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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं'

नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं'

Nepal Floods: नेपाल बाढ़ से पीड़ित लोगों ने एबीपी न्यूज को बाताया कि त्रिशुली में पूरा बाजार बह गया. पानी अचानक आया, लाशें बह रही थीं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 27 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों में सबकुछ तबाह कर दिया. गांव, बाजार बह गए. अब तक 165 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. एक हजार से अधिक लोग लापता हैं. इसमें 300 से अधिक भारतीय शामिल हैं. नेपाल में बाढ़ के हालात को जानने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम बैरेनी पहुंची. जहां लोगों ने दिल दहला देने वाली कहानी बताई. 

त्रिशूली रिवर प्वाइंट से करीब 32 किलोमीटर दूर बैरेनी में जहां पूरे हाईवे पर सैलाब आया, वहां के लोगों का कहना है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहां आस-पास कोई नदी भी नहीं है. लोगों ने बताया कि घरों और दुकानों में सैलाब का मलबा घुस आया. सैलाब सब कुछ बहाता ले गया. लोगों ने बताया कि मलबा जिस रास्ते से आया, उसी से वापस भी चला गया. आपदा के बाद बुलडोजर से हाईवे के बीच से मलबा हटाया जा रहा है.

बाढ़ पीड़ित ने बताया कि ऊपर से पानी आया, लाशें बहकर आ रही थी. गाड़ियां बह रही थी. हमलोग पहाड़ी पर चले गए थे. इसलिए बच गए. जानवर यही छोड़कर गए थे, ज्यादातर बह गए. 

एक अन्य शख्स ने बताया कि ऐसा कभी नहीं देखा. लोग कह रहे हैं कि चीन का डैम टूटा इसलिए ऐसा हुआ. सैलाब बहुत ज्यादा था, लोग भाग रहे थे. जान चली जाती.

एक अन्य ने एबीपी न्यूज को बताया, ''घर बह गए हैं. यहां सभी पुल बह गए, त्रिशुली बाजार के पास 40 पुल बह गए. त्रिशुली बाजार बह गया, देवी घाट भी बह गया. स्कूल भी था, वो भी बह गया. देवी घाट से आगे रास्ता ही नहीं है.''

बाढ़ प्रभावित एक अन्य ने कहा कि कभी ऐसा नहीं देखा. हाईवे पूरा बह गया. त्रिशुली हाईवे पूरा बंद है. 

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood Breaking News Abp News
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