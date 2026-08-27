कल श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. सूतक काल का कोई असर न होने के कारण बहनें अपने भाइयों को बिना किसी झिझक के राखी बांध सकती हैं. त्योहार से जुड़े सभी शुभ कार्य, पारंपरिक रीति-रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान पूरे दिन बिना किसी डर या रुकावट के किए जा सकेंगे.