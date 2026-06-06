Aaj ka Makar Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को पूरी तरह भरने और टीम मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में आप अपनी पूरी टीम का एक बहुत बड़ा हौसला और संबल बनेंगे; कार्यस्थल पर आपका यह नेतृत्व और मोटिवेशन कंपनी में बंपर रेवेन्यू (राजस्व) जनरेट करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा. बिजनेसमैन आज बाजार में जितनी ज्यादा वफादारी से कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में आर्थिक लाभ कमा सकेंगे, इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल पीछे न हटें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन करियर में बंपर उछाल लाने और सैलरी हाइक की बात अधिकारियों के सामने रखने का महाशुभ दिन है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए अपने बॉस या सीनियर से 'सैलरी इंक्रीमेंट' (वेतन वृद्धि) या प्रमोशन (तरक्की) की बात करने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल और भाग्यशाली है, मैनेजमेंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. गर् करण होने से, पूरे कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) और डेडीकेशन के साथ अपने ऑफिशियल कार्यों को पूरा करें, बड़ी सफलता जरूर मिलेगी; हालांकि जल्दबाजी के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाथ से छूट न जाए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने का संदेश दे रहा है. आपकी राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) के लिए आज सलाह है कि वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक बार अपना 'सेल्फ एनालिसिस' (आत्म-मूल्यांकन) जरूर करें; इससे आप स्वयं की वास्तविक क्वालिटी (क्षमताओं और कमजोरियों) को अच्छे से जान पाएंगे और समय रहते अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने और खुशियां बांटने का रहेगा. राशि का चंद्रमा होने से घरेलू माहौल शांत रहेगा. आज वीकेंड पर अपने सगे-संबंधियों और करीबियों के साथ बैठकर गपशप करने और पुरानी यादें ताजा करने का एक बेहतरीन मूड बनेगा; उन्हें आदरपूर्वक घर पर आने का निमंत्रण दें या आप स्वयं भी उनके घर पहुँच सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास बना रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल कार्यों के सिलसिले में की गई यात्रा के दौरान अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान जरूर रखें, हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं. आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

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