विजय थलपति की जीत के पीछे राहु का खेल, लेकिन क्या CM बन पाएंगे, जानें ?

Vijay Thalapathy Numerology: तमिलनाडु चुनाव में विजय थलपति की विजय महज उनकी लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे राहु और मूलांक 4 की अहम भूमिका है. राहु ने कैसे बनाया विजय को तमिलनाडु का किंग जानें

फिल्म जगह में झंडे गाड़ने के बाद अब जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने राजनीति के मैदान में दबदबा बना लिया है. सफल एवं लोकप्रिय राजनेता बनने के लिए कुंडली में कुछ विशेष ग्रह-नक्षत्रों का प्रबल होना आवश्यक है.

थलपति विजय को मिला राहु का साथ

महज 2 साल पहले तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ( TVK पार्टी) से जुड़े साउथ सिनेमा के स्टार कलाकार विजय थलपति अब सीएम के दावेदार हैं. विजय की इस प्रचंड जीत के पीछे राहु का खेल है, क्योंकि राहु जीवन में अचानक होने वाले बदलाव के लिए जाना जाता है. विजय का पॉलिटिक्स में आना और उनकी तेजी से सफलता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है.

मूलांक 4 और राहु का कनेक्शन

विजय थलपति का जन्म 22 जून 1974 को हुआ और अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 22 यानि 2 + 2 = 4 है. न्यूमरोलॉजी में मूलांक 4 के बॉस राहु हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजनीति के संदर्भ में राहु का शुभ होना व्यक्ति को पॉलिटिक्स का किंग बना देता है.

खूबियां - मूलांक 4 वाले लोगों अचानक बदलाव और लीक से हटकर सोचने के लिए जाने जाते हैं, इसमें राहु अहम भूमिका निभाता है. राहु नीति कारक का ग्रह है. इसकी शुभता व्यक्ति को राजनीति में बुलंदियों तक पहुंचा देती है.

किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है. ऐसे लोगों का मूलांक 4 होता है. इसका स्वामी चूंकि मायावी ग्रह राहु है. राहु का प्रभाव व्यक्ति इन्हें यूनिक बनाता है

क्या तमिलनाडु के CM बनेंगे थलपति ?

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार भारत की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और विजय थलपति की कुडंली में भी राहु की महादशा है. राहु की अहम भूमिका के चलते उन्हें प्रचंड जीत तो मिल गई है लेकिन उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कुछ देरी और बाधाओं का संकेत दे रही है, इसलिए CM बनने में समय लग सकता है.हालांकि ग्रहों के अनुसार भविष्य में उनके शीर्ष पद तक पहुंचने की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं.

विजय थलपति की कुंडली में अष्टकवर्ग के अनुसार दशम भाव (सत्ता और करियर का घर) का स्कोर 30 से अधिक है जो बेहद मजबूत स्थिति मानी जाती है. ज्योतिष सिद्धांत कहते हैं कि जब दशम भाव इतना सशक्त हो और उस पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिले, तो व्यक्ति के लिए उच्च सत्ता और शीर्ष पद तक पहुंचना लगभग तय रहता है.

2026 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा

मेहनत, अनुशासन और करियर में स्थिरता व तरक्की का साल है. 2026 सूर्य का वर्षहोने से यह राहु के प्रभाव को अनुशासित करेगा. करियर में नई ऊंचाइयां और प्रमोशन मिल सकते हैं, जबकि आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. अप्रैल, अगस्त और नवंबर-दिसंबर विशेष रूप से अच्छे रह सकते हैं.

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