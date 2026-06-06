हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 6 June 2026: मकर राशि बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करने का है बेस्ट समय, कर्मचारी उठाएं लाभ

Aaj ka Makar Rashifal 6 June 2026: मकर राशि बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करने का है बेस्ट समय, कर्मचारी उठाएं लाभ

Capricorn Horoscope 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग से मकर राशि वालों का बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, क्या शनिवार को टीम का हौसला बढ़ाने से जनरेट होगा बंपर रेवेन्यू? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Makar Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को पूरी तरह भरने और टीम मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में आप अपनी पूरी टीम का एक बहुत बड़ा हौसला और संबल बनेंगे; कार्यस्थल पर आपका यह नेतृत्व और मोटिवेशन कंपनी में बंपर रेवेन्यू (राजस्व) जनरेट करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा. बिजनेसमैन आज बाजार में जितनी ज्यादा वफादारी से कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में आर्थिक लाभ कमा सकेंगे, इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल पीछे न हटें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन करियर में बंपर उछाल लाने और सैलरी हाइक की बात अधिकारियों के सामने रखने का महाशुभ दिन है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए अपने बॉस या सीनियर से 'सैलरी इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) या प्रमोशन (तरक्की) की बात करने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल और भाग्यशाली है, मैनेजमेंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. गर् करण होने से, पूरे कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) और डेडीकेशन के साथ अपने ऑफिशियल कार्यों को पूरा करें, बड़ी सफलता जरूर मिलेगी; हालांकि जल्दबाजी के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ से छूट न जाए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने का संदेश दे रहा है. आपकी राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) के लिए आज सलाह है कि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक बार अपना 'सेल्फ एनालिसिस' (आत्म-मूल्यांकन) जरूर करें; इससे आप स्वयं की वास्तविक क्वालिटी (क्षमताओं और कमजोरियों) को अच्छे से जान पाएंगे और समय रहते अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने और खुशियां बांटने का रहेगा. राशि का चंद्रमा होने से घरेलू माहौल शांत रहेगा. आज वीकेंड पर अपने सगे-संबंधियों और करीबियों के साथ बैठकर गपशप करने और पुरानी यादें ताजा करने का एक बेहतरीन मूड बनेगा; उन्हें आदरपूर्वक घर पर आने का निमंत्रण दें या आप स्वयं भी उनके घर पहुँच सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास बना रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल कार्यों के सिलसिले में की गई यात्रा के दौरान अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान जरूर रखें, हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं. आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए कौन-सा रत्न है शुभ? ज्योतिष में करियर अनुसार रत्न चयन की पूरी जानकारी

यह भी पढ़े- Beej Mantras: बीमारियों से राहत की कामना के लिए कौन-से बीज मंत्र जपे जाते हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 6 June 2026: मकर राशि बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करने का है बेस्ट समय, कर्मचारी उठाएं लाभ
मकर राशिफल 6 जून 2026 बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करने का है बेस्ट समय, कर्मचारी उठाएं लाभ
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 6 June 2026: धनु राशि ऐन्द्र योग से व्यापारियों का लोन होगा मंजूर, पैतृक जमीन बेचने के प्रयास होंगे सफल
धनु राशिफल 6 जून 2026 ऐन्द्र योग से व्यापारियों का लोन होगा मंजूर, पैतृक जमीन बेचने के प्रयास होंगे सफल
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 June 2026: वृश्चिक राशि बाहर हो रहे वाद-विवाद से दूरी बनाने में ही है भलाई, परिवार के बड़े निर्णय आसानी से लेंगे जातक
वृश्चिक राशिफल 6 जून 2026 बाहर हो रहे वाद-विवाद से दूरी बनाने में ही है भलाई, परिवार के बड़े निर्णय आसानी से लेंगे जातक
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 6 June 2026: तुला राशि दफ्तर में ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से बचें कर्मचारी, कठिन समय में एकाग्रता बनाए रखना है जरूरी
तुला राशिफल 6 जून 2026 दफ्तर में ओवर एक्सपेक्टेशन रखने से बचें कर्मचारी, कठिन समय में एकाग्रता बनाए रखना है जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Khan Sir Controversy | Janhit: कोचिंग वाले लड़ रहे...पढ़ने वाले 'मर' रहे! | Coaching Firing | Bihar
Bharat Ki Baat: कमलेश बिंद एनकाउंटर पर महा-संग्राम! | Vineet Rai | Encounter News | UP News
India GDP Growth | Sandeep Chaudhary: GDP ग्रोथ का सबसे सटीक विश्लेषण | RBI | Economy | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या पार्टी पर अपना कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
क्या पार्टी पर कंट्रोल खोते जा रही हैं ममता बनर्जी? 30 साल बाद अधर में TMC का राजनीतिक भविष्य 
बिहार
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
खान सर के लोकेशन का पता नहीं! पुलिस कर सकती है रेड, कभी भी गिरफ्तारी संभव
विश्व
चीफ जस्टिस के लंदन प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
सीजेआई के UK प्रोग्राम में 'असहिष्णुता' पर सवाल से गरमाया माहौल, कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया Video
क्रिकेट
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
हेलमेट पर लगी बॉल तो खिलाड़ी को याद आई 'वर्जिनिटी', अक्षर पटेल ने बताया मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
अमिताभ बच्चन के पास है कुल कितने बीघा जमीन? अयोध्या, अलीबाग और गुजरात तक फैली है अरबों की प्रॉपर्टी
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
एग्रीकल्चर
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
भारत में कितना है गेहूं का स्टॉक, जानें कितने साल तक ना उगाया जाए तो चल जाएगा काम?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget