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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 22 July 2026: पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस और नौकरी में धैर्य से ही मिलेगी सफलता

Aaj ka Kark Rashifal 22 July 2026: पुराने विवाद बढ़ा सकते हैं परेशानी, बिजनेस और नौकरी में धैर्य से ही मिलेगी सफलता

Cancer Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को व्यापार में पुराने विवादों से सावधान रहना होगा, नौकरी में आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. पुराने विवाद दोबारा उभर सकते हैं, इसलिए किसी भी मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. स्टॉक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें और माल की सूची समय-समय पर जांचते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर सामान की कमी न हो. हालांकि अपनी सूझबूझ और चतुराई से आप अधिकांश समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे विचलित होने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. कार्यों की गति सामान्य से धीमी रह सकती है, इसलिए धैर्य और अनुशासन बनाए रखें. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को आलस्य से बचना होगा, तभी वे अपने लक्ष्य समय पर पूरे कर पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े पुराने मामलों या विवादों के कारण कुछ खर्च बढ़ सकते हैं. अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें. योजनाबद्ध तरीके से काम करने से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर के महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की गलती न करें, क्योंकि बाद में यही छोटे काम बड़ी समस्या बन सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें और घर-परिवार से जुड़े निर्णय समय पर लें. शांत और सकारात्मक व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, आलस्य और शारीरिक असहजता महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें. यदि किसी पुरानी समस्या से परेशान हैं तो उसे नजरअंदाज न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और नियमित अभ्यास जारी रखें. एकाग्रता बनाए रखने से सफलता की राह आसान होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. हरी सब्जियों या हरे चारे का दान करें. इससे पारिवारिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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