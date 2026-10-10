Aaj Ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या है. ग्रह-गोचर की स्थिति देखें तो चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक चंद्रमा का नक्षत्र हस्त रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

इसके साथ ही ऐंद्र योग का निर्माण हो रहा है. व्यावहारिक फैसलों, पुरानी उधारी समेटने और करियर में ठोस प्रगति के लिहाज से आज का दिन काफी हलचल भरा रहने वाला है.

मेष, वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, जबकि तुला और कुंभ राशि वालों को कागजी कामकाज और खर्चों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिनचर्या को अनुशासित रखने, रुके हुए कानूनी या लेन-देन के मामलों को निपटाने और विरोधियों की चालों को बेअसर करने में आपकी सूझबूझ पूरी तरह रंग लाएगी. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, ऋण और सेवा भाव) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक चंद्रमा के ही नक्षत्र हस्त का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ऐंद्र योग का निर्माण हो रहा है. यह गोचर आपके काम करने की गति और विश्लेषण क्षमता को काफी धारदार बनाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को काले तिल, सात्विक भोजन या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की पुरानी बाधाएं समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पुरानी उधारी वसूलने, स्टॉक का बारीक ऑडिट करने और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का समय है. अगर आप मेडिकल, लीगल, एकाउंट्स, कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग, सिक्योरिटी या सप्लाई सर्विसेज से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. आपकी व्यावहारिकता और काम की बारीकी ग्राहकों का भरोसा पक्का करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव और जिम्मेदारियों भरा रहेगा. दफ्तर में आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण को सीनियर्स नोटिस करेंगे. विरोधी चाहकर भी आपके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. किसी पुराने कर्ज, अटके बिल या लंबे समय से फंसे बकाए को निकालने में सफलता मिल सकती है. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त दान-पुण्य और तर्पण में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के कहने पर सट्टेबाजी, तुरंत बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीमों या नए कर्ज के चक्कर से पूरी तरह दूर रहें. सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी शांत, गंभीर और सात्विक रहेगा. ननिहाल पक्ष या घर के बुजुर्गों का स्नेह व मार्गदर्शन मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी कड़वाहट या शिकायत को दोहराने से बचें. शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी शार्प, प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू, कोडिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट या स्किल टेस्ट की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत सटीक निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और हाथों के हुनर को निखारेगा. सोशल मीडिया की फिजूल बहसों और ऑनलाइन ड्रामे से खुद को बिल्कुल अलग रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक रूप से आप काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम में जुटे रहने के कारण शाम को कमर में हल्का खिंचाव या पेट में भारीपन लग सकता है. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह या दोपहर में पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

बौद्धिक सूझबूझ, रचनात्मक सोच और बच्चों या परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सही निर्णय लेने का माहौल बना रहेगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके पांचवें भाव (विद्या, बुद्धि, संतान और विवेक के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपकी तार्किक शक्ति और प्लानिंग को काफी धारदार बनाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन दिन है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से आंतरिक संतोष मिलेगा और संतान या शिक्षा से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नए विचारों को आजमाने, ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स पेश करने और पुराने संपर्कों से लाभ उठाने का समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, स्टेशनरी, मनोरंजन, हस्तशिल्प या वित्तीय सलाहकार के काम से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. आपकी मीठी वाणी और सटीक प्रेजेंटेशन ग्राहकों को तुरंत प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रचनात्मक और संतोषजनक बीतेगा. किसी उलझे हुए प्रोजेक्ट को आप अपनी सूझबूझ से बहुत आसानी से सुलझा लेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और सीनियर्स आपकी सोच की सराहना करेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम, कंसल्टेंसी या पुराने निवेश से लाभ मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त दान-पुण्य या पितृ कार्यों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर तुरंत बड़े मुनाफे के लालच में न पड़ें. अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी जीवंत, आत्मीय और सात्विक रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी अच्छी आदत से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और कॉन्फिडेंट रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपकी स्किल्स और प्रैक्टिकल सोच को निखारेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन पर समय बिताने से शाम को आंखों में सूखापन या पीठ में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को शांति से निपटाने, मानसिक सुकून तलाशने और परिवार के साथ तालमेल मजबूत करने पर आज आपका मुख्य जोर रहेगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके चौथे भाव (सुख, माता, वाहन और गृहस्थी के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव घरेलू सुख-सुविधाओं और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में व्यावहारिक सोच को बढ़ावा देगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मन का बोझ हल्का होगा और घर में सुख-शांति का वास रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन कार्यस्थल की व्यवस्था सुधारने, इन्वेंट्री को चेक करने और पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने का है. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर, निर्माण सामग्री, वाहन, खान-पान या रोजमर्रा के घरेलू सामान के कारोबार से जुड़े हैं, तो कामकाज की गति काफी स्थिर और संतोषजनक रहेगी. कोई पेंडिंग डील बातचीत के बाद फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित बीतेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने जरूरी असाइनमेंट्स को पूरी एकाग्रता से निपटाएंगे. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और कलीग्स के साथ माहौल दोस्ताना बना रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और सुरक्षित रहेगा. घर की जरूरतों, साज-सज्जा या मेंटेनेंस से जुड़ी किसी जरूरी चीज पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च होगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा. माता जी और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, पीसफुल और एस्थेटिक रहने वाली है. अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट, कोडिंग असाइनमेंट या रिमोट वर्क में लगे हैं, तो आपकी प्रॉडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी. हस्त नक्षत्र आपकी एकाग्रता और क्रिएटिविटी को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए बालकनी या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर बैठकर काम करने से शाम को सीने में भारीपन या कमर में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और भारी तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

कर्क राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

साहस, संपर्कों के विस्तार और जरूरी काम-काज को खुद आगे बढ़कर पूरा करने का मजबूत जज्बा आज आपके भीतर रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद, प्रयास और भाई-बहनों के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपकी बातचीत और व्यावहारिक हुनर को काफी प्रभावी बनाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मन का संशय दूर होगा और आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अपने संपर्कों को सक्रिय करने, मार्केटिंग और प्रचार-प्रसार पर जोर देने का समय है. अगर आप सप्लायर नेटवर्क, रिटेल काउंटर, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, पब्लिकेशन, कंसल्टेंसी या स्टेशनरी के काम से जुड़े हैं, तो भागदौड़ के बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे. नए ऑर्डर्स फाइनल हो सकते हैं और बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी एक्टिव बीतेगा. कलीग्स और जूनियर्स के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. जरूरी मीटिंग्स में आप अपनी बात बहुत स्पष्टता और वजन के साथ रखेंगे, जिससे पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में संतुलन और संतोष बना रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या अटके हुए सौदे से रुका हुआ पैसा खाते में आने के अच्छे योग हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के उकसावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़ा मुनाफा देने वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं. अपनी सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल काफी आत्मीय, जीवंत और सहयोगी रहेगा. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कम्युनिकेशन दूसरों को इम्प्रेस कर देगा. हस्त नक्षत्र आपके हाथों के हुनर और प्रेजेंटेशन को निखारेगा. सोशल मीडिया पर चल रही फिजूल बहस और ऑनलाइन ड्रामे से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने और चलने-फिरने के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

तिजोरी की स्थिति मजबूत करने, मधुर वाणी से बिगड़े काम संवारने और परिवार के साथ तालमेल बिठाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपकी बातचीत में सौम्यता, व्यावहारिक वजन और स्पष्टता लाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से आंतरिक शांति मिलेगी और घरेलू सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अपनी पुरानी उधारी समेटने और काउंटर पर नकदी का प्रवाह बढ़ाने का सही समय है. अगर आप खुदरा व्यापार, खान-पान, आभूषण, बैंकिंग, वस्त्र या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो बिक्री में बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा. पुराने बकाए की वसूली के लिए आज की बातचीत काफी फलदायी साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित और संतोषजनक बीतेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी शांत और सुलझी हुई कार्यशैली की सीनियर्स सराहना करेंगे. मीटिंग्स में आपकी सलाह को गंभीरता से सुना जाएगा और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम, कमीशन या अटके हुए भुगतानों से पैसा खाते में आने के पक्के आसार हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त दान-पुण्य और पितृ कार्यों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी सुरक्षित नियमित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत आत्मीय, शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को पूरा मान-सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, अट्रैक्टिव और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क या कॉलेज प्रेजेंटेशन की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपकी कार्यक्षमता और प्रैक्टिकल सोच को निखारेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट और फ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

कन्या राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

आत्मविश्वास में नई ताजगी, बौद्धिक स्पष्टता और खुद से जुड़े व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक चंद्रमा के ही नक्षत्र हस्त का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ऐंद्र योग का निर्माण हो रहा है. यह ग्रह संयोग आपकी निर्णय क्षमता को काफी संतुलित और व्यावहारिक बनाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. कुल के सभी दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से आंतरिक शांति मिलेगी और कार्यों की पुरानी अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए काउंटर पर सीधी मौजूदगी दर्ज कराने, स्टॉक का बारीक मिलान करने और ग्राहकों के साथ तालमेल पक्का करने का समय है. अगर आप एकाउंट्स, कंसल्टेंसी, रिटेल, स्टेशनरी, मेडिकल सप्लाई या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. आपकी बारीक नजर और काम को सलीके से करने की आदत आज आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी प्रभावी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्लानिंग और काम की गुणवत्ता को सीनियर्स नोटिस करेंगे. कोई जरूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिसे आप समय से पहले पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा और बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा. किसी पुराने काम, अटके हुए बिल या कारोबारी सौदे से रुका हुआ पैसा हाथ में आने के आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क न लें और नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत, आत्मीय और सात्विक रहेगा. पारिवारिक चर्चाओं में आपकी राय को पूरा सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी फोकस्ड, ऑर्गनाइज्ड और अट्रैक्टिव रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या नई स्किल की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

तुला राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

खर्चों की समीक्षा करने, अनावश्यक भागदौड़ से खुद को बचाने और मानसिक शांति बनाए रखने पर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके बारहवें भाव (व्यय, विदेश, निवेश और एकांत के घर) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपको हर मामले में व्यावहारिक और सतर्क बने रहने की सलाह दे रहा है. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का विशेष दिन है. कुल के दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मानसिक उलझनें दूर होंगी और आत्मिक शांति प्राप्त होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पुराने बहीखातों को दुरुस्त करने, देनदारियों का हिसाब करने और गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने का समय है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेडिकल, लीगल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर बिना पूरी पड़ताल किए हामी भरने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. कार्यस्थल की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और अपने जरूरी काम दोपहर से पहले ही निपटा लें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता और संतुलन साधने की जरूरत रहेगी. घर की जरूरतों, पुराने बिलों या यात्रा से जुड़े अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त दान-पुण्य और पितृ कार्यों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर उधारी देने या लुभावनी स्कीमों में पैसा फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल शांत, संजीदा और सात्विक रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर उलझने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बिल्कुल सही दिन है. अगर आप किसी रिसर्च वर्क, असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या सेल्फ-स्टडी में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपकी बारीक समझ को बढ़ाएगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर के सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में भारीपन या सुस्ती लग सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन दुरुस्त रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

रुके हुए धन की प्राप्ति, नए संपर्कों से लाभ और सामाजिक दायरे में अपनी साख मजबूत करने के लिए आज का माहौल बेहद अनुकूल रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, इच्छापूर्ति और बड़े भाई-बहनों के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपके लंबे समय से किए गए प्रयासों को ठोस मुनाफे में बदलने का काम करेगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन दिन है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की पुरानी रुकावटें समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए बिक्री बढ़ाने, नए थोक या खुदरा ग्राहकों को जोड़ने और पुराने सौदों को अंतिम रूप देने का समय है. गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग, कंसल्टेंसी या सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों के लिए ग्राहकों की अच्छी आवक बनी रहेगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए संपर्कों से लाभ के रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शानदार बीतेगा. टीम में आपकी सूझबूझ और संकट सुलझाने की कला की सराहना होगी. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और पेंडिंग असाइनमेंट्स समय से पहले पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतोषजनक और मजबूती देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने अनुबंध से रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत सुखद, आत्मीय और जिंदादिल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. हस्त नक्षत्र आपके काम करने के सलीके और प्रैक्टिकल स्किल्स को निखारेगा. ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों के साथ आइडिया शेयरिंग में कोई नई दिशा मिल सकती है. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में नई ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

धनु राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का अवसर सामने है. चंद्रमा कन्या राशि में आपके दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र और पिता के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक चंद्रमा के ही नक्षत्र हस्त का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही ऐंद्र योग का निर्माण हो रहा है. यह गोचर आपके पेशेवर निर्णय और कार्यप्रणाली को काफी व्यावहारिक व प्रभावी बनाएगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नई डील्स पक्की करने, सरकारी या संस्थागत कार्यों को आगे बढ़ाने और बाजार में दबदबा बनाने का समय है. अगर आप कंसल्टेंसी, प्रशासन, पब्लिकेशन, शिक्षा, रियल एस्टेट या आपूर्ति सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. आपकी ठोस कार्यशैली ग्राहकों को काफी प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ और काम की गुणवत्ता को उच्चाधिकारी सराहेंगे. किसी नए और अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसे आप समय पर पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए कामकाज या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा मिलने के मजबूत आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी के बहकावे में आकर फालतू रिस्क लेने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके बहुत काम आएगी. काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की भागदौड़ का तनाव मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू या जॉब एप्लिकेशन की तैयारी में लगे हैं, तो हस्त नक्षत्र का असर आपके प्रेजेंटेशन और स्किल्स को काफी प्रभावी बनाएगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की दौड़-धूप और जिम्मेदारियों के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

मकर राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने, उच्च अध्ययन व दूरगामी योजनाओं को आकार देने और आंतरिक संबल महसूस करने का अनुकूल समय बना हुआ है. चंद्रमा कन्या राशि में आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान के स्थान) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपकी तार्किक समझ और व्यावहारिक सूझबूझ को काफी मजबूती देगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और जीवन की अड़चनें सुगमता से समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने, बड़े सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और सप्लाई चेन को मजबूत करने का समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, धार्मिक सामग्री या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम में बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी. बाजार में आपकी साख और पुराने वादों की ईमानदारी से नई डील्स पक्की हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत और प्रगति देने वाला रहेगा. पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर दबाव महसूस हो रहा था, उसमें सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. पेंडिंग असाइनमेंट्स तय समय पर पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या पूर्व में किए गए कार्यों से रुका हुआ धन खाते में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन या फल दिलाने में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे के विचारों को सम्मान देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो हस्त नक्षत्र आपके फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या जांघों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

कागजी कामकाज को बारीकी से जांचने, अचानक सामने आने वाली जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालने और किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले से दूर रहने की जरूरत आज साफ दिखेगी. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध और गुप्त विषयों के घर) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपको व्यावहारिक सतर्कता बनाए रखने और संभलकर कदम उठाने की सलाह दे रहा है. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का विशेष दिन है. कुल के सभी दिवंगत पितरों का स्मरण करने और किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मन की उलझनें शांत होंगी और अचानक आने वाली अड़चनें टलेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और किसी भी नए सौदे की शर्तों को गहराई से समझने का है. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी नई साझेदारी या बड़े वादे पर तुरंत सहमति देने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर में सिर्फ अपने काम से काम रखें और सहकर्मियों की आपसी गॉसिप से दूर रहें. जरूरी और पेंडिंग फाइलों को दोपहर तक निपटा लेना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लुभावने ऑफर या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं. पुराने बकाए या उधारी के मामलों को बहुत शांति से सुलझाएं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में माहौल शांत, संजीदा और सात्विक रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा. हस्त नक्षत्र आपकी बारीक समझ और एकाग्रता में मदद करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम के प्रभाव से पेट में गैस या भारीपन की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह या दोपहर में पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

मीन राशि: 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

साझेदारी में तालमेल साधने, पब्लिक डीलिंग में अपनी समझदारी साबित करने और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य मजबूत करने के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा बुध की राशि कन्या में आपके सातवें भाव (साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के घर) में संचरण कर रहा है. रात 09:42 बजे तक हस्त नक्षत्र और साथ में ऐंद्र योग का प्रभाव आपकी बातचीत में सौम्यता, व्यावहारिक वजन और संतुलन पैदा करेगा. आज आश्विन (सर्वपितृ) अमावस्या का पावन अवसर है. परिवार के बुजुर्गों का मान रखने और दिवंगत पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक अन्न, काले तिल या वस्त्र दान करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए रिटेल ग्राहकों से सीधे जुड़ने और पुराने साझेदारों के साथ मिलकर काम की रफ्तार बढ़ाने का दिन है. अगर आप पार्टनरशिप, कपड़ा, सप्लायर नेटवर्क, कंसल्टेंसी, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या लीगल सर्विसेज से जुड़े हैं, तो काउंटर पर अच्छी हलचल देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ सुलझी हुई बातचीत किसी बड़े और लाभदायक ऑर्डर में बदल सकती है. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन काफी सहयोगी रहेगा. टीम मेंबर्स और कलीग्स के साथ आपका तालमेल बहुत स्मूद रहेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आप तय समय पर आराम से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और राहत भरा बना रहेगा. पार्टनरशिप के काम या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया पैसा वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त पितृ कार्यों और दान-पुण्य में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें और अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सात्विक रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. वे घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा-पाठ के आयोजनों को बहुत सलीके से संभालेंगे और आपके विचारों को पूरा सम्मान देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें और उनकी भावनाओं को समझें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी बैलेंस्ड, चार्मिंग और टीम-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रेजेंटेशन, को-वर्किंग स्पेस या नए स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपका मिलनसार अंदाज सबको बहुत पसंद आएगा. हस्त नक्षत्र आपके नेटवर्किंग स्किल्स और काम करने के सलीके को निखारेगा. सोशल मीडिया पर किसी फिजूल बहस में पड़ने के बजाय अपनी रियल लाइफ नेटवर्किंग पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम करने और चलने-फिरने से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन दोनों सही रहें. दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी एनर्जी को बिल्कुल फ्रेश रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष संयोग है. सुबह स्नान के बाद पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद को सात्विक भोजन, मौसमी फल या काले तिल दान करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.