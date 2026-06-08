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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर पानी से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी! जानें जलदान, वास्तु और ईशान कोण का महत्व

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर पानी से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी! जानें जलदान, वास्तु और ईशान कोण का महत्व

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर जलदान का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या घर में पानी से जुड़ी एक छोटी-सी गलती आपके शुभ फल को प्रभावित कर सकती है? जानें वास्तु और धर्म से जुड़े खास नियम.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 11 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है. इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है. इस पावन तिथि पर जलदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़े दानों में से एक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जल से जुड़ी कुछ छोटी-छोटी बातें भी इस दिन विशेष प्रभाव डाल सकती हैं?

 निर्जला एकादशी पर जलदान का क्यों है विशेष महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर जलदान करने से देवताओं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है. शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है. जरूरतमंद व्यक्ति, पशु-पक्षियों या राहगीरों को पानी पिलाना पुण्यदायी माना जाता है. इस दिन कई स्थानों पर प्याऊ लगाने और जल वितरण की परंपरा देखने को मिलती है.

 वास्तु शास्त्र में जल तत्व का क्या महत्व है?

वास्तु शास्त्र में जल तत्व को शुद्धता, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि घर में जल का संतुलन और उसका सही स्थान पर होना परिवार के वातावरण को प्रभावित कर सकता है. इसलिए जल से जुड़े स्थानों और पात्रों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

 ईशान कोण में जल पात्र रखने की मान्यता

वास्तु के अनुसार घर का उत्तर-पूर्व दिशा वाला भाग, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, जल तत्व और देव शक्ति से जुड़ा माना जाता है. इस दिशा को अत्यंत शुभ कहा गया है. ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन यहां स्वच्छ जल से भरा पात्र रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है. कई लोग इस दिन तांबे, चांदी या मिट्टी के पात्र में जल भरकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं.

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 घर में पानी से जुड़ी कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए?

निर्जला एकादशी के दिन जल का सम्मान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में टूटी हुई बाल्टी, खाली घड़े, गंदे पानी वाले बर्तन या अनुपयोगी जल बरतन रखना शुभ नहीं माना जाता. कई मान्यताओं में इसे नेगेटिविटी का कारण बताया गया है. इसके अलावा पानी को बेवजह रूप से बहने देना या बर्बाद करना भी उचित नहीं माना जाता है.

 ईशान कोण में कबाड़ रखने से क्यों बचना चाहिए?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. इस स्थान पर कबाड़, टूटे सामान या गंदगी जमा होने से सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इसलिए निर्जला एकादशी से पहले इस दिशा का खास ध्यान रखाना चाहिए और सफाई करके, इसे व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाती है.

 इस दिशा में दीपक जलाने से क्या होता है?

कई धार्मिक परंपराओं में निर्जला एकादशी के दिन ईशान कोण में घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. दीपक का प्रकाश सकारात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होता है. भगवान विष्णु की पूजा के साथ दीप प्रज्ज्वलित करने से घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बन सकता है.

 जल तत्व और चंद्र ऊर्जा का संबंध

ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं में जल तत्व का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है. चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का स्वामी माना जाता है. इसी कारण से जल की स्वच्छता और सम्मान को मानसिक शांति तथा सकारात्मक सोच से भी जोड़ा जाता है.

 निर्जला एकादशी पर किन बातों का रखें ध्यान?

निर्जला एकादशी पर जलदान करने के साथ-साथ घर की साफ-सफाई का ध्यान रखें. जल साधनों को स्वच्छ रखें, ईशान कोण को व्यवस्थित रखें और पानी की बर्बादी से बचें. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और जरूरतमंदों की सेवा करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Jun 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Positive Energy Vastu Tips Vastu Shastra Nirjala Ekadashi 2026
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