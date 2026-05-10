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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Secret: कौन सा नंबर दिलाता है नेम और फेम? जानें इसका न्यूमरोलॉजी कमेक्शन

Numerology Secret: कौन सा नंबर दिलाता है नेम और फेम? जानें इसका न्यूमरोलॉजी कमेक्शन

Numerology Secret: अंक ज्योतिष में नंबर 1, 3 और 6 को नेम-फेम का कारक माना जाता है. जानिए कैसे ये नंबर व्यक्ति की लोकप्रियता और पहचान को प्रभावित करते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 10 May 2026 10:52 AM (IST)
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Numerology Secret: आजकल के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समाज में पहचान मिले, लोग उसके काम को सराहें और समाज में उसका नाम बने. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत के बाद भी पहचान के लिए संघर्ष करते रहते हैं? न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र में इसका एक दिलचस्प कारण बताया गया है.

हर व्यक्ति की जन्मतिथि और नाम से निकलने वाले नंबर उसकी ऊर्जा, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा को प्रभाव डालते हैं. इनमें कुछ विशेष नंबर ऐसे माने जाते हैं जो व्यक्ति को नेम, फेम और सामाजिक पहचान दिलाने में मदद करते हैं. खासतौर पर नंबर 1, 3 और 6 को लोकप्रियता और पहचान से जोड़ा जाता है.

क्यों खास माने जाते हैं ये नंबर?

नंबर 1 को लीडरसीप का नंबर
अंक ज्योतिष में नंबर 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रसिद्धि का स्वामी माना जाता है. जिन लोगों का मूलांक या नामांक 1 होता है, उनमें अक्सर अलग पहचान बनाने की दृढ़ इच्छा मजबूत होती है.
ऐसे लोग भीड़ में खुद को खोना पसंद नहीं करते है. वे अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं और कई बार अपने कार्यक्षेत्र में ट्रेंड सेट करने वाले बन जाते हैं. बिजनेस, बॉलीवुड, राजनीति में सफल कई लोगों के नंबर में 1 की ऊर्जा देखी जाती है जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन और इंदिरा गांधी. 

नंबर 3 को बृहस्पति की बुद्धिमत्ता
नंबर 3 का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से माना जाता है. गुरु को ज्ञान, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है. जिन लोगों के जीवन में नंबर 3 की ऊर्जा शक्ति मजबूत होती है, वे शिक्षक, मोटिवेटर या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. उनकी बातों में प्रभाव होता है और लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं. कई मोटिवेशनल स्पीकर के चार्ट में 3 नंबर का प्रभाव देखने को मिलता है जैसे स्वामी विवेकानन्द, अमोघ लीला प्रभु और सद्गुरु.

नंबर 6 को आकर्षण और लोकप्रियता
नंबर 6 का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. शुक्र को आकर्षण, कला, ग्लैमर, सुंदरता और लोकप्रियता का ग्रह कहा जाता है.फिल्म, फैशन, म्यूजिक, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सफल लोगों में अक्सर 6 नंबर का प्रभाव देखा जाता है. ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं और लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं. नंबर 6 वाला व्यक्ति लोगों के बीच बहुत जल्दी पसंदीदा बना जाता है. इसी कारण से कई कलाकारों के जीवन में 6 नंबर का प्रभाव देखने को मिलती है जैसे आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित और कियारा आडवाणी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Lucky Number Astrology NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

अंक ज्योतिष के अनुसार कौन से नंबर लोकप्रियता दिलाते हैं?

अंक ज्योतिष के अनुसार, नंबर 1, 3 और 6 को लोकप्रियता और पहचान दिलाने में मदद करने वाले विशेष नंबर माना जाता है।

नंबर 1 को क्यों खास माना जाता है?

नंबर 1 का संबंध सूर्य से है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रसिद्धि का प्रतीक है। इस नंबर वाले लोग भीड़ में अलग पहचान बनाने की इच्छा रखते हैं।

नंबर 3 का संबंध किस ग्रह से है और यह क्या दर्शाता है?

नंबर 3 का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान, सम्मान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह नंबर वाले लोग अक्सर शिक्षक, मोटिवेटर या इन्फ्लुएंसर बनते हैं।

नंबर 6 किस ग्रह से जुड़ा है और इसका क्या प्रभाव होता है?

नंबर 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो आकर्षण, कला और लोकप्रियता का कारक है। यह नंबर वाले लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं और जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं।

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