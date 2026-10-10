Kanya Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन आपकी ही राशि कन्या में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी बौद्धिक क्षमता, आत्मबल, शक्तिशाली व्यक्तित्व, निर्णय स्थिरता, प्रोजेक्ट लीडरशिप व वैवाहिक योग स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वयं को मानसिक व आंतरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली, ऊर्जावान और अत्यंत बुद्धिमान महसूस करेंगे; आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता की चारों तरफ सराहना होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णयों में स्थिरता लाने और निवेश को नवरात्र तक टालने का रहेगा.

प्रॉपर्टी व पॉलिसी निवेश श्राद्ध के बाद करें: यदि आप बिजनेस के मुनाफे को किसी नई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या किसी दीर्घकालिक वित्तीय पॉलिसी में निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो वर्तमान में सर्वपितृ अमावस्या होने के कारण इसे श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद (नवरात्र में) क्रियान्वित करना ही आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

बार-बार फैसले बदलने से बचें: व्यापारिक संचालन में बार-बार अपने ही निर्णयों को बदलने की आदत से बचें; आपके इस असमंजस के कारण बाजार के लोग और साझेदार आपको गैर-जिम्मेदार समझ सकते हैं, जो आपकी निराशा और छवि के नुकसान का कारण बन सकता है. एक बार सोच-समझकर फैसला लें और उस पर टिके रहें.

ग्रह-गोचर से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी: ग्रह-गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है, जिससे बिजनेसमैन का आत्मबल और आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ रहेगा; बाजार की हर स्थिति को आप मजबूती से संभाल लेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़े प्रोजेक्ट के हेड बनने, आकर्षक कार्यशैली और नई जिम्मेदारियों के साथ शुभ समाचार मिलने का रहेगा.

प्रोजेक्ट के बनेंगे हेड: ऑफिस वर्कप्लेस पर आज आपकी असाधारण कार्यकुशलता और मजबूत लीडरशिप क्षमता को देखते हुए उच्च प्रबंधन और बॉस आपको किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का मुख्य हेड (Project Head) नियुक्त कर सकते हैं.

वर्किंग स्टाइल करेगी सभी को आकर्षित: एंप्लॉयड पर्सन की अनूठी और अनुशासित कार्यप्रणाली (Working Style) ऑफिस में सहकर्मियों और अधिकारियों सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगी; लोग आपके काम करने के तरीके से प्रेरणा लेंगे.

नई जिम्मेदारियां व अच्छी खबर: वर्कस्पेस पर नई और प्रभावशाली जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ आपको पदोन्नति, स्थानांतरण या वेतन से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव और बुजुर्गों का मंगलकारी आशीर्वाद लेकर आया है.

अविवाहितों को मिलेंगे उत्तम रिश्ते: परिवार में जो जातक विवाह योग्य और अविवाहित (Unmarried) हैं, उनके लिए आज किसी सुयोग्य और प्रतिष्ठित घराने से बेहद उत्तम विवाह प्रस्ताव प्राप्त होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद: घर-परिवार में वरिष्ठों और बड़े-बुजुर्गों का भरपूर प्यार व आशीर्वाद प्राप्त होगा; उनके मार्गदर्शन से पारिवारिक वातावरण में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन पर कड़ाई से ध्यान देने का है. प्रतियोगी और सामान्य पाठ्यक्रमों के छात्र व्यर्थ की गतिविधियों, गपशप और सोशल मीडिया में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें; आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए एक-एक घंटे का सदुपयोग करना ही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और ऐन्द्र योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी मजबूत, बलिष्ठ और निरोगी बना रहेगा. मानसिक रूप से आप तरोताजा रहेंगे. हालांकि, कामकाज की भागदौड़ के बीच समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल में सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर पितरों से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

इसके साथ ही शनिदेव और हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा अथवा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या सफाई कर्मचारी को उड़द की दाल, काले तिल अथवा भोजन का दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति मजबूत होगी, ऐन्द्र योग से बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, व्यापारिक असमंजस दूर होगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

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