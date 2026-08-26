Toxic Box Office Prediction: यश की 'टॉक्सिक' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया है. शाम पांच बजे तक फिल्म भारत में करीब 72.84 करोड़ रुपये नेट कमा चुकी थी. रात के शो बाकी थे. ऐसे में पहले दिन की वर्ल्डवाइड कमाई 100 करोड़ रुपये के पार जाने की पूरी संभावना है.

लेकिन 'टॉक्सिक' का भविष्य केवल इसकी रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग तय नहीं करेगी.

रिलीज के अगले ही दिन पूर्णिमा है. फिर रक्षाबंधन की छुट्टी और चंद्र ग्रहण है. इसके ठीक पांच दिन बाद 2 सितंबर को फिल्म और मनोरंजन का कारक शुक्र अपनी नीच राशि छोड़कर तुला में प्रवेश करेगा.

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यानी फिल्म के पहले आठ दिन साधारण नहीं हैं. हर दो दिन में ग्रहों की स्थिति बदल रही है. यही कारण है कि 'टॉक्सिक' की कमाई सीधी रेखा में आगे बढ़ती नहीं दिखती. किसी दिन बड़ा उछाल मिल सकता है तो किसी दिन दर्शकों की प्रतिक्रिया अचानक कमजोर पड़ सकती है.

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फिल्म की कुंडली में कमाई का सबसे मजबूत संकेत

26 अगस्त 2026, सुबह 4:15 बजे, दिल्ली के समय से बनी रिलीज कुंडली में कर्क लग्न है. लग्न में उच्च का गुरु बैठा है. गुरु इस कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह है. षड्बल में उसे 9.59 रूप मिले हैं. यह उसकी न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है.

उच्च का गुरु फिल्म को बड़ा आकार देता है. कई भाषाओं में रिलीज, विदेशी वितरण, महंगे सेट, बड़ी स्टारकास्ट और भारी प्रचार इसी स्थिति से मेल खाते हैं.

गुरु पांचवें भाव को देख रहा है. पांचवां भाव सिनेमा, मनोरंजन और रचनात्मकता से जुड़ा है. गुरु की दूसरी दृष्टि सातवें भाव पर है, जहां चंद्रमा बैठा है. यह दर्शकों और अंतरराष्ट्रीय बाजार को मजबूत करता है. यही कारण है कि फिल्म को शुरुआती आलोचना के बावजूद दर्शक मिल रहे हैं.

होरा कुंडली ने पहले दिन ही दिखाया अपना असर

फिल्म की होरा कुंडली आर्थिक परिणाम समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें अधिकांश ग्रह सिंह राशि की होरा में हैं. सूर्य अपनी राशि सिंह में है. चंद्रमा और मंगल कर्क की होरा में हैं.

दोनों राशियों के स्वामी अपनी ही होरा में हैं. यह धन प्राप्ति की मजबूत स्थिति है.

इसका सीधा अर्थ है कि 'टॉक्सिक' थिएटर तक दर्शक खींचने में सफल रहेगी. टिकटों की महंगी कीमत भी शुरुआती मांग को बहुत कम नहीं करेगी.

लेकिन होरा में सिंह का प्रभाव ज्यादा है. इसलिए कमाई का बड़ा हिस्सा यश के नाम, चेहरे और स्टारडम से आएगा. फिल्म की कहानी से नहीं.

कमाई बड़ी, लेकिन लागत भी असाधारण

कर्क लग्न में पांचवें और दसवें भाव का स्वामी मंगल है. मंगल का षड्बल मजबूत है. उसे 7.26 रूप मिले हैं. लेकिन मंगल बारहवें भाव में बैठा है. दसवें भाव का स्वामी बारहवें भाव में होने से दो विपरीत परिणाम बनते हैं.

पहला, फिल्म को विदेश से अच्छा कारोबार मिलता है. दूसरा, निर्माण, प्रचार और वितरण पर बहुत अधिक खर्च होता है.

सर्वाष्टकवर्ग भी इसी बात की पुष्टि करता है. लाभ की राशि वृषभ को सबसे अधिक 36 बिंदु मिले हैं. कर्म की राशि मेष में 32 बिंदु हैं. दोनों आंकड़े अच्छे हैं. लेकिन खर्च और विदेशी बाजार से जुड़ी मिथुन राशि में भी 35 बिंदु हैं.

इसलिए फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन बड़ा हो सकता है, मगर केवल बड़े कलेक्शन के आधार पर इसकी वास्तविक कमाई तय नहीं होगी. बजट, थिएटर हिस्सेदारी और वितरण लागत भी देखनी होगी.

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नवांश में राहु ने कहानी पर खड़े किए सवाल

नवांश कुंडली में वृश्चिक लग्न है. राहु नवांश लग्न में बैठा है. यह फिल्म को रहस्यमय, हिंसक और विवादित बनाता है.

नवांश का सूर्य और बुध आठवें भाव में हैं. इसलिए फिल्म के भीतर की कहानी, किरदारों के फैसले और उनका भावनात्मक आधार हर दर्शक को साफ समझ नहीं आएगा.

यही कारण है कि शुरुआती प्रतिक्रियाओं में दो बिल्कुल अलग राय दिखाई दे रही हैं. कुछ दर्शक इसे भव्य सिनेमाई अनुभव बता रहे हैं. कुछ इसे 'स्टाइल ज्यादा, कहानी कम' कह रहे हैं.

नवांश में गुरु अपनी धनु राशि में दूसरे भाव में है. उसके साथ शनि भी है. यह स्थिति बताती है कि पैसा आएगा, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ती आलोचना उसके रास्ते में रुकावट डाल सकती है.

नवांश के दसवें भाव में शुक्र है. इसलिए फिल्म की दृश्य सुंदरता, महिला कलाकार, कॉस्ट्यूम और ग्लैमर चर्चा में रहेंगे. मगर राहु के प्रभाव के कारण यही पक्ष विवाद भी खड़ा कर सकता है.

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दशमांश कुंडली में शनि की बड़ी भूमिका

फिल्म के व्यावसायिक परिणाम देखने के लिए दशमांश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. दशमांश में सिंह लग्न है. दसवें भाव में शनि बैठा है. यह फिल्म को पहले कुछ दिनों तक सीमित नहीं रखता. शनि उसे लंबे समय तक चर्चा में बनाए रख सकता है.

लेकिन शनि तुरंत सफलता नहीं देता. वह हर सप्ताह फिल्म की परीक्षा लेता है.

दशमांश का दसवें भाव का स्वामी शुक्र पांचवें भाव में है. यह मनोरंजन से आर्थिक सफलता का अच्छा संकेत है. मंगल अपनी वृश्चिक राशि में है. इसलिए एक्शन, तकनीकी पक्ष और बड़े दृश्य फिल्म को सहारा देंगे.

लेकिन राहु आठवें भाव और केतु दूसरे भाव में हैं. इसलिए कलेक्शन में तेज उतार-चढ़ाव रहेगा. कुछ भाषाओं और शहरों में फिल्म बहुत अच्छा कारोबार कर सकती है. दूसरे क्षेत्रों में शो अचानक खाली भी हो सकते हैं.

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रक्षाबंधन फिल्म के लिए कितना बड़ा अवसर?

रक्षाबंधन 28 अगस्त को है. शुक्रवार होने के कारण फिल्म को त्योहार और लंबे सप्ताहांत का लाभ मिल सकता है. लेकिन रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा.

'टॉक्सिक' का जन्म नक्षत्र श्रवण है. श्रवण से शतभिषा तीसरा नक्षत्र पड़ता है. नवतारा पद्धति में इसे विपत तारा कहा जाता है. यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है.

त्योहार और छुट्टी दर्शकों की संख्या बढ़ाएंगे. मगर विपत तारा दर्शकों की प्रतिक्रिया को एक जैसा नहीं रहने देगा. शुक्रवार को फिल्म की कमाई बड़ी हो सकती है, लेकिन उसी दिन नकारात्मक रिव्यू और विवाद भी तेजी से फैल सकते हैं. अर्थात 28 अगस्त को टिकट बिक्री और आलोचना दोनों साथ बढ़ सकती हैं.

चंद्र ग्रहण क्यों बढ़ाएगा टेंशन?

27-28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण है. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसके सूतक को मानने की बाध्यता नहीं मानी जा रही. रक्षाबंधन के धार्मिक कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे. लेकिन फिल्म की कुंडली पर इसका ज्योतिषीय प्रभाव महत्वपूर्ण है.

रिलीज कुंडली का लग्नेश चंद्रमा है. फिल्म की महादशा भी चंद्रमा की चल रही है. ग्रहण कुंभ राशि और राहु के प्रभाव वाले शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है. रिलीज कुंडली में कुंभ आठवां भाव है और वहीं राहु बैठा है. इसलिए ग्रहण फिल्म के आठवें भाव को सक्रिय करेगा.

आठवां भाव अचानक सामने आने वाली बात, विवाद, छिपी कमजोरी और दर्शकों की बदलती राय से जुड़ा है. इस दौरान फिल्म के दृश्यों, महिलाओं के चित्रण, हिंसा या कहानी को लेकर कोई नई बहस तेज हो सकती है.

ग्रहण फिल्म का कारोबार बंद नहीं करेगा. रक्षाबंधन की छुट्टी उसे मजबूत कलेक्शन दे सकती है. मगर ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म के पक्ष और विरोध में खेमे अधिक साफ दिखाई देंगे.

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नवतारा ने बताए पहले सप्ताह के अच्छे और कमजोर दिन

'टॉक्सिक' का जन्म नक्षत्र श्रवण है. इसी आधार पर पहला सप्ताह इस प्रकार दिखाई देता है-

26 अगस्त- रिकॉर्डतोड़ उत्सुकता, मानसिक दबाव

27 अगस्त- कमाई और टिकट बिक्री में तेजी

28 अगस्त- छुट्टी से लाभ, लेकिन विवाद और मिली-जुली प्रतिक्रिया

29 अगस्त- सप्ताहांत में संभली हुई कमाई

30 अगस्त- गिरावट या नकारात्मक प्रचार का दबाव

31 अगस्त- कलेक्शन में स्थिरता, विदेश से सहयोग

1 सितंबर- पहले सोमवार के बाद सबसे कमजोर संकेत

2 सितंबर- दोपहर बाद सुधार का मजबूत अवसर

इस गणना में 1 सितंबर का दिन ज्यादा संवेदनशील है. उस दिन कलेक्शन में स्पष्ट गिरावट आ सकती है. इसके बाद 2 सितंबर से स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं.

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2 सितंबर को क्यों बदल सकती है फिल्म की चाल?

2 सितंबर को दोपहर करीब 1:41 बजे शुक्र कन्या राशि छोड़कर तुला में प्रवेश करेगा. तुला शुक्र की अपनी राशि है.

रिलीज कुंडली में शुक्र चौथे और ग्यारहवें भाव का स्वामी है. चौथा भाव आम जनता और भावनात्मक स्वीकार्यता से जुड़ा है. ग्यारहवां भाव कमाई, लाभ और इच्छापूर्ति का है.

अभी शुक्र कन्या में नीच का है. इसलिए भव्यता के बावजूद फिल्म के भावनात्मक पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं. 2 सितंबर को तुला में पहुंचते ही शुक्र अपनी राशि में मजबूत हो जाएगा.

वह कर्क लग्न से चौथे भाव में मालव्य योग जैसी शक्तिशाली स्थिति बनाएगा. यहां से उसकी दृष्टि दसवें भाव पर पड़ेगी. इससे तीन बदलाव संभव हैं. पहला, महिला दर्शकों और शहरी मल्टीप्लेक्स में फिल्म की स्वीकार्यता कुछ सुधर सकती है.

दूसरा, फिल्म के ग्लैमर, संगीत, महिला कलाकारों और दृश्य पक्ष की चर्चा नकारात्मक विवाद से हटकर सकारात्मक दिशा में जा सकती है. तीसरा, दूसरे सप्ताह के लिए शो बचाने में सहायता मिल सकती है.

सबसे खास बात यह है कि 2 सितंबर को शुक्र जब तुला राशि में प्रवेश करेगा, तब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेगा. ‘टॉक्सिक’ का जन्म नक्षत्र श्रवण है. श्रवण से भरणी आठवां नक्षत्र पड़ता है, जिसे नवतारा में मित्र तारा कहा जाता है. इसलिए शुक्र का अपनी राशि में आना फिल्म को दूसरे सप्ताह में कुछ सहारा दे सकता है.

3 सितंबर की रात करीब 1:43 बजे चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा. श्रवण से कृत्तिका परम मित्र तारा है. इसलिए 2 सितंबर से शुरू हुआ सकारात्मक असर 3 सितंबर के बाद अधिक साफ दिखाई दे सकता है. इसका लाभ शो बचाने, शहरी दर्शकों की स्वीकार्यता और दूसरे सप्ताह की कमाई में मिल सकता है.

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4 सितंबर को होगा अगला बदलाव

रिलीज के समय चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शनि की सूक्ष्म दशा चल रही है. शनि की यह अवधि 4 सितंबर को समाप्त होगी. 5 सितंबर से बुध की सूक्ष्म दशा शुरू होगी.

बुध अभी सूर्य के बहुत पास होने के कारण कमजोर है. लेकिन 7 सितंबर को वह कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां बुध उच्च का माना जाता है.

इसका अर्थ है कि 2 सितंबर से शुक्र फिल्म के मनोरंजन पक्ष को सहारा देगा. फिर 7 सितंबर से बुध संवाद, प्रचार और दर्शकों के बीच होने वाली चर्चा को कुछ बेहतर कर सकता है.

इसलिए ग्रहण के बाद फिल्म पूरी तरह गिरती नहीं दिखती. कमजोर दिनों के बाद उसे दोबारा संभलने का अवसर मिलेगा.

वर्षफल क्या कह रहा है?

2026 के वर्षफल में मुंथा पहले भाव में है. यह फिल्म पर भारी दबाव, प्रतिष्ठा की परीक्षा और अंदरूनी मतभेद का संकेत देती है.

लेकिन 26 अगस्त से 25 सितंबर तक चंद्रमा की वर्षफल दशा चल रही है. चंद्रमा सातवें भाव में है. यह अवधि जनता, साझेदार, वितरक और विदेशी बाजार से लाभ दिला सकती है.

यानी मुंथा फिल्म को निर्विवाद सफलता नहीं देती. लेकिन पहले महीने की चंद्र दशा दर्शकों और विदेश से कारोबार बनाए रखती है.

25 सितंबर के बाद मंगल की वर्षफल दशा शुरू होगी. मंगल बारहवें भाव में है. तब तक फिल्म का मुख्य थिएटर कारोबार लगभग पूरा हो चुका होगा. इसके बाद कमाई की तुलना में खर्च, स्क्रीन में कमी और ओटीटी या विदेशी अधिकारों की चर्चा अधिक हो सकती है.

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कितना कारोबार कर सकती है 'Toxic'?

सभी संकेतों को मिलाकर फिल्म के लिए सबसे व्यावहारिक अनुमान यह बनता है-

भारत में लाइफटाइम नेट: 410 से 480 करोड़

410 से 480 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस: 760 से 900 करोड़

760 से 900 करोड़ मजबूत वर्ड ऑफ माउथ मिलने पर ऊपरी संभावना: 950 करोड़ के आसपास

950 करोड़ के आसपास 1000 करोड़: संभव

फिल्म की कुंडली भारी नुकसान नहीं दिखाती. लाभ भाव का सर्वाष्टकवर्ग सबसे मजबूत है. होरा कुंडली भी धन प्राप्ति का समर्थन करती है. उच्च का गुरु और मजबूत सूर्य इसे बड़ा कारोबार देंगे.

मगर आठवें भाव का राहु, ग्रहण, दशमांश में केतु का धन भाव पर प्रभाव और कमजोर शुरुआती शुक्र कमाई को असमान रखेंगे.

अंतिम संकेत साफ है. 'टॉक्सिक' की कमाई पहले दिन के बाद भी जारी रह सकती है. रक्षाबंधन पर सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ने की संभावना है, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से फिल्म को लेकर विवाद और बंटी हुई प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है.

1 सितंबर के बाद कलेक्शन पर दबाव दिख सकता है. हालांकि 2 सितंबर को शुक्र का तुला राशि में प्रवेश और मित्र तारा फिल्म को सहारा देगा. इसके बाद 3 सितंबर को परम मित्र तारा सक्रिय होने से दूसरे सप्ताह की कमाई संभलने की संभावना बढ़ जाएगी.

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