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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदेशभर में भारी बारिश, बहन घर नहीं पहुंच पाए तो कैसे पूरी होगी राखी? शास्त्र में दूर बैठे भाई के लिए भी है विधान

देशभर में भारी बारिश, बहन घर नहीं पहुंच पाए तो कैसे पूरी होगी राखी? शास्त्र में दूर बैठे भाई के लिए भी है विधान

Raksha Bandhan 2026: देश में कई जगह बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, बहनें रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के लिए मायके नहीं जा पा रही है. अगर भाई दूर है तो रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाए यहां जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 27 Aug 2026 11:40 AM (IST)
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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को है. देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और खराब मौसम ने बहनों की परेशानी बढ़ा दी है. इस कारण रक्षाबंधन पर बहनों का अपने भाई के घर पहुंचना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बहन भाई की कलाई पर खुद राखी न बांध पाए तो क्या त्योहार अधूरा माना जाएगा.

राखी का मूल भाव भाई-बहन के स्नेह, मंगलकामना से जुड़ा होता है, इसलिए दूरी या परिस्थितियों के कारण भाई को राखी नहीं बांध पाएं तो कैसे मनाए ये त्योहार जान लें.

भाई दूर हो तो कैसे बांधें राखी?

अगर बहन किसी कारण भाई के पास नहीं पहुंच सकती, तो सबसे राखी के सा

रोली, अक्षत, नारियल कुरियर कर दें. शुभ मुहूर्त में बहन अपने घर में भगवान के सामने भाई का स्मरण करके उसके सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर सकती है. इसके बाद भाई स्वयं या घर में मौजूद बहन, रिश्तेदार की सहायता से राखी बंधवा सकता है.

वीडियो कॉल पर भी निभा सकते हैं परंपरा

अगर बारिश, बाढ़, ट्रेन-फ्लाइट रद्द होने या किसी और मजबूरी के कारण राखी समय पर भेजना भी संभव न हो, तो बहन वीडियो कॉल के जरिए भाई के सामने पूजा कर सकती है. अगर भाई बहुत दूर है, तो भगवान के सामने राखी अर्पित करके भाई को वीडियो कॉल पर आशीर्वाद, मंगलकामना देना और बाद में राखी भेज सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार जन्माष्टमी तक मनाया जाता है. 

राखी बांधने की सही धार्मिक विधि

  • रक्षाबंधन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें.
  • भाई को शुभ दिशा में बैठाकर पहले भगवान गणेश और इष्टदेव का स्मरण करें.
  • इसके बाद भाई के माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और आरती करें.
  • फिर दाहिनी कलाई पर राखी बांधें. राखी बांधते समय भाई के सुख, समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु की कामना करें.
  • इसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ भेंट दें और उनकी सुरक्षा का वादा करें.

FAQ

1. अगर बहन भाई के घर नहीं पहुंच पाए तो क्या रक्षाबंधन अधूरा माना जाएगा?
नहीं. रक्षाबंधन का मूल भाव भाई-बहन के स्नेह, मंगलकामना और एक-दूसरे की कुशलता की प्रार्थना से जुड़ा है. बारिश, बाढ़ या यात्रा में परेशानी जैसी परिस्थितियों में बहन भाई के पास नहीं पहुंच पाए तो त्योहार की भावना अधूरी नहीं मानी जाती. ऐसी स्थिति में राखी, रोली, अक्षत और नारियल भेजकर भाई से शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाई जा सकती है.

2. क्या भाई के नाम की राखी भगवान को अर्पित कर सकते हैं?
अगर भाई दूर है और बहन स्वयं राखी नहीं बांध पा रही है, तो भगवान के सामने राखी रखकर भाई के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना कर सकती है. राखी को भगवान के चरणों में अर्पित करके भाई को बाद में भेजना भी एक भावनात्मक धार्मिक उपाय हो सकता है. हालांकि, इसे शास्त्र में भाई की कलाई पर राखी बांधने के समान मूल विधि नहीं माना जाता.

3. क्या वीडियो कॉल के जरिए रक्षाबंधन मना सकते हैं?
हां, मजबूरी की स्थिति में वीडियो कॉल के जरिए भी भाई-बहन रक्षाबंधन की भावना निभा सकते हैं. बहन अपने घर में पूजा करके भाई का स्मरण करे और उसकी मंगलकामना करे. भाई के पास राखी पहुंच गई हो तो वह परिवार के किसी सदस्य की सहायता से राखी बंधवा सकता है. अगर राखी समय पर नहीं पहुंची है, तो बहन भगवान के सामने राखी अर्पित करके भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है और बाद में राखी भेज सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 27 Aug 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Rakhi 2026 Raksha Bandhan 2026
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