हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रLucky Mulank: इन मूलांक के लड़कों को मिलती हैं सुंदर पत्नियां! जीवन में भर देती है खुशियों से, जानें अंक ज्योतिष से

Lucky Mulank: इन मूलांक के लड़कों को मिलती हैं सुंदर पत्नियां! जीवन में भर देती है खुशियों से, जानें अंक ज्योतिष से

Lucky Mulank: किसी भी इंसान के मूलांक से उसके जीवनशैली और वैवाहिक जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है. मूलांक की मदद से पता चल सकता है कि, किन मूलांक के लड़कों को सु्न्दर पत्नी मिलेगी?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 09:15 AM (IST)
Lucky Mulank For Boys: अंक ज्योतिष में मूलांक यानी जन्मांक किसी भी व्यक्ति के जीवन का आईना माना जाता है. किसी भी इंसान का मूलांक उसके जन्म की तारीख से निकलता है. जिससे उसके स्वभाव, जीवनशैली, भविष्य और वैवाहिक जीवन के बारे में पता करा जा सकता है.

हर मूलांक का अपना-अपना प्रभाव होता है और जीवन संगिनी सुंदर होगी या नहीं ये भी इसी पर निर्भर होता है. चलिए जानते है कि कौन से मूलांक के लड़कों को मिल सकती है सुंदर पत्नियां!

इस मुलांक के लड़के लकी

जिन लड़कों का मूलांक 1 यानी जिनका जन्म 1,10,19 28 तारीख को हुआ है, उनको हमेशा आकर्षक और बुद्धिमान पत्नियां मिलती है. जिनका मूलांक 2 यानी जिन लड़कों का जन्म  2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, उनको सौम्य और सुंदर पत्नियां मिलती हैं. मूलांक 2 के मर्द थोड़े संवेदनशील और भावुक होते हैं. 

मूलांक 3 के मर्दों को अक्सर आकर्षक और ऊर्जावान पत्नियां मिलती हैं और इन मर्दों का व्यक्तित्व बुद्धिमान और प्रभावशाली होता है. वहीं जिन लड़कों का 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ है उनका मूलांक 6 है और वह लड़के सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक होते हैं. इनके जीवन में सुंदर पत्नियों का तगड़ा योग होता है. 

इस मूलांक की लड़कियां होती हैं ग्रीन फ्लैग

आज की दुनिया में नौजवान बच्चे एक-दूसरे में ग्रीन फ्लैग ढूंढते हैं. जिन लड़कियों का मूलांक 2,3,4 और 6 होता है, वे प्यार में ग्रीन फ्लैग होती हैं. यह लड़कियां अपने पार्टनर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं. इस मूलांक की लड़कियां अपने जीवनसाथी का अंत तक साथ देती हैं. 

इस मूलांक के लड़के होते हैं ग्रीन फ्लैग

जिन लड़कों का मूलांक 2 होता है वे अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं. इस मूलांक के लड़कों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है. यह एक मजबूत और भावना से भरे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करते हैं.

यह लड़के अपने पार्टनर की हर आदत से प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें
Published at : 26 Sep 2025 09:15 AM (IST)
Tags :
Lucky Number Mulank NUMEROLOGY
और पढ़ें
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
'कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
