अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां शांति की संभावना कम और संघर्ष के बादल गहरे नजर आ रहे हैं.

जनवरी 2026 की ताजा घटनाओं ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है. ज्योतिषीय गणनाओं और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के मेल से एक सवाल बार-बार उठ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे?

ईरान का ज्वालामुखीय विद्रोह और ट्रंप की चेतावनी

जनवरी 2026 की शुरुआत ईरान के लिए किसी तबाही से कम नहीं रही है. ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और मुद्रा (रियाल) के ऐतिहासिक पतन ने पूरे देश में जन-विद्रोह की आग लगा दी है. ताजा स्थिति की बात करें तो ईरान के 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरानी शासन द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है.

ट्रंप का रुख भी सामने आ गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद नहीं किया, तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा. ज्योतिष के अनुसार ट्रंप की कुंडली में 'मंगल' की स्थिति उन्हें युद्ध की ओर धकेल रही है, जो उनके प्रशासन के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है.

ग्रीनलैंड विवाद: आसान रास्ता या कठिन रास्ता

ट्रंप ने जनवरी 2026 में अपनी ग्रीनलैंड खरीद की जिद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करेगा, चाहे वे इसे पसंद करें या न करें. डेनमार्क ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए अपनी सेना को शूट फर्स्ट (पहले गोली मारो) के आदेश दिए हैं.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शनि और राहु की युति ट्रंप को 'विस्तारवादी' नीतियों के लिए उकसा रही है. यह जिद न केवल नाटो (NATO) को तोड़ सकती है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी उनके खिलाफ अविश्वास का माहौल पैदा कर रही है.

2026 को ट्रंप के लिए अत्यंत जोखिम भरा है?

शनि-राहु का प्रभाव: 2026 में शनि और राहु का संयोग मीन राशि में हो रहा है. यह योग अक्सर सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों के लिए अचानक विदाई या स्वास्थ्य संकट का कारण बनता है.

ट्रंप की कुंडली और खतरनाक 'गुरु-शुक्र' काल

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को सिंह लग्न की है. वर्तमान में वे गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं, लेकिन 2026 में असली संकट शुक्र की अंतर्दशा पैदा कर रही है.

गुरु में शुक्र की अंतर्दशा (जून 2027 तक) रहेगी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु और शुक्र परस्पर शत्रु ग्रह हैं. ट्रंप की कुंडली में शुक्र 'मारक' भावों (2वें और 7वें) का स्वामी है. 2026 का पूरा वर्ष इसी अंतर्दशा के प्रभाव में रहेगा, जो सत्ता सुख के साथ-साथ गंभीर कानूनी बाधाएं और पद खोने का भय पैदा करता है.

अष्टम भाव का प्रभाव भी कुंडली में स्पष्ट नजर आ रहा है, शुक्र उनके 12वें भाव (हानि और अस्पताल) में स्थित है, जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और अचानक कार्यकाल खत्म होने का संकेत देता है.

2026 का 'मीन-शनि' योग और राहु का जाल

2026 का गोचर ट्रंप के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है. कैसे आइए समझते हैं-

शनि का गोचर: शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो ट्रंप की कुंडली के अष्टम भाव (मृत्यु और अचानक बदलाव) को प्रभावित कर रहा है. यह स्थिति अक्सर व्यक्ति को 'अकेला' कर देती है.

यदि ट्रंप कार्यकाल पूरा नहीं करते, तो क्या होगा?

अगर ग्रहों की चाल सच साबित होती है, तो अमेरिका एक अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश करेगा:

जे.डी. वेंस का उदय: उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को कमान संभालनी पड़ सकती है, लेकिन एक विभाजित देश को संभालना उनके लिए कठिन चुनौती होगी. डॉलर का गिरना: वैश्विक स्तर पर डॉलर की साख कमजोर हो सकती है, जिससे चीन और रूस जैसे देशों को 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' बनाने का मौका मिलेगा. आंतरिक संघर्ष: ट्रंप के कट्टर समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव अमेरिका को एक नए 'गृहयुद्ध' की स्थिति में धकेल सकता है.

अग्निपरीक्षा का वर्ष

डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व हमेशा से अनिश्चितताओं भरा रहा है. उनकी कुंडली में मौजूद 'राजयोग' ने उन्हें बार-बार संकटों से उबारा है. लेकिन 2026 में ईरान की अशांति, ग्रीनलैंड की जिद और ग्रहों का प्रतिकूल गोचर यह संकेत दे रहा है कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन अग्निपरीक्षा होगी. सितारे इशारा कर रहे हैं कि 2026 के अंत तक अमेरिका की सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.