकेत हो सकता है कि आने वाले महीनों में देश का टेक जॉब मार्केट बड़े शहरों से निकलकर कई छोटे शहरों में फैलने वाला है.

लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छिपी है. नौकरियां बढ़ सकती हैं, पर हर नौकरी स्थायी, ज्यादा वेतन वाली या सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं.

21 हजार से 41 हजार हुईं टेक नौकरियां

स्टाफिंग कंपनी Xpheno के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में टियर-2 और टियर-3 शहरों में करीब 21 हजार सक्रिय टेक नौकरियां थीं. सितंबर 2026 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 41 हजार हो गई. यानी एक साल में करीब 95 प्रतिशत की तेजी.

देश में कुल सक्रिय टेक नौकरियां लगभग 1.17 लाख तक पहुंची हैं. इनमें करीब 90 हजार फुल-टाइम पद बताए गए हैं.

आंकड़ा उत्साहित करता है, लेकिन इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है. 95 प्रतिशत की बढ़ोतरी 21 हजार जैसे छोटे आधार पर हुई है. छोटे शहर अभी भी कुल टेक नौकरियों में महानगरों से पीछे हैं.

फिर भी यह सामान्य बढ़ोतरी नहीं है. कंपनियां अब केवल बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं. अहमदाबाद, इंदौर, कोच्चि और कोयंबटूर जैसे शहर नए विकल्प बन रहे हैं.

कुंडली में छोटे शहरों तक नौकरी पहुंचने का संकेत कैसे?

भारत की उपलब्ध कुंडली 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे और नई दिल्ली के समय पर आधारित है. इसमें वृषभ लग्न है. नौकरी, कामकाज और देश की उत्पादन व्यवस्था का दसवां भाव कुंभ राशि में आता है.

कुंभ को तकनीक, नेटवर्क, बड़े समूह और पुराने ढांचे से अलग व्यवस्था बनाने वाली राशि माना जाता है. इसलिए भारत में तकनीक से चलने वाली नौकरियों का तेजी से बढ़ना इस कुंडली के मूल स्वभाव से मेल खाता है.

दसवें भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में है. मेदिनी ज्योतिष में तीसरा भाव संचार, छोटे रास्तों, पड़ोसी क्षेत्रों, स्थानीय नेटवर्क और कामकाजी कौशल से जुड़ा होता है.

सरल शब्दों में समझें तो नौकरी का केंद्र केवल कुछ बड़े शहरों में बंद नहीं रहेगा. इंटरनेट, बेहतर सड़कें, नए ऑफिस और डिजिटल संपर्क के कारण काम छोटे शहरों तक पहुंच सकता है.

शनि के साथ बुध, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का संबंध इस बदलाव को और खास बनाता है. बुध डेटा, कंप्यूटर, शिक्षा और व्यापार का संकेतक है. शनि बड़े कर्मचारी वर्ग और लंबे समय में तैयार होने वाली व्यवस्था को दिखाता है.

यही योग स्थानीय युवाओं, डिजिटल काम और नए जॉब सेंटर के बढ़ने की संभावना बनाता है.

मंगल-राहु की दशा क्यों बदल सकती है नौकरी का नक्शा?

भारत की कुंडली में 12 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई है. इसके अंदर 9 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक राहु की अंतर्दशा चलेगी.

मंगल तेज फैसलों, इंजीनियरिंग, मशीन और बुनियादी ढांचे को दिखाता है. राहु नई तकनीक, AI, इंटरनेट, विदेशी निवेश और ऐसी जगहों को आगे ला सकता है, जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया.

मंगल-राहु का यह समय कंपनियों को तेजी से नए शहरों में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है. कम किराया, सस्ता संचालन, स्थानीय कर्मचारी और राज्य सरकारों की सुविधाएं इस बदलाव को जमीन पर आगे बढ़ा सकती हैं.

लेकिन राहु के समय संख्या तेजी से बढ़ती है और तस्वीर उतनी साफ नहीं रहती. इसलिए 95 प्रतिशत बढ़ोतरी देखकर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि छोटे शहरों में हर युवा को तुरंत ऊंचे वेतन वाली नौकरी मिल जाएगी.

नई भर्ती में सपोर्ट, सर्विस डिलीवरी, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग, साइबर मॉनिटरिंग और ऑपरेशन से जुड़े पद ज्यादा हो सकते हैं. हाई सैलरी वाली रिसर्च, प्रोडक्ट और लीडरशिप भूमिकाएं अभी भी बड़े शहरों में रह सकती हैं.

दशम भाव की कमजोरी क्या चेतावनी दे रही है?

कुंडली की भावबल तालिका में नौकरी से जुड़ा दशम भाव सबसे कमजोर दिखाई देता है. इसका भावबल करीब 4.29 रूप है और बारह भावों में इसका स्थान अंतिम है.

इसका मतलब नौकरी खत्म होना नहीं है. इसका संकेत यह है कि रोजगार की संख्या बढ़ने के बाद भी उसकी गुणवत्ता और स्थिरता बड़ी चुनौती बनी रह सकती है.

किसी शहर में हजारों नौकरियां खुल सकती हैं, लेकिन वेतन कम हो सकता है. कंपनी भर्ती कर सकती है, पर कुछ महीनों बाद प्रोजेक्ट बंद हो सकता है. पद उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मांगी गई तकनीकी योग्यता स्थानीय उम्मीदवारों के पास न हो.

यही कारण है कि केवल '95 प्रतिशत वृद्धि' देखकर खुश होने के बजाय यह भी देखना होगा कि कितनी नौकरियां फुल-टाइम हैं, कितनी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और उनमें आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है.

दशमांश कुंडली में AI और स्किल का संकेत

नौकरी का बारीक अध्ययन करने के लिए दशमांश यानी D10 कुंडली देखी जाती है. भारत के उपलब्ध दशमांश में सूर्य दसवें भाव में है. यह सरकार, बड़ी कंपनियों और राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाले रोजगार बदलाव की भूमिका बढ़ाता है.

बुध पांचवें भाव में है. यह सीखने, डेटा, तकनीकी समझ और नए कौशल की जरूरत बताता है. संकेत साफ है, आने वाले समय में केवल कॉलेज की डिग्री नौकरी दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी.

AI, क्लाउड, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और ऑटोमेशन सीखने वालों को बेहतर मौके मिल सकते हैं.

मंगल और केतु छठे भाव से जुड़े हैं. इससे प्रतियोगिता, नौकरी का दबाव, ऑटोमेशन और अचानक छंटनी का खतरा भी बना रहता है. नई तकनीक कुछ नौकरियां बनाएगी, लेकिन पुराने और दोहराए जाने वाले काम कम भी कर सकती है.

अक्टूबर और नवंबर के बाद क्या बदल सकता है?

15 अगस्त 2026 से शुरू वर्षफल में सिंह लग्न है और मुंथा पांचवें भाव में है. पांचवां भाव शिक्षा, नई सोच, प्रशिक्षण और प्रतिभा से जुड़ा है. इससे स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप और तकनीक आधारित काम को बढ़ावा मिलने की संभावना बनती है.

9 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 के बीच गुरु का प्रभाव विदेशी कंपनियों, ग्लोबल प्रोजेक्ट और रिमोट वर्क के अवसर बढ़ा सकता है. हालांकि कंपनियां खर्च कम करने के लिए छोटे शहरों का चुनाव करेंगी तो वेतन पर दबाव भी आ सकता है.

26 नवंबर 2026 से 23 जनवरी 2027 के बीच शनि की अवधि कठिन परीक्षा जैसी रह सकती है. इस दौरान कंपनियां नई भर्तियों की समीक्षा कर सकती हैं. कुछ प्रोजेक्ट धीमे पड़ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में अस्थिरता दिखाई दे सकती है.

इसलिए फरवरी 2027 तक नौकरी बाजार में तेजी तो रह सकती है, लेकिन उतार-चढ़ाव भी साथ चलेगा.

छोटे शहर में रहते हैं तो अभी क्या करें?

नौकरी आने का इंतजार करने के बजाय अगले तीन से छह महीने अपने कौशल पर लगाएं. AI टूल्स, क्लाउड, डेटा, साइबर सुरक्षा और अंग्रेजी संचार पर पकड़ मजबूत करें.

किसी ऑफर को स्वीकार करने से पहले केवल सैलरी न देखें. कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, काम की भूमिका, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का रास्ता भी जांचें.

भारत की कुंडली मौके छोटे शहरों तक पहुंचने का संकेत दे रही है, लेकिन कमजोर दशम भाव बता रहा है कि मौका और अच्छी नौकरी एक ही बात नहीं हैं.

देश का अगला टेक हब कोई एक शहर नहीं भी हो सकता. संभव है कि इंदौर, कोच्चि, कोयंबटूर, अहमदाबाद और ऐसे कई शहर मिलकर नौकरी का नया नेटवर्क बनाएं.

सवाल अब यह नहीं है कि टेक नौकरियां आपके शहर तक आएंगी या नहीं. असली सवाल यह है, जब वे आएंगी, तब क्या आपके पास वह कौशल होगा जिसकी कंपनियों को तलाश है?

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