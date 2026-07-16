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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNumerology August 2026: अगर आपका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो अगस्त से पहले जान लें ये बड़ी बात

Numerology August 2026: अगर आपका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो अगस्त से पहले जान लें ये बड़ी बात

Numerology August 2026: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. जानिए अगस्त 2026 में करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर क्या संकेत देता है अंक ज्योतिष.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 04:39 PM (IST)
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Numerology August 2026:अंक ज्योतिष में प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसकी जन्मतिथि के आधार पर निकाला जाता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा के अनुसार, अगस्त 2026 का महीना मूलांक 1 के जातकों के लिए नए अवसरों, आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का भी समय हो सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

अगस्त में नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह महीना नए अवसर ला सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों को भी विस्तार की योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति रह सकती है बेहतर

अंक ज्योतिष के अनुसार इस महीने आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत भी मिल सकते हैं.

हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचने और बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है.

रिश्तों में रखें संतुलन

परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें. किसी छोटी बात को लेकर अहंकार या जिद रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है.

अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत की संभावना बन सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान

ऊर्जा अच्छी रहने के बावजूद काम का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभदायक रहेगा.

यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें.

मूलांक 1 वालों के लिए शुभ संकेत

  • शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और लाल.
  • शुभ दिन: रविवार और सोमवार.
  • शुभ अंक: 1, 3 और 9.
  • शुभ दिशा: पूर्व.

क्या करें और क्या न करें?

करें

  • सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  • समय का सही प्रबंधन करें.
  • आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें.
  • माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

न करें

  • अहंकार से बचें.
  • जल्दबाजी में निवेश न करें.
  • गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लें.
  • अनावश्यक खर्च से बचें.
  • दूसरों की बातों में आकर निर्णय न बदलें.

एस्ट्रोलॉजर, नीतिका शर्मा के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए अगस्त 2026 आत्मविश्वास और प्रगति का महीना हो सकता है. यदि व्यक्ति अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो उसे करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी निर्णय से पहले व्यावहारिक सोच और सही योजना बनाना आवश्यक है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Mulank 1 Numerology August 2026 Root Number 1 Monthly Numerology August Prediction Numerology Forecast
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