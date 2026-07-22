Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है. खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक साबित हो सकता है. आपकी सजगता और सही रणनीति नए अवसर दिलाएगी. हालांकि लेन-देन के मामलों में पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि फंसा हुआ पैसा वापस मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. यदि आप अपनी कार्यशैली या दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करते हैं, तो उसका लाभ भविष्य में कारोबार की वृद्धि के रूप में मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

साध्य योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और पहचान मिलने के योग हैं. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बना पाएंगे. किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. समय की पाबंदी बनाए रखें और ऑफिस समय पर पहुंचने की आदत आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में अलग पहचान दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज समझदारी से फैसले लेना जरूरी रहेगा. लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी को उधार देने या बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल मजबूत रहेगा और उनका सहयोग मानसिक ऊर्जा का काम करेगा. संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं. पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे. यदि आप किसी नए लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसकी मजबूत रणनीति बनाने का उपयुक्त समय है. लगातार अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. हरी मूंग या दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

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