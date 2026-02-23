हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोIran-US Tensions: महा-विनाश की 'रेड लाइन'? मंगल का कुंभ गोचर और 3 मार्च का 'ब्लड मून' क्या आधी रात को शुरू होगी अमेरिका-ईरान की अंतिम जंग?

Iran-US Tensions: महा-विनाश की 'रेड लाइन'? मंगल का कुंभ गोचर और 3 मार्च का 'ब्लड मून' क्या आधी रात को शुरू होगी अमेरिका-ईरान की अंतिम जंग?

Iran-US Tensions: 23 फरवरी 2026 को मंगल का कुंभ गोचर और 3 मार्च का 'ब्लड मून' क्या अमेरिका-ईरान युद्ध का कारण बनेगा? जानें ज्योतिष का वो विश्लेषण जो महायुद्ध और वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रहा है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Iran-US Tensions: क्या दुनिया के पास शांति के लिए केवल 192 घंटे बचे हैं? आज, 23 फरवरी 2026 को मंगल ने जैसे ही कुंभ राशि में अपना पैर रखा, वाशिंगटन से तेहरान और यरूशलेम से मास्को तक के 'वॉर रूम्स' में सन्नाटा पसर गया है.

यह महज एक ग्रह का गोचर नहीं है, बल्कि उस 'टाइम बम' की टिक-टिक है जिसका धमाका 3 मार्च को होने वाले 'ब्लड मून' (Lunar Eclipse 2026) के साथ सुनाई दे सकता है. मेदिनी ज्योतिष के प्राचीन पन्नों में दर्ज है कि जब 'अग्निपुत्र' मंगल, शनि की वायु राशि में राहु के साथ मिलकर 'विष योग' बनाता है, तब कूटनीति की फाइलें जल जाती हैं और मिसाइलें बोलने लगती हैं.

क्या अमेरिका की 'प्रिवेंटिव स्ट्राइक' की जिद और ईरान की 'परमाणु प्रतिज्ञा' इस बार दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देगी? इस विशेष विश्लेषण में हम उन खगोलीय संकेतों और सैन्य रणनीतियों की परतें खोलेंगे, जो आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं.

मंगल का कुंभ प्रवेश: बारूद के ढेर पर जलती तीली

मंगल को ज्योतिष में 'युद्ध का देवता' कहा जाता है और कुंभ एक 'वायु' प्रधान राशि है. 23 फरवरी 2026 को मंगल का यह गोचर अत्यंत विस्फोटक है क्योंकि कुंभ में पहले से ही राहु का प्रभाव विद्यमान है.

साइबर और स्पेस वॉर का आगाज

कुंभ राशि आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और सैटेलाइट्स की राशि है. मंगल का यहां होना यह बताता है कि यह युद्ध जमीन पर टैंकों से अधिक बादलों के ऊपर लड़ा जाएगा. अदृश्य हमला का संकेत यानी ईरान के कमांड सेंटर्स पर बड़े साइबर हमलों की शुरुआत इसी हफ्ते से हो सकती है. अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए AI-संचालित ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं.

3 मार्च का 'ब्लड मून': क्यों कांप रहे हैं रणनीतिकार?

चंद्र ग्रहण जब पूर्ण होता है, तो वह लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे 'ब्लड मून' कहते हैं. मेदिनी ज्योतिष का एक सूत्र है यदा शशिनः रक्तवर्णः, तदा भूमौ रक्तपातम्। ( यानी जब चंद्रमा रक्त वर्ण का हो, तो पृथ्वी पर रक्तपात निश्चित है.)

सत्ता का अंतिम संघर्ष

3 मार्च 2026 को लगने वाला यह ग्रहण सिंह (Sovereignty/Power) और कुंभ (Innovation/Masses) राशि के अक्ष पर है. ईरान की स्थापना कुंडली (मिथुन लग्न) के भाग्य और कर्म भाव इस ग्रहण से बुरी तरह पीड़ित हैं. यह संकेत है कि ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व पर कोई बड़ा 'प्राणघातक' हमला या तख्तापलट की कोशिश हो सकती है.

'स्ट्रैटेजिक जिद' के कारण अमेरिका इस समय ऐसी दशा से गुजर रहा है जहां वह अपनी वैश्विक साख बचाने के लिए 'आक्रामक' होना ही एकमात्र रास्ता समझेगा.

डेट (2026) खगोलीय घटना संभावित सैन्य घटनाक्रम
23-25 फरवरी मंगल का कुंभ प्रवेश खाड़ी क्षेत्र (Hormuz) की पूर्ण घेराबंदी, तेल टैंकरों पर हमला
26-28 फरवरी बुध वक्री (कुंभ) बातचीत के सभी हॉटलाइन बंद. कूटनीति का अंत
03 मार्च ब्लड मून (पूर्ण चंद्र ग्रहण) ट्रिगर पॉइंट: किसी परमाणु संयंत्र या नौसैनिक अड्डे पर बड़ा विस्फोट
10-15 मार्च सूर्य-राहु युति वैश्विक बाजारों का क्रैश, इजरायल का युद्ध में सीधा प्रवेश
26 मार्च मंगल का 'उदय' युद्ध का आधिकारिक ऐलान या संघर्ष का क्षेत्रीय विस्तार.

ऐतिहासिक समानताएं: क्या 1991 और 2003 फिर लौटेगा?

ज्योतिष की मानें तो 2026 की यह स्थिति पिछले 50 वर्षों की सबसे घातक स्थिति है. कैसे आइए जानते हैं:

  1. डेजर्ट स्टॉर्म (1991): तब मंगल की उग्रता ने इराक को तबाह किया था.
  2. ऑपरेशन इराकी फ्रीडम (2003): तब शनि और राहु के प्रभाव ने सत्ता परिवर्तन किया था.
  3. 2026 का विशेष संयोग: इस बार 'मंगल-शनि-राहु' का ऐसा त्रिकोणीय संबंध बन रहा है जो केवल 'विनाश' ही नहीं, बल्कि 'मानचित्र परिवर्तन' (Border Redrawing) की ओर इशारा कर रहा है.

आर्थिक सुनामी की आहट

  • क्रूड ऑयल: यदि ईरान ने होर्मुज की जलसंधि बंद की, तो तेल 180- 200 डॉलर प्रति बैरल जा सकता है. इससे भारत में महंगाई दर दोगुनी हो सकती है.
  • गोल्ड का 'सेफ हेवन' स्टेटस: निवेशक डर के मारे सोने की ओर भागेंगे, जिससे सोने की कीमतें ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देंगी.
  • शेयर बाजार: 3 मार्च से 10 मार्च के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में 'ब्लैक स्वॉन' इवेंट की संभावना है. छोटे निवेशकों को इस दौरान संभलकर रहना चाहिए.

युद्ध का वैश्विक विस्तार: रूस, चीन और इजरायल !

कुंभ का मंगल यह सुनिश्चित करेगा कि यह युद्ध केवल दो देशों तक सीमित न रहे. मंगल की सातवीं दृष्टि इजरायल की कुंडली पर पड़ रही है, जो उसे ईरान पर 'प्री-एम्प्टिव एयर स्ट्राइक' के लिए मजबूर करेगी.

रूस और चीन ये देश सीधे युद्ध में कूदने के बजाय ईरान को 'इंटेलिजेंस' और 'इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर' में मदद करेंगे, जिससे युद्ध लंबा खिंच सकता है.

भारत की अग्निपरीक्षा !

भारत के लिए यह समय 'संतुलन' की पराकाष्ठा है. भारत को एक तरफ अपने दोस्त अमेरिका को संभालना है और दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने चाबहार पोर्ट और ऊर्जा हितों की रक्षा करनी है.

भारत की पश्चिमी सीमा (पाकिस्तान के साथ) पर भी इस गोचर का नकारात्मक असर दिख सकता है. 2026 के मध्य तक भारत को अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ सकती है.

क्या 2026 का युद्ध परमाणु (Nuclear) होगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है. राहु का कुंभ में होना और मंगल की उस पर दृष्टि 'अदृश्य विष' का संकेत देती है. यह परमाणु बम गिरने जैसा तो नहीं, लेकिन 'रेडियोधर्मी रिसाव' (Radiation Leak) या परमाणु ठिकानों पर 'साइबर तोड़फोड़' के जरिए बड़ी तबाही की ओर इशारा करता है.

प्रश्न: क्या अमेरिका-ईरान युद्ध अब टाला नहीं जा सकता?

उत्तर: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 3 मार्च के चंद्र ग्रहण से पहले की 72 घंटे की विंडो 'मेक और ब्रेक' है. यदि इस दौरान शीर्ष नेतृत्व ने 'अहंकार' का त्याग नहीं किया, तो मंगल की अग्नि युद्ध को अनिवार्य बना देगी.

प्रश्न: 'ब्लड मून' का युद्ध से क्या संबंध है?

उत्तर: इतिहास में 'ब्लड मून' को रक्तपात और बड़े साम्राज्य के पतन का सूचक माना गया है. 2026 का यह ग्रहण विशेष रूप से मध्य-पूर्व की सत्ता बदलने के संकेत दे रहा है.

प्रकृति का अंतिम अल्टीमेटम

23 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह खगोलीय सफर 15 अप्रैल 2026 तक अपने चरम पर होगा. ग्रहों की यह युति चीख-चीख कर कह रही है कि दुनिया एक 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी. मंगल की यह 'अग्नि' और 'ब्लड मून' का 'रक्त' हमें याद दिलाता है कि जब मानवीय बुद्धि (बुध) वक्री हो जाती है और अहंकार (सूर्य) को ग्रहण लग जाता है, तब नियति अपना काम शुरू करती है. यह समय केवल भविष्यवाणियों का नहीं, बल्कि जागरूक रहने का है. ब्रह्मांड के ये संकेत हमें तैयारी का मौका दे रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
 
 
 
 
 
 
Published at : 23 Feb 2026 03:41 PM (IST)
