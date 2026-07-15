Budh Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, संचार और निर्णय क्षमता का कारण माना जाता है. जब भी बुध अपनी सामान्य गति छोड़कर वक्री (उल्टी चाल) होता है, तो इसका प्रभाव केवल राशियों पर ही नहीं बल्कि अंक ज्योतिष के मूलांकों पर भी देखने को मिलता है. इस दौरान संचार में गलतफहमियां, व्यापारिक निर्णयों में भ्रम, आर्थिक मामलों में सावधानी और मानसिक अस्थिरता जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार, 29 जून से 24 जुलाई 2026 तक बुध वक्री रहेंगे. इस दौरान संचार, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. विशेष रूप से मूलांक 5, 3 और 8 के जातकों को आर्थिक मामलों, निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5, मूलांक 3 और मूलांक 8 के लोगों को बुध के वक्री होने की अवधि में सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है. यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है. आइए जानते हैं कि बुध की उल्टी चाल इन मूलांकों पर किस तरह प्रभाव डाल सकती है और किन उपायों से इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है.

अंक ज्योतिष में बुध ग्रह का महत्व:

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है. मूलांक 5 का स्वामी स्वयं बुध ग्रह है. इसलिए बुध की चाल में होने वाला परिवर्तन सबसे पहले इसी मूलांक के जीवन में दिखाई देता है. वहीं बुध का संबंध बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, लेखन, संचार, व्यापार, तकनीक और वित्तीय निर्णयों से भी माना जाता है. जब यह ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति को कई बार सही निर्णय लेने में कठिनाई, संवाद में भ्रम और कार्यों में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है.

यही कारण है कि इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिना पूरी जांच-पड़ताल के करने से बचने की सलाह दी जाती है.

मूलांक 5: जल्दबाजी बन सकती है नुकसान की वजह

अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है.

बुध आपके मूलांक का स्वामी ग्रह होने के कारण इस वक्री अवधि का प्रभाव सबसे अधिक आपके जीवन पर पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव, निर्णय लेने में असमंजस, व्यापार में भ्रम की स्थिति या आर्थिक मामलों में गलत अनुमान जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं.

अगर आप नया व्यापार शुरू करने, किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो कुछ समय के लिए धैर्य रखना बेहतर रहेगा. बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

साथ ही, ईमेल, दस्तावेज या किसी भी आधिकारिक कागजात को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

मूलांक 3: बातचीत में संयम ही बनेगा सबसे बड़ा हथियार

अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है.

बुध के वक्री होने का असर आपके पेशेवर और सामाजिक जीवन पर अधिक दिखाई दे सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. कई बार आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है या आप किसी की बात को गलत समझ सकते हैं.

ऐसे समय में हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय शांत रहकर परिस्थिति को समझना अधिक लाभदायक रहेगा.

आर्थिक मामलों में भी सतर्कता जरूरी है. किसी के कहने पर निवेश करने या बिना योजना के खर्च करने से बचें. अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही आगे बढ़ें.

मूलांक 8: व्यापार और धन संबंधी मामलों में रखें विशेष सावधानी

अगर आपका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है.

इस मूलांक के लोगों के लिए बुध की वक्री चाल व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट, भुगतान में देरी और आर्थिक दबाव जैसी परिस्थितियां ला सकती है. अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो किसी भी नए निवेश या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करना आवश्यक होगा.

इस दौरान स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज न करें. लगातार तनाव लेने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर परेशानी बढ़ सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

बुध वक्री के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

बुध की उल्टी चाल के दौरान कुछ छोटी-छोटी सावधानियां भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं.

किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

नए निवेश या बड़े आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें.

बातचीत के दौरान धैर्य रखें और विवाद से बचें.

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या बैंकिंग से जुड़े कार्य दोबारा जांच लें.

अफवाहों या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने से बचें.

यात्रा की योजना बना रहे हैं तो टिकट, समय और जरूरी दस्तावेज पहले ही जांच लें.

बुध के अशुभ प्रभाव कम करने के सरल उपाय:-

ज्योतिष और अंक ज्योतिष में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं. इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है.

भगवान गणेश की आराधना करें:

प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. गणपति को बुध ग्रह का अधिष्ठाता देव माना जाता है.

बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं:

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, पालक या हरी घास खिलाना शुभ माना जाता है.

हरी वस्तुओं का दान करें:

जरूरतमंद लोगों को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र दान करना बुध ग्रह को मजबूत करने वाला उपाय माना गया है.

वाणी पर रखें संयम:

बुध वाणी का कारक ग्रह है. इसलिए इस दौरान कटु शब्दों से बचें और सोच-समझकर बोलें.

FAQs

Q1. बुध के वक्री होने का क्या मतलब है?

उत्तर: यह एक खगोलीय स्थिति है, जिसमें बुध पृथ्वी से देखने पर उल्टी चाल चलता हुआ दिखाई देता है.

Q2. क्या बुध वक्री का प्रभाव सभी पर समान होता है?

उत्तर: नहीं. इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और मूलांक के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

Q3. बुध वक्री के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर: निवेश, महत्वपूर्ण फैसले, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और लेन-देन में जल्दबाजी से बचें.

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