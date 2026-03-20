Car Numerology: जब भी हम किसी कार की नंबर प्लेट देखते हैं, तो वह केवल पहचान का साधन नहीं होती, बल्कि अंकशास्त्र के नजरिए से उसमें एक खास एनर्जी भी छिपी होती है. इसी ऊर्जा को समझने के लिए समग्र नंबर (Overall Number) निकाला जाता है.

समग्र नंबर आपकी पूरी नंबर प्लेट (अक्षर + अंक) को जोड़कर निकाला गया अंतिम अंक होता है. यह आपकी कार की मुख्य पहचान और उसकी ऊर्जा को दर्शाता है.

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समग्र नंबर कैसे निकालें?

समग्र नंबर निकालना काफी आसान है, इसे तीन छोटे चरणों से समझा जा सकता है-

अक्षरों को नंबर में बदलें

प्रत्येक अक्षर का एक नंबर होता है-

A = 1, B = 2, C = 3 … Z = 26

सभी अंकों को जोड़ें

अब नंबर प्लेट के अक्षर और अंक दोनों जोड़ दें.

उदाहरण के लिए - DL8C AL 4957

4 + 3 + 8 + 3 + 1 + 3 + 4 + 9 + 5 + 7 = 47

एक अंक में बदलें

अब इस कुल को एक अंक में बदलना है.

4 + 7 = 11

1 + 1 = 2

यानी इस गाड़ी का समग्र नंबर 2 है.

समग्र नंबर का चार्ट (1 से 9 तक मतलब)

समग्र नंबर आपकी कार की खास ऊर्जा और ड्राइविंग व्यवहार को दर्शाता है. नीचे 1 से 9 तक सभी अंकों का मतलब दिया गया है-

नंबर 1

नेतृत्व करने वाला और तेज और आत्मविश्वास से भरा होता है. इन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए.

2 नंबर

शांति, संतुलित और सहयोग भरा स्वभाव, इन्हें ओवरथिंक करने से बचना चाहिए.

3 नंबर

मिलानसार मिजाज के साथ क्रिएटिव और सामाजिक, इन्हें अपना ध्यान भटकने से बचना चाहिए. ड्राइविंग का आनंद लेते हैं.

4 नंबर

प्रैक्टिकल, अनुशासित और जिम्मेदार भरा स्वभाव, इन्हें सुरक्षित ड्राइविंग करना पसंद है. लेकिन इन्हें सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए.

5 नंबर

तेज, सक्रिय और मल्टीटास्किंग होते हैं. इन्हें ड्राइविंग के दौरान बातें करना काफी पंसद है, लेकिन ध्यान भटकना सबसे बड़ा खतरा है.

6 नंबर

परिवार और आराम को प्राथमिकता देते हैं. फैमिली ट्रिप पर जाना और कम्फर्ट पसंद है. इन्हें दूसरों के लिए खुद को थकाने से बचना चाहिए.

7 नंबर

ओवरथिंक करने वाले लेकिन आध्यात्म प्रवृत्ति के, इन्हें अकेले ड्राइव करना पसंद है. इन्हें ध्यान भटककर रास्ता भूलने से बचना चाहिए.

8 नंबर

अनुशासित और नियमों का पालन करने वाले, जो नियंत्रण में रहकर ड्राइविंग करते हैं. इन्हें अधिक तेज गति में गाड़ी चलाने से बचना चाहिए.

9 नंबर

समझदार, आदर्शवादी और निरंतर कुछ न कुछ सीखने वाले, इन्हें ड्राइविंग के दौरान कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगता है. लेकिन इन्हें गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना चाहिए.

न्यूमरोलॉजी एक आस्था आधारित प्रणाली है. इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और मान्यता पर निर्भर करता है. इसलिए इसे एक मार्गदर्शन की तरह देखें, न कि पूरी तरह अंतिम सत्य के रूप में.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.