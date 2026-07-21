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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 21 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, धैर्य और समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, नई योजना टालें

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, धैर्य और समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता, नई योजना टालें

Aquarius Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को नई बिजनेस प्लानिंग टालनी चाहिए? नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, इंटरव्यू में सफलता के योग हैं और छात्रों को मेहनत बढ़ानी होगी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन व्यापार में धैर्य और विवेक बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. नए व्यापारियों को बाजार की उथल-पुथल के बीच जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए. नई बिजनेस प्लानिंग फिलहाल शुरू न करें, क्योंकि समय अपेक्षित परिणाम देने वाला नहीं है. विदेशी कारोबार से जुड़े व्यापारियों को भी अपने काम में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी का अनुचित सहारा लेने से बचना चाहिए. शांत मन से बनाई गई रणनीति आगे चलकर लाभदायक साबित होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन राहतभरा रहेगा. आज आप अपने ऑफिस के काम समय से पहले पूरे कर सकते हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय मिलेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके इंटरव्यू सफल होने की प्रबल संभावना है. करियर में आगे बढ़ने का नया अवसर मिल सकता है. समय का बेहतर उपयोग करने के लिए कैलेंडर या प्लानर का सहारा लें, इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में बड़े जोखिम लेने से बचें. नई योजनाओं में निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. मौजूदा संसाधनों का सही उपयोग और संतुलित वित्तीय योजना भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. पूजा-पाठ, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करने से मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. ध्यान, प्रार्थना और कुछ समय एकांत में बिताना आपके मन को शांत करेगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए अभी से गंभीरता के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. लगातार अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या आपको बेहतर परिणाम दिलाएगी. मेहनत जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही मजबूत बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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