Aaj ka Makar Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को संतुलित रखने और नई रणनीतियों पर काम करने का संकेत दे रहा है. मार्केट में कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने से आपके पुराने रेगुलर कस्टमर्स दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे यह सिचुएशन बिजनेसमैन की सेल्स और प्रॉफिट को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी.

ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बाजार में पार्टियों और वेंडर्स के साथ आपसी तालमेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है. इसके साथ ही, आज बिजनेस में सडनली इंटरनेट, सॉफ्टवेयर कम्प्लायंस और अन्य डिजिटल सेवाओं का बिल काफी बढ़ जाएगा, जिससे आपके मुख्य बजट में भारी असंतुलन आ जाएगा; इस अप्रत्याशित वित्तीय बोझ को संभालने के लिए आपको अन्य गैर-जरूरी जगहों से तुरंत कटौती करनी पड़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी के इंटरव्यू दे चुके युवाओं के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आज ऑफिस में आपके कार्यों की समीक्षा (Performance Review) आपको बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण (Biased) लग सकती है; दफ्तर में आपकी पुरानी कड़ी मेहनत और समर्पण को नजरअंदाज किए जाने से मन खिन्न रहेगा. यह पक्षपात आपकी प्रगति में अस्थायी बाधा बनेगा, खुद को टूटने न दें और बॉस की बातों को पर्सनली बिल्कुल न लें.

जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में न होने के कारण, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था वहाँ पहले से चल रही इंटरनल सेटिंग (अंदरूनी जुगाड़) की वजह से किसी दूसरे को जॉइनिंग लेटर थमा दिया जा सकता है, जिससे आप थोड़े हताश हो सकते हैं; लेकिन निराश न हों, आगे बड़े अवसर मिलेंगे. आज अचानक वर्कलोड बढ़ सकता है, क्योंकि टीम के कुछ लोग बिना बताए छुट्टी पर जा सकते हैं; अपनी प्रायोरिटी पहले सेट करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को बचाने का रहेगा. बारहवां चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. दूसरों की सोशल मीडिया पर या टेस्ट सीरीज में सफलता को देखकर आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के मन में हल्की जलन, असुरक्षा और हीन भावना पैदा होने की आशंका है; हमेशा याद रखें कि यह नेगेटिविटी आपकी खुद की स्टडी और परफॉर्मेंस को बहुत डाउन (कमजोर) कर देगी, इसलिए केवल अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की उपस्थिति, उनके समर्पण और प्रयासों का घर में कोई खास महत्व या कदर न होने से रिश्तों में मामूली खटास आ सकती है और धीरे-धीरे मन में नाराजगी जगह बनाने लगेगी; समय रहते जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और घर में शांति बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव, बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र का पक्षपात और इंटरव्यू का रिजेक्शन मानसिक रूप से थका सकता है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव के रुद्रावतार या महाकाल स्वरूप की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय शिवलिंग पर शुद्ध जल और काले तिल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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