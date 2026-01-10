हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोईरान की आग और ग्रीनलैंड की जिद: क्या 2026 में छिन जाएगी ट्रंप की सत्ता? देखिए उनकी कुंडली का सबसे डरावना खुलासा!

Prediction 2026: ईरान युद्ध और ग्रीनलैंड विवाद के बीच क्या ट्रंप कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? 2026 की डरावनी ज्योतिषीय भविष्यवाणी और ट्रंप की कुंडली में मारक ग्रहों का खुलासा. जानें अमेरिका का भविष्य.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Jan 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां शांति की संभावना कम और संघर्ष के बादल गहरे नजर आ रहे हैं.

जनवरी 2026 की ताजा घटनाओं ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है. ज्योतिषीय गणनाओं और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के मेल से एक सवाल बार-बार उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे?

ईरान का ज्वालामुखीय विद्रोह और ट्रंप की चेतावनी

जनवरी 2026 की शुरुआत ईरान के लिए किसी तबाही से कम नहीं रही है. ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और मुद्रा (रियाल) के ऐतिहासिक पतन ने पूरे देश में जन-विद्रोह की आग लगा दी है. ताजा स्थिति की बात करें तो ईरान के 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरानी शासन द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है.

ट्रंप का रुख भी सामने आ गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा. ज्योतिष के अनुसार ट्रंप की कुंडली में 'मंगल' की स्थिति उन्हें युद्ध की ओर धकेल रही है, जो उनके प्रशासन के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है.

ग्रीनलैंड विवाद: आसान रास्ता या कठिन रास्ता

ट्रंप ने जनवरी 2026 में अपनी ग्रीनलैंड खरीद की जिद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करेगा, चाहे वे इसे पसंद करें या न करें. डेनमार्क ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए अपनी सेना को शूट फर्स्ट (पहले गोली मारो) के आदेश दिए हैं.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शनि और राहु की युति ट्रंप को 'विस्तारवादी' नीतियों के लिए उकसा रही है. यह जिद न केवल नाटो (NATO) को तोड़ सकती है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी उनके खिलाफ अविश्वास का माहौल पैदा कर रही है.

2026 को ट्रंप के लिए अत्यंत जोखिम भरा है?

  • शनि-राहु का प्रभाव: 2026 में शनि और राहु का संयोग मीन राशि में हो रहा है. यह योग अक्सर सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों के लिए अचानक विदाई या स्वास्थ्य संकट का कारण बनता है.
  • स्वास्थ्य की चिंता: 79 वर्ष की आयु में ट्रंप का अत्यधिक सक्रिय रहना और अंतरराष्ट्रीय दबाव उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है. कुछ प्रमुख ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि जुलाई 2026 का महीना उनके लिए कुआं या खाई जैसी स्थिति पैदा कर सकता है.
  • जनता का विद्रोह: कुंडली संकेत दे रही है कि 2026 के मध्य तक खुद अमेरिका की जनता उनकी आक्रामक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है, जिससे कार्यकाल पूरा होने पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा.

ट्रंप की कुंडली और खतरनाक 'गुरु-शुक्र' काल

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को सिंह लग्न की है. वर्तमान में वे गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, लेकिन 2026 में असली संकट शुक्र की अंतर्दशा पैदा कर रही है.

गुरु में शुक्र की अंतर्दशा (जून 2027 तक) रहेगी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु और शुक्र परस्पर शत्रु ग्रह हैं. ट्रंप की कुंडली में शुक्र 'मारक' भावों (2वें और 7वें) का स्वामी है. 2026 का पूरा वर्ष इसी अंतर्दशा के प्रभाव में रहेगा, जो सत्ता सुख के साथ-साथ गंभीर कानूनी बाधाएं और पद खोने का भय पैदा करता है.

अष्टम भाव का प्रभाव भी कुंडली में स्पष्ट नजर आ रहा है, शुक्र उनके 12वें भाव (हानि और अस्पताल) में स्थित है, जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और अचानक कार्यकाल खत्म होने का संकेत देता है.

2026 का 'मीन-शनि' योग और राहु का जाल

2026 का गोचर ट्रंप के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है. कैसे आइए समझते हैं-

  • शनि का गोचर: शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो ट्रंप की कुंडली के अष्टम भाव (मृत्यु और अचानक बदलाव) को प्रभावित कर रहा है. यह स्थिति अक्सर व्यक्ति को 'अकेला' कर देती है.
  • राहु-केतु का प्रभाव: ट्रंप के लग्न में केतु का गोचर और सातवें भाव में राहु की स्थिति उनके मानसिक तनाव को बढ़ा रही है. यही कारण है कि वे ईरान विद्रोह और ग्रीनलैंड अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर अत्यधिक आक्रामक और 'अनप्रेडिक्टेबल' निर्णय ले रहे हैं.

यदि ट्रंप कार्यकाल पूरा नहीं करते, तो क्या होगा?

अगर ग्रहों की चाल सच साबित होती है, तो अमेरिका एक अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करेगा:

  1. जे.डी. वेंस का उदय: उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को कमान संभालनी पड़ सकती है, लेकिन एक विभाजित देश को संभालना उनके लिए कठिन चुनौती होगी.
  2. डॉलर का गिरना: वैश्विक स्तर पर डॉलर की साख कमजोर हो सकती है, जिससे चीन और रूस जैसे देशों को 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' बनाने का मौका मिलेगा.
  3. आंतरिक संघर्ष: ट्रंप के कट्टर समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव अमेरिका को एक नए 'गृहयुद्ध' की स्थिति में धकेल सकता है.

अग्निपरीक्षा का वर्ष

डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व हमेशा से अनिश्चितताओं भरा रहा है. उनकी कुंडली में मौजूद 'राजयोग' ने उन्हें बार-बार संकटों से उबारा है. लेकिन 2026 में ईरान की अशांति, ग्रीनलैंड की जिद और ग्रहों का प्रतिकूल गोचर यह संकेत दे रहा है कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन अग्निपरीक्षा होगी. सितारे इशारा कर रहे हैं कि 2026 के अंत तक अमेरिका की सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 10 Jan 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Trump Kundli Astrology Prediction 2026 ABP Explainer
