रंगों का त्योहार जब आता है तो सिर्फ चेहरों को नहीं, दिलों को भी रंग देता है. होली महज गुलाल और पिचकारी का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों में घुलती मिठास और समाज में फैलती अपनापन की खुशबू का उत्सव है. ऐसे समय में अगर कोई दृश्य यह याद दिला दे कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता है, तो वह दृश्य अपने आप में खास बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं.

मुजफ्फरपुर में देखने को मिला हिंदू मुस्लिम भाईचारा

वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर का बताया जा रहा है. क्लिप में दिखता है कि सड़क किनारे एक टैंट लगाया गया है, जहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग होली के मौके पर खड़े हैं. जैसे ही राह चलते लोग वहां से गुजरते हैं, उन पर फूलों की बारिश की जाती है और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी जाती हैं. माहौल में न तो झिझक है और न ही दूरी, बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान और अपनापन साफ झलकता है.

मुसलमानों ने गाया देशभक्ति गीत

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जब माइक से फिल्मी अंदाज में मेरे देशप्रेमियों गीत बजता और गाया जाता सुनाई देता है. इसके अलावा आसपास खड़े लोग भी इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं. कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ गले मिलते हैं और कई लोग इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आते हैं. यह दृश्य सिर्फ त्योहार मनाने का नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द का संदेश देने वाला बन गया है.

यूजर्स बोले, ये हिंदुस्तान है यहां सब प्रेम से रहते हैं

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. यूजर्स इसे भारत की साझा संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि यही असली हिंदुस्तान है, जहां त्योहार धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का रूप ले लेते हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसे दृश्य बार-बार सामने आने चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

