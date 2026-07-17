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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Numerology: मूलांक के अनुसार करें ये चमत्कारी गुप्त उपाय, नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में होगी धनवर्षा!

Gupt Navratri 2026: अपनी बर्थ डेट (मूलांक) के अनुसार जानें गुप्त नवरात्रि के चमत्कारी उपाय, शुभ रंग और अपनी पर्सनैलिटी. सही रंग के कपड़े पहनने से चमकेगा आपका करियर, जॉब और लव लाइफ.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 17 Jul 2026 12:25 PM (IST)
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Gupt Navratri According to Date of Birth (Mulank): गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र-मंत्र, साधना और अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनी जन्मतिथि (बर्थ डेट) यानी मूलांक (Mulank) के अनुसार विशेष रंग के कपड़े पहनकर देवी की पूजा और कुछ गुप्त उपाय करते हैं, तो आपके करियर, बिजनेस और लव लाइफ में आ रही सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं.

आइए जानते हैं अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपको किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है और आपके लिए कौन से चमत्कारी उपाय फलदायी रहेंगे.

कैसे जानें अपना मूलांक?
आपका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 + 2 = 3 होगा. इसी तरह 1 से 9 तक के अंकों को मूलांक माना जाता है.

मूलांक के अनुसार गुप्त नवरात्रि के उपाय, रंग और पर्सनैलिटी

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप जन्मजात लीडर हैं. साहसी, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी होना आपकी पहचान है.

शुभ रंग: गुप्त नवरात्रि में पूजा के दौरान लाल या केसरिया (Orange) रंग के कपड़े पहनें.

करियर व जॉब उपाय: करियर में तरक्की के लिए मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं और "ॐ ह्रीं दुम दुर्गाय नमः" का जाप करें.

लव लाइफ उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव और मां शक्ति का ध्यान करें, रिश्तों में मधुरता आएगी.

मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप बेहद भावुक, कल्पनाशील और कलात्मक स्वभाव के होते हैं. शांति आपको प्रिय है.

शुभ रंग: इस नवरात्रि सफेद या हल्के पीले (Off-White/Light Yellow) रंग के वस्त्र धारण करें.

करियर व जॉब उपाय: नौकरी में स्थिरता के लिए मां महागौरी को मखाने की खीर का भोग लगाएं.

लव लाइफ उपाय: पार्टनर के साथ तनाव दूर करने के लिए चांदी के टुकड़े पर मां दुर्गा का चित्र अंकित करवाकर अपने पास रखें या सफेद फूल देवी को अर्पित करें.

मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप बुद्धिमान, ज्ञान के खोजी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं.

शुभ रंग: आपके लिए पीला (Yellow) या सुनहरा रंग सबसे भाग्यशाली रहेगा.

करियर व जॉब उपाय: व्यापार या जॉब में प्रमोशन के लिए देवी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हल्दी का तिलक करें.

लव लाइफ उपाय: लव लाइफ को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं और मां कात्यायनी की पूजा करें.

मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप क्रांतिकारी विचारों वाले, मूडी लेकिन बेहद मेहनती और व्यावहारिक होते हैं.

शुभ रंग: गुप्त नवरात्रि में नीला (Blue) या ग्रे रंग पहनना आपके लिए अनुकूल रहेगा.

करियर व जॉब उपाय: अचानक आने वाले संकटों से बचने के लिए मां कालरात्रि की पूजा करें और उन्हें लौंग का जोड़ा चढ़ाएं.

लव लाइफ उपाय: पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करने के लिए एक नारियल पर मौली (कलावा) लपेटकर देवी के चरणों में अर्पित करें.

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होती हैं. आप बुद्धिमान और हर परिस्थिति में ढलने वाले होते हैं.

शुभ रंग: इस नवरात्रि हरा (Green) रंग आपके भाग्य को चमका सकता है.

करियर व जॉब उपाय: नए बिजनेस या जॉब के अवसरों के लिए मां स्कंदमाता को हरी इलायची चढ़ाएं और बाद में उसे अपने पर्स में रख लें.

लव लाइफ उपाय: प्रेम संबंधों में नयापन लाने के लिए देवी को हरी चूड़ियां अर्पित करें.

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप आकर्षक, कलाप्रेमी और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं. लग्जरी लाइफ जीना आपको पसंद है.

शुभ रंग: पूजा के समय गुलाबी (Pink) या चमकीला सफेद रंग पहनें.

करियर व जॉब उपाय: मीडिया, ग्लैमर या बिजनेस में सफलता के लिए मां लक्ष्मी/दुर्गा को इत्र (Perfume) और सफेद बर्फी का भोग लगाएं.

लव लाइफ उपाय: यदि विवाह में देरी हो रही है, तो गुप्त रूप से श्रृंगार सामग्री देवी को दान करें.

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप दार्शनिक, खोजी और थोड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं. एकांत आपको पसंद होता है.

शुभ रंग: आपके लिए हल्का पीला, क्रीम या चितकबरा (Multi-colored) रंग शुभ है.

करियर व जॉब उपाय: मानसिक शांति और करियर में फोकस बढ़ाने के लिए मां सरस्वती या देवी के सौम्य रूप की पूजा करें और कपूर जलाकर आरती करें.

लव लाइफ उपाय: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए देवी को मिश्री का भोग लगाएं.

मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप बेहद अनुशासित, न्यायप्रिय और संघर्षों से न डरने वाले गंभीर व्यक्ति हैं.

शुभ रंग: गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए गहरा नीला (Dark Blue) या बैंगनी (Purple) रंग चुनें.

करियर व जॉब उपाय: कार्यक्षेत्र की राजनीति से बचने और बड़ी सफलता के लिए मां काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

लव लाइफ उपाय: लव लाइफ की दूरियां मिटाने के लिए शनिवार या नवरात्रि की अष्टमी तिथि को लाचारों को भोजन कराएं.

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

पर्सनैलिटी ट्रेट: आप ऊर्जावान, क्रोधी लेकिन अंदर से बेहद मददगार और प्रोटेक्टिव स्वभाव के होते हैं.

शुभ रंग: आपके लिए गहरा लाल (Crimson Red) या मैरून रंग सबसे उत्तम है.

करियर व जॉब उपाय: सरकारी नौकरी या सेना/पुलिस में सफलता के लिए मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

लव लाइफ उपाय: प्रेम संबंधों में आ रहे गुस्से और ईगो को शांत करने के लिए देवी को लाल फूल और शहद का भोग लगाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 17 Jul 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Mulank NUMEROLOGY Gupt Navratri 2026
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