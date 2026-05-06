विजय थलपति की जीत के पीछे राहु का खेल, लेकिन क्या CM बन पाएंगे, जानें ?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: थलपति विजय की जीत से क्या बदल जाएगी तमिलनाडु की किस्मत? ज्योतिष से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

Numerology: थलपति विजय की जीत से क्या बदल जाएगी तमिलनाडु की किस्मत? ज्योतिष से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

Vijay Thalapathy Numerology: थलपति विजय का तमिलनाडु की सीएम कुर्सी तक पहुंचना महज उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि ग्रहों का भी अहम योगदान है, राहु ने कैसे विजय को राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाया देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 May 2026 04:35 PM (IST)
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Vijay Thalapathy Numerology: तमिलनाडु चुनाव में विजय थलपति की विजय महज उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे राहु और मूलांक 4 की अहम भूमिका है. राहु ने कैसे बनाया विजय को तमिलनाडु का किंग जानें

फिल्म जगह में झंडे गाड़ने के बाद अब जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने राजनीति के मैदान में दबदबा बना लिया है. सफल एवं लोकप्रिय राजनेता बनने के लिए कुंडली में कुछ विशेष ग्रह-नक्षत्रों का प्रबल होना आवश्यक है.

थलपति विजय को मिला राहु का साथ 

महज 2 साल पहले तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ( TVK पार्टी) से जुड़े साउथ सिनेमा के स्टार कलाकार विजय थलपति अब सीएम के दावेदार हैं. विजय की इस प्रचंड जीत के पीछे राहु का खेल है, क्योंकि राहु जीवन में अचानक होने वाले बदलाव के लिए जाना जाता है.  विजय का पॉलिटिक्स में आना और उनकी तेजी से सफलता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है.

मूलांक 4 और राहु का कनेक्शन

विजय थलपति का जन्म 22 जून 1974 को हुआ और अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 22 यानि 2 + 2 = 4 है. न्यूमरोलॉजी में मूलांक 4 के बॉस राहु हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजनीति के संदर्भ में राहु का शुभ होना व्यक्ति को पॉलिटिक्स का किंग बना देता है.

खूबियां - मूलांक 4 वाले लोगों अचानक बदलाव और लीक से हटकर सोचने के लिए जाने जाते हैं, इसमें राहु अहम भूमिका निभाता है. राहु नीति कारक का ग्रह है. इसकी शुभता व्यक्ति को राजनीति में बुलंदियों तक पहुंचा देती है.

किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है. ऐसे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसका स्वामी चूंकि मायावी ग्रह राहु है. राहु का प्रभाव व्यक्ति इन्हें यूनिक बनाता है

क्या तमिलनाडु के CM बनेंगे थलपति ? 

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार भारत की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और विजय थलपति की कुडंली में भी राहु की महादशा है. राहु की अहम भूमिका के चलते उन्हें प्रचंड जीत तो मिल गई है लेकिन उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कुछ देरी और बाधाओं का संकेत दे रही है, इसलिए CM बनने में समय लग सकता है.हालांकि ग्रहों के अनुसार भविष्य में उनके शीर्ष पद तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं.

विजय थलपति की कुंडली में अष्टकवर्ग के अनुसार दशम भाव (सत्ता और करियर का घर) का स्कोर 30 से अधिक है जो बेहद मजबूत स्थिति मानी जाती है. ज्योतिष सिद्धांत कहते हैं कि जब दशम भाव इतना सशक्त हो और उस पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिले, तो व्यक्ति के लिए उच्च सत्ता और शीर्ष पद तक पहुंचना लगभग तय रहता है.

2026 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा 

मेहनत, अनुशासन और करियर में स्थिरता व तरक्की का साल है. 2026 सूर्य का वर्षहोने से यह राहु के प्रभाव को अनुशासित करेगा. करियर में नई ऊंचाइयां और प्रमोशन मिल सकते हैं, जबकि आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. अप्रैल, अगस्त और नवंबर-दिसंबर विशेष रूप से अच्छे रह सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Rahu Ank Jyotish Vijay Thalapathy Mulank 4 NUMEROLOGY Tamilnadu Election 2026

Frequently Asked Questions

विजय थलपति की लोकप्रियता के पीछे अंक ज्योतिष की क्या भूमिका है?

विजय थलपति का मूलांक 4 है, जिसका स्वामी राहु है। राहु की शुभता राजनीति में सफलता दिलाती है और अचानक बड़े बदलाव लाती है।

राहु का विजय थलपति की राजनीति में सफलता पर क्या प्रभाव पड़ा है?

राहु जीवन में अचानक होने वाले बदलावों के लिए जाना जाता है। विजय थलपति का राजनीति में आना और तेजी से सफलता पाना राहु के प्रभाव का एक उदाहरण है।

क्या विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन पाएंगे?

हालांकि राहु की महादशा ने उन्हें जीत दिलाई है, लेकिन उनकी कुंडली में शनि की स्थिति सीएम बनने में देरी और बाधाओं का संकेत दे रही है। भविष्य में शीर्ष पद की संभावनाएं बनी हुई हैं।

अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 का वर्ष विजय थलपति के लिए कैसा रहेगा?

2026 मेहनत, अनुशासन और करियर में स्थिरता व तरक्की का वर्ष होगा। यह राहु के प्रभाव को अनुशासित करेगा, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां और बेहतर आर्थिक स्थिति की उम्मीद है।

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