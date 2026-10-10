Kal Ka Rashifal, 11 October 2026 (कल का राशिफल): रविवार, 11 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत पावन शारदीय नवरात्र घटस्थापना (प्रतिपदा तिथि) के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात 09:32 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात 10:33 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे.

रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना और मां शैलपुत्री की प्रथम पूजा का पावन संगम है. कल ग्रहों के शुभ प्रभाव से लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से सिंह, धनु, कुंभ और वृषभ राशि के जातकों को लक्जरी आइटम्स में बंपर मुनाफा, नई कंपनी से आकर्षक पैकेज, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री और राजनीतिक संपर्कों से बड़े कमर्शियल ऑर्डर्स मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 10 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (11 अक्टूबर 2026, रविवार, शारदीय नवरात्र प्रारंभ)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (रात 09:32 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया

आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (रात 09:32 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (रात 10:33 बजे तक), तत्पश्चात स्वाति

चित्रा नक्षत्र (रात 10:33 बजे तक), तत्पश्चात स्वाति चन्द्र राशि: तुला राशि (सुबह 10:04 बजे के बाद)

तुला राशि (सुबह 10:04 बजे के बाद) शुभ योग: लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक

शाम 04:30 से 06:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

Business (व्यापार): व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. नए कारोबारी सौदों में पूरी एकाग्रता बरतने से आगे की रणनीतियों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में दोपहर तक का समय थोड़ा सुस्त रह सकता है. किसी भी बात पर विवाद खड़ा होने की आशंका है, इसलिए संयम बरतें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): रविवार और फेस्टिव सीजन के चलते अधिकांश समय परिजनों के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में बीतेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यावसायिक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि त्योहारी खरीदारी पर जेब ढीली हो सकती है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. छात्र और खिलाड़ी अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

लक्की कलर: ऑफ व्हाइट | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 3

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): राजनीतिक संपर्कों से कोई बड़ा कमर्शियल ऑर्डर हाथ लग सकता है. व्यापार में बदलाव की योजनाएं सफल होंगी; आलस्य त्यागकर सक्रिय रहने से लाभ कई गुना बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): विपरीत लिंग (अपोजिट जेंडर) के सहकर्मी करियर ग्रोथ में मददगार साबित होंगे. नए आइडियाज और कार्यशैली के चलते कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ आनंद और उल्लास से भरा समय बीतेगा. जीवनसाथी के साथ डिनर पर जाने का रोमांटिक प्लान बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा कमर्शियल ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा. भविष्य की योजनाएं गति पकड़ेंगी.

Health (स्वास्थ्य): काम की अधिकता से हल्का शारीरिक तनाव रह सकता है, इसलिए समय पर आराम जरूर लें.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 7

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): नया काम शुरू करने के लिए सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय अति उत्तम रहेगा. व्यस्तता के बावजूद तगड़ा मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): सहकर्मी और जूनियर्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिससे टारगेट का दबाव समाप्त हो जाएगा. कार्यस्थल पर आक्रामकता और गुस्से पर काबू रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के लिए समय निकालना आवश्यक रहेगा. आपसी तालमेल से किसी पुरानी पारिवारिक समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कारोबार में तेजी रहने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. बजट संतुलित बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह एकाग्र रहेंगे.

लक्की कलर: ब्लैक | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 5

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): पारिवारिक कारणों से व्यापारिक यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है. त्योहारी सीजन के नए अवसरों को भुनाने के लिए मानसिक तनाव से दूर रहें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र की समस्याओं में उलझने से बचें और सावधानी रखें. मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने स्वभाव और वाणी में पूरा संयम रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन पड़ोसियों के साथ किसी भी व्यर्थ के वाद-विवाद में पड़ने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय सामान्य रहेगी. इस समय किसी भी प्रकार के गैर-जरूरी खर्च या जोखिम भरे निवेश से बचना होगा.

Health (स्वास्थ्य): तनाव और चिड़चिड़ेपन से सेहत पर असर पड़ सकता है. छात्र किसी कठिन विषय को लेकर थोड़ी उलझन में रह सकते हैं.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 8

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): फैशन, कॉस्मेटिक्स, आभूषण और लक्जरी आइटम्स के कारोबारियों को बंपर प्रॉफिट होगा. सरकारी दस्तावेज पूरे रखें ताकि विभागीय जांच में कोई रुकावट न आए.

Career (करियर व शिक्षा): मीटिंग्स में आपके व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता का दबदबा रहेगा. अधिकारियों की कृपा से नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और करियर की बाधाएं दूर होंगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन और दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. परिवार के साथ रविवार और नवरात्र के उत्सव का पूरा आनंद लेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): लक्जरी और फेस्टिव बिक्री से धन का भारी आगमन होगा. आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य शानदार और ऊर्जावान रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अनुकूल परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग के काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. धन से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे और धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यों की प्लानिंग सफल होगी और काम की सराहना मिलेगी; ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है. प्रलोभन से दूर रहकर काम पूरा करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक और प्रेम जीवन उत्तम रहेगा. किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों से तीखी बहस करने से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में सुधार होगा, लेकिन किसी अनावश्यक वस्तु पर धन की बर्बादी से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्रों को दोस्तों की मदद से पढ़ाई की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

लक्की कलर: Golden | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 9

Business (व्यापार): कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यापारिक गतिविधियां तेज रहेंगी और अच्छा मुनाफा कमाएंगे. किसी सरकारी काम को करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें.

Career (करियर व शिक्षा): भाग्य के सहयोग से लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहें और अपनी गति बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ शॉपिंग का प्लान बनेगा जिससे दांपत्य में मिठास बढ़ेगी. बच्चों की पढ़ाई को लेकर शांति से बात करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): चंद्रमा आपकी राशि में होने से धन और सुख-साधनों में वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): दोपहर तक सेहत थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा और ताजगी में सुधार होगा.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 5

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी अपने डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में चल रही राजनीति से दूर रहें और किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. परिजनों के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखें. इस समय बड़े वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र और युवा वर्ग सकारात्मक ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करेंगे.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 8

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): पुराने क्लाइंट्स आपकी सेवा से प्रसन्न होकर लॉन्ग-टर्म का नया अनुबंध साइन करेंगे. व्यावसायिक यात्राओं से नए और लाभदायक संपर्क बनेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): यदि जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो किसी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक पैकेज का ऑफर आ सकता है. करियर संबंधी शुभ समाचार से घर में उल्लास रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ गहरा भावनात्मक लगाव रहेगा. दांपत्य जीवन में समझदारी और प्रेम बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए अनुबंधों और जॉब ऑफर से आर्थिक स्थिति में भारी मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत बनेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. छात्र और कलाकार अनुकूल समय का पूरा लाभ उठाएंगे.

लक्की कलर: ब्लू | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 6

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): नवरात्र के पहले दिन बाजार में अटके कार्य गति पकड़ेंगे. कारोबारियों को पैसों की अच्छी आमद होगी और पैतृक काम में बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): काम में परफेक्शन देखकर वरिष्ठ अधिकारी आपकी जमकर तारीफ करेंगे. कार्यक्षेत्र में उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य में गर्मजोशी रहेगी. विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): अटके धन की वापसी और बिक्री बढ़ने से आर्थिक स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 2

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिक्री वाला दिन रहेगा. दोपहर बाद आने वाली व्यापारिक दिक्कतों को सूझबूझ से सुलझा लेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अपनी योग्यता के अनुसार परिणाम पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें. समय रहते समस्याओं का हल निकलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ घूमने-फिरने में सुखद समय बीतेगा. प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): त्योहारी सीजन की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से धन का भरपूर आगमन होगा. आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): बुरी आदतों और नकारात्मक लोगों से दूर रहें. खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह सक्रिय और चुस्त रहेंगे.

लक्की कलर: रेड | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 6

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): जोखिम भरे और सट्टेबाजी जैसे कार्यों में निवेश करने से बचें. प्रतिष्ठान के पेंडिंग कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं.

Career (करियर व शिक्षा): नई नौकरी में केवल वही जिम्मेदारियां स्वीकार करें जिन्हें कुशलतापूर्वक कर सकें. अधिकारियों के साथ काम करते समय धैर्य और सतर्कता रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. घर के महत्वपूर्ण फैसले भावुकता में आकर न लें, बल्कि सोच-विचार कर निर्णय करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि किसी विवाद से आर्थिक नुकसान न हो.

Health (स्वास्थ्य): पैरों में दर्द या सूजन की शिकायत हो सकती है, इसलिए भागदौड़ के बीच सेहत का ख्याल रखें.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 3

FAQs

11 अक्टूबर 2026 शारदीय नवरात्र के पहले दिन किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

सिंह, कुंभ, धनु और वृषभ राशि के जातकों को लक्जरी आइटम्स में बंपर मुनाफा, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, आकर्षक जॉब पैकेज और बड़े कमर्शियल ऑर्डर्स से भारी धन लाभ के योग हैं.

कल घटस्थापना और नया व्यापार शुरू करने का सबसे शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या है?

नया कार्य प्रारंभ करने और पूजा-प्रतिष्ठा के लिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) का समय सर्वोत्तम है.

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