Name Numerology: कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अपने नाम की स्पेलिंग बदल लेते हैं. कोई अपने नाम में एक अधिक अक्षर जोड़ता है, तो कोई अपना पूरा नाम ही बदल देता है. फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस और सोशल मीडिया की दुनिया में यह ट्रेंड काफी आम हो चुका है. इसके पीछे सिर्फ स्टाइल या अलग दिखने की चाह नहीं होती, बल्कि कई लोग मानते हैं कि नाम की शक्ति इंसान के जीवन, सोच और सफलता पर असर डाल सकती है.

अंक ज्योतिष में नाम को केवल पहचान नहीं, बल्कि एक कंपन यानि कि ऊर्जा स्रोत माना जाता है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली का कहना है कि, हर अक्षर की अपनी एक ताकत होती है और जब ये अक्षर मिलते हैं, तो वे व्यक्ति के व्यक्तित्व, करियर, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालते हैं.

इसी वजह से आजकल के युवाओं के बीच नाम अंक ज्योतिष(Name Numerology) चर्चा का विषय बन गई है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाम और अंकों का संबंध कैसे बनता है और यह जीवन पर कैसे असर डालती है?

क्या होती है नाम अंक ज्योतिष?

नाम अंक ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी शाखा है. जिसमें व्यक्ति के नाम के अक्षरों को अंकों में बदलकर उनका अध्ययन किया जाता है. उदाहरण के तौर पर, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाला बनाते हैं, जबकि कुछ नाम मानसिक तनाव, अस्थिरता या बार-बार रुकावटों का संकेत माने जाते हैं.

अंक ज्योतिष में यह माना जाता है कि इंसान अपने नाम को जीवन में सबसे ज्यादा सुनता और बोलता है. यह अक्षरों की कंपन धीरे-धीरे उसके अवचेतन मन (Subconscious Mind) पर प्रभाव डालने लगती है. जैसे कुछ अक्षर के नाम लोगों को आकर्षक व्यक्तित्व और मजबूत कम्युनिकेशन स्किल देते हैं. ऐसे लोग जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं और अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखते हैं.

वहीं कुछ ऐसे भी अक्षर होते है, जो नाम में होने के कारण व्यक्ति अंदर से असुरक्षित महसूस कर सकते है या बार-बार निर्णय बदलने की आदत विकसित कर सकते है.

क्या नाम की स्पेलिंग बदलने से करियर पर असर पड़ता है?

नाम अंक ज्योतिष में कई लोग यह मानते हैं कि, नाम की ऊर्जा व्यक्ति के करियर ग्रोथ से भी जुड़ी होती है. इसी वजह से बहुत से कलाकार, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करते हैं. इसके पीछे की सोच यह होती है कि सही कंपन वाला अक्षर का नाम अवसरों को आकर्षित कर सकता है और व्यक्ति की पहचान को और ज्यादा मजबूत बना सकता है.

नाम अंक ज्योतिष में इसे ऊर्जा संतुलन का तरीका माना जाता है. सोशल मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री में कई लोग अपने नाम में एक अधिक अक्षर जोड़ते हैं जैसे किसी नाम में “A”, “K” या “Y”.

नाम अंक ज्योतिष को आजकल के समय में केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि यह लोगों के बीच आत्मविश्वास, पहचान और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की गहरी जिज्ञासा का विषय बन चुका है. कई लोग इसे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं. तो कई लोग इसे सहायक मार्गदर्शन की तरह देखते है.

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