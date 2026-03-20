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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रकार नंबर प्लेट में छिपा है किस्मत का राज! अंकशास्त्र से जानें अपनी गाड़ी का 'समग्र नंबर' और उसका असर

कार नंबर प्लेट में छिपा है किस्मत का राज! अंकशास्त्र से जानें अपनी गाड़ी का 'समग्र नंबर' और उसका असर

Car Numerology: कार का नंबर और अक्षर केवल पहचान का साधन ही नहीं होता, बल्कि अंकशास्त्र के नजरिए से हर अंक में एक खास एनर्जी छिपी होती है. इसी ऊर्जा को समझने के लिए समग्र नंबर का इस्तेमाल करते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 03:10 PM (IST)
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Car Numerology: जब भी हम किसी कार की नंबर प्लेट देखते हैं, तो वह केवल पहचान का साधन नहीं होती, बल्कि अंकशास्त्र के नजरिए से उसमें एक खास एनर्जी भी छिपी होती है. इसी ऊर्जा को समझने के लिए समग्र नंबर (Overall Number) निकाला जाता है. 

समग्र नंबर आपकी पूरी नंबर प्लेट (अक्षर + अंक) को जोड़कर  निकाला गया अंतिम अंक होता है. यह आपकी कार की मुख्य पहचान और उसकी ऊर्जा को दर्शाता है. 

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समग्र नंबर कैसे निकालें?

समग्र नंबर निकालना काफी आसान है, इसे तीन छोटे चरणों से समझा जा सकता है-

अक्षरों को नंबर में बदलें

प्रत्येक अक्षर का एक नंबर होता है-

A = 1, B = 2, C = 3 … Z = 26

सभी अंकों को जोड़ें

अब नंबर प्लेट के अक्षर और अंक दोनों जोड़ दें.

उदाहरण के लिए - DL8C AL 4957

4 + 3 + 8 + 3 + 1 + 3 + 4 + 9 + 5 + 7 = 47

एक अंक में बदलें

अब इस कुल को एक अंक में बदलना है.

4 + 7 = 11 

1 + 1 = 2

यानी इस गाड़ी का समग्र नंबर 2 है.

कार नंबर प्लेट में छिपा है किस्मत का राज! अंकशास्त्र से जानें अपनी गाड़ी का 'समग्र नंबर' और उसका असर

समग्र नंबर का चार्ट (1 से 9 तक मतलब)

समग्र नंबर आपकी कार की खास ऊर्जा और ड्राइविंग व्यवहार को दर्शाता है. नीचे 1 से 9 तक सभी अंकों का मतलब दिया गया है-

नंबर 1

नेतृत्व करने वाला और तेज और आत्मविश्वास से भरा होता है. इन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए. 

2 नंबर

शांति, संतुलित और सहयोग भरा स्वभाव, इन्हें ओवरथिंक करने से बचना चाहिए. 

3 नंबर

मिलानसार मिजाज के साथ क्रिएटिव और सामाजिक, इन्हें अपना ध्यान भटकने से बचना चाहिए. ड्राइविंग का आनंद लेते हैं. 

4 नंबर

प्रैक्टिकल, अनुशासित और जिम्मेदार भरा स्वभाव, इन्हें सुरक्षित ड्राइविंग करना पसंद है. लेकिन इन्हें सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए. 

5 नंबर

तेज, सक्रिय और मल्टीटास्किंग होते हैं. इन्हें ड्राइविंग के दौरान बातें करना काफी पंसद है, लेकिन ध्यान भटकना सबसे बड़ा खतरा है.

6 नंबर

परिवार और आराम को प्राथमिकता देते हैं. फैमिली ट्रिप पर जाना और कम्फर्ट पसंद है. इन्हें दूसरों के लिए खुद को थकाने से बचना चाहिए. 

7 नंबर

ओवरथिंक करने वाले लेकिन आध्यात्म प्रवृत्ति के, इन्हें अकेले ड्राइव करना पसंद है. इन्हें ध्यान भटककर रास्ता भूलने से बचना चाहिए. 

8 नंबर

अनुशासित और नियमों का पालन करने वाले, जो नियंत्रण में रहकर ड्राइविंग करते हैं. इन्हें अधिक तेज गति में गाड़ी चलाने से बचना चाहिए. 

9 नंबर

समझदार, आदर्शवादी और निरंतर कुछ न कुछ सीखने वाले, इन्हें ड्राइविंग के दौरान कुछ न कुछ सुनना अच्छा लगता है. लेकिन इन्हें गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना चाहिए. 

न्यूमरोलॉजी एक आस्था आधारित प्रणाली है. इसका प्रभाव व्यक्ति की सोच और मान्यता पर निर्भर करता है. इसलिए इसे एक मार्गदर्शन की तरह देखें, न कि पूरी तरह अंतिम सत्य के रूप में.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 20 Mar 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Car Ank Shastra NUMEROLOGY
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