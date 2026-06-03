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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 3 June 2026: मकर राशि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने से सेल्स और प्रॉफिट होगा प्रभावित, नई स्ट्रेटेजी बनाएं व्यापारी

Aaj ka Makar Rashifal 3 June 2026: मकर राशि मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने से सेल्स और प्रॉफिट होगा प्रभावित, नई स्ट्रेटेजी बनाएं व्यापारी

Capricorn Horoscope 3 June 2026: मकर राशि वालों को बढ़ते कॉम्पिटिशन और बजट असंतुलन से रहना होगा सावधान, क्या बुधवार को पक्षपातपूर्ण समीक्षा से टूटेगा कर्मचारियों का दिल? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और नई रणनीतियों पर काम करने का संकेत दे रहा है. मार्केट में कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने से आपके पुराने रेगुलर कस्टमर्स दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे यह सिचुएशन बिजनेसमैन की सेल्स और प्रॉफिट को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी. 

ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बाजार में पार्टियों और वेंडर्स के साथ आपसी तालमेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है. इसके साथ ही, आज बिजनेस में सडनली इंटरनेट, सॉफ्टवेयर कम्प्लायंस और अन्य डिजिटल सेवाओं का बिल काफी बढ़ जाएगा, जिससे आपके मुख्य बजट में भारी असंतुलन आ जाएगा; इस अप्रत्याशित वित्तीय बोझ को संभालने के लिए आपको अन्य गैर-जरूरी जगहों से तुरंत कटौती करनी पड़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी के इंटरव्यू दे चुके युवाओं के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आज ऑफिस में आपके कार्यों की समीक्षा (Performance Review) आपको बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण (Biased) लग सकती है; दफ्तर में आपकी पुरानी कड़ी मेहनत और समर्पण को नजरअंदाज किए जाने से मन खिन्न रहेगा. यह पक्षपात आपकी प्रगति में अस्थायी बाधा बनेगा, खुद को टूटने न दें और बॉस की बातों को पर्सनली बिल्कुल न लें. 

जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में न होने के कारण, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ पहले से चल रही इंटरनल सेटिंग (अंदरूनी जुगाड़) की वजह से किसी दूसरे को जॉइनिंग लेटर थमा दिया जा सकता है, जिससे आप थोड़े हताश हो सकते हैं; लेकिन निराश न हों, आगे बड़े अवसर मिलेंगे. आज अचानक वर्कलोड बढ़ सकता है, क्योंकि टीम के कुछ लोग बिना बताए छुट्टी पर जा सकते हैं; अपनी प्रायोरिटी पहले सेट करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को बचाने का रहेगा. बारहवां चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. दूसरों की सोशल मीडिया पर या टेस्ट सीरीज में सफलता को देखकर आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के मन में हल्की जलन, असुरक्षा और हीन भावना पैदा होने की आशंका है; हमेशा याद रखें कि यह नेगेटिविटी आपकी खुद की स्टडी और परफॉर्मेंस को बहुत डाउन (कमजोर) कर देगी, इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की उपस्थिति, उनके समर्पण और प्रयासों का घर में कोई खास महत्व या कदर न होने से रिश्तों में मामूली खटास आ सकती है और धीरे-धीरे मन में नाराजगी जगह बनाने लगेगी; समय रहते जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और घर में शांति बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव, बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र का पक्षपात और इंटरव्यू का रिजेक्शन मानसिक रूप से थका सकता है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के रुद्रावतार या महाकाल स्वरूप की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय शिवलिंग पर शुद्ध जल और काले तिल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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