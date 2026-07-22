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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 22 July 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगा सम्मान, बिजनेस में सतर्कता और समझदारी से होगा अच्छा मुनाफा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 July 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगा सम्मान, बिजनेस में सतर्कता और समझदारी से होगा अच्छा मुनाफा

Taurus Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को व्यापार में नए अवसर मिलेंगे? नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, परिवार से खुशखबरी मिलेगी और छात्रों के लिए नई योजना बनाने का समय रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से व्यापारियों को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है. खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक साबित हो सकता है. आपकी सजगता और सही रणनीति नए अवसर दिलाएगी. हालांकि लेन-देन के मामलों में पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि फंसा हुआ पैसा वापस मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. यदि आप अपनी कार्यशैली या दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करते हैं, तो उसका लाभ भविष्य में कारोबार की वृद्धि के रूप में मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

साध्य योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और पहचान मिलने के योग हैं. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बना पाएंगे. किसी कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. समय की पाबंदी बनाए रखें और ऑफिस समय पर पहुंचने की आदत आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में अलग पहचान दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज समझदारी से फैसले लेना जरूरी रहेगा. लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी को उधार देने या बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल मजबूत रहेगा और उनका सहयोग मानसिक ऊर्जा का काम करेगा. संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं. पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे. यदि आप किसी नए लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसकी मजबूत रणनीति बनाने का उपयुक्त समय है. लगातार अभ्यास और अनुशासन आपको सफलता के करीब ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. हरी मूंग या दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें. इससे शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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