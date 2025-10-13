हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रLucky Numerology: इस तारीख को जन्मे लोग कमाते हैं खूब नाम और पैसा, लव लाइफ होती है रोमांटिक!

Lucky Numerology: इस तारीख को जन्मे लोग कमाते हैं खूब नाम और पैसा, लव लाइफ होती है रोमांटिक!

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार 12 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं. आइए करियर, स्वभाव, शिक्षा, लव लाइफ, शुभ रंग, शुभ दिन और आर्थिक स्थिति के बारे में जानें विस्तार से...

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Oct 2025 12:50 PM (IST)
Numerology: एक साल में 12 महीने होते हैं. हर महीने में अलग-अलग दिन होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्म की तारीख से व्यक्ति के स्वभाव, करियर, शारीरिक बनावट, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं.

आइए जानते हैं कि 12 तारीख को जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, विस्तार से..

मूलांक 12 वाले लोगों का स्वभाव

12 तारीख को जन्मे लोग अपने नेतृत्व कौशल, अनुशासन और स्पष्टवादिता के कारण करियर में बहुत सफल होते हैं. बृहस्पति ग्रह का प्रभाव उन पर शुभ माना जाता है, जिससे वे अक्सर अभिनय, शिक्षण, पत्रकारिता और परामर्श जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं.

वे अपने रोमांटिक स्वभाव के कारण प्रेम संबंधों में भी सफल होते हैं और उन्हें सही जीवनसाथी मिलता है.

करियर
इस तारीख को जन्मे लोगों के करियर के लिए अंक ज्योतिष के अनुसार कई उपयुक्त क्षेत्र हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी, पुलिस और बैंकिंग व वित्तीय संस्थान. इनके लिए लेखन, वकालत, लेखा और राजनीति जैसे क्षेत्र भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वे जिम्मेदार और कुशल होते हैं.

स्वभाव
12 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव दयालु, रचनात्मक और आत्मविश्वासी होता है. वे अक्सर अच्छे सलाहकार, विचारक और नेता होते हैं, और शिक्षा और ज्ञान में रुचि रखते हैं. ये लोग अनुशासित, व्यावहारिक और महत्वाकांक्षी भी होते हैं और अपनी लक्ष्यों को पाने में दृढ़ संकल्प रखते हैं.

शिक्षा
12 तारीख को जन्मे लोग अपनी सीखने की क्षमता के कारण पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका मूलांक 3 होता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है. वे दिमाग से तेज, अनुशासित और व्यावहारिक होते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है.

लव लाइफ
ये लोग प्यार में बहुत खुले और रोमांटिक होते हैं, जो अपने साथी से गहराई से जुड़ते हैं. वे खुलकर दिल की बात कहते हैं और रिश्ते में पूरी ईमानदारी बनाए रखते हैं.

प्रेम संबंधों में गहराई और ईमानदारी रखते हैं, जो कि उनके जीवन में खुशी और रोमांस लाते हैं. वे अपने साथी को खुश रखना जानते हैं और रिश्ते में सकारात्मकता और आशावाद लाते हैं.

शुभ रंग
12 तारीख को जन्मे लोगों के लिए शुभ रंग नीला, गहरा हरा, लाल और पीला है. इन रंगों को उनकी राशि और अंक ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है.

शुभ दिन
12 तारीख को जन्मे लोगों के लिए शुभ दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार होते हैं. ये दिन उनके लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है और वे किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए इन दिनों को चुन सकते हैं.

आर्थिक स्थिति
12 तारीख को जन्मे लोगों का आर्थिक भाग्य काफी अच्छा माना जाता है, जिनके जीवन में धन की कमी नहीं होती है. हालांकि, वे कभी-कभी बिना सोचे-समझे खर्च कर देते हैं और विलासिता के कारण परेशानी भी हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 13 Oct 2025 12:50 PM (IST)
Embed widget