Aaj Ka Kark Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं, इसलिए किसी भी मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. स्टॉक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें और माल की सूची समय-समय पर जांचते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर सामान की कमी न हो. हालांकि अपनी सूझबूझ और चतुराई से आप अधिकांश समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे विचलित होने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. कार्यों की गति सामान्य से धीमी रह सकती है, इसलिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को आलस्य से बचना होगा, तभी वे अपने लक्ष्य समय पर पूरे कर पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े पुराने मामलों या विवादों के कारण कुछ खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की गलती न करें, क्योंकि बाद में यही छोटे काम बड़ी समस्या बन सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें और घर-परिवार से जुड़े निर्णय समय पर लें. शांत और सकारात्मक व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, आलस्य और शारीरिक असहजता महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. यदि किसी पुरानी समस्या से परेशान हैं तो उसे नजरअंदाज न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और नियमित अभ्यास जारी रखें. एकाग्रता बनाए रखने से सफलता की राह आसान होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. हरी सब्जियों या हरे चारे का दान करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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