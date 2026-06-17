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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAstrology: लियोनेल मेसी को क्यों कहा जाता है फुटबॉल का महारथी? क्या उनकी राशि और मूलांक हैं वजह?

Astrology: लियोनेल मेसी को क्यों कहा जाता है फुटबॉल का महारथी? क्या उनकी राशि और मूलांक हैं वजह?

Astrology: क्या लियोनेल मेसी की सफलता के पीछे कोई ऐसा रहस्य है, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं? उनकी जन्मतिथि, राशि और अंकों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको हैरान कर सकती हैं.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 17 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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Astrology: फुटबॉल की दुनिया में जब महान खिलाड़ियों की बात होती है, तो सबसे पहले लियोनेल मेसी नाम का जिक्र किया जाता है. अपने अद्भुत खेल, असाधारण रिकॉर्ड और लगातार सफलता के कारण मेसी को दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसक "फुटबॉल का महारथी" यानि कि  “GOAT (Greatest of All Time)” मानते हैं.

लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या उनकी सफलता के पीछे केवल मेहनत और प्रतिभा है या फिर उनकी राशि और मूलांक भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं? आइए इस विषय को ज्योतिष और अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं.

लियोनेल मेसी के बारे में कुछ बातें जानते हैं?

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ था. बचपन से ही उन्होंने फुटबॉल के लिए अपनी रूचि और इस खेल में असाधारण प्रतिभा दिखाई. शारीरिक चुनौतियों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा. उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा सितारा बना दिया.

मेसी ने क्लब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उनकी ड्रिब्लिंग, पासिंग, गोल स्कोरिंग प्रतिभा और खेल को पढ़ने की कला उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है. यही कारण है कि उन्हें फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिना जाता है.

किस राशि से मेसी का संबंध हैं?

24 जून को जन्म लेने के कारण लियोनेल मेसी की राशि कर्क (Cancer) मानी जाती है. वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष दोनों में कर्क राशि को संवेदनशील, समर्पित, भावनात्मक रूप से मजबूत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान माना जाता है.

कर्क राशि के लोगों में कुछ विशेष गुण देखे जाते हैं:

  • कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना(Patience)
  • परिवार और टीम के प्रति समर्पण(Team Spirit)
  • भावनात्मक बुद्धिमत्ता(Emotional intelligence)
  • निरंतर मेहनत करने की क्षमता(Hard Working)
  • परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना(Adaptability)

यदि मेसी के करियर पर नजर डालें तो इनमें से कई गुण साफ तौर पर दिखाई देते हैं. उन्होंने कई बार आलोचनाओं और दबाव का सामना किया, लेकिन हर बार और अधिक मजबूत होकर लौटे.

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अंक ज्योतिष के अनुसार मेसी का मूलांक और भाग्यांक:

लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को हुआ था. अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 6 और भाग्यांक 1 है.

मूलांक 6 (शुक्र ग्रह) व्यक्ति को आकर्षण, रचनात्मकता, लोकप्रियता और कला का वरदान देता है. यही वजह है कि मेसी का खेल केवल प्रभावशाली नहीं, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत और कलात्मक लगता है. उनकी शानदार ड्रिब्लिंग और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाती है.

वहीं भाग्यांक 1 (सूर्य ग्रह) नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और शीर्ष पर पहुंचने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है. यह अंक उन लोगों से जुड़ा होता है जो अपने क्षेत्र में नई मिसाल कायम करते हैं और दुनिया भर में पहचान बनाते हैं.

अंक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो मूलांक 6 की रचनात्मकता और भाग्यांक 1 की नेतृत्व क्षमता का अनोखा संगम मेसी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है. शायद यही कारण है कि वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि फुटबॉल इतिहास के सबसे महान सितारों में गिने जाते हैं.

क्या राशि और मूलांक ही सफलता का कारण हैं?

ज्योतिष और अंक ज्योतिष व्यक्ति के स्वभाव, प्रवृत्तियों और संभावनाओं के बारे में संकेत दे सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा आधार उसकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास होते हैं.

मेसी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. बचपन में 11 वर्ष की आयु से  ग्रोथ हार्मोन(Growth Hormone Deficiency) (GHD) की समस्या से जूझने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने वर्षों तक लगातार अभ्यास किया और अपने खेल को बेहतर बनाते रहे. अगर केवल राशि या मूलांक ही सफलता तय करते, तो हर समान राशि या मूलांक वाला व्यक्ति विश्व विजेता बन जाता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 17 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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Lionel Messi Astrology Messi Zodiac Sign Messi Numerology
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