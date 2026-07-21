Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन व्यापार में धैर्य और विवेक बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. नए व्यापारियों को बाजार की उथल-पुथल के बीच जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए. नई बिजनेस प्लानिंग फिलहाल शुरू न करें, क्योंकि समय अपेक्षित परिणाम देने वाला नहीं है. विदेशी कारोबार से जुड़े व्यापारियों को भी अपने काम में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी का अनुचित सहारा लेने से बचना चाहिए. शांत मन से बनाई गई रणनीति आगे चलकर लाभदायक साबित होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन राहतभरा रहेगा. आज आप अपने ऑफिस के काम समय से पहले पूरे कर सकते हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय मिलेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके इंटरव्यू सफल होने की प्रबल संभावना है. करियर में आगे बढ़ने का नया अवसर मिल सकता है. समय का बेहतर उपयोग करने के लिए कैलेंडर या प्लानर का सहारा लें, इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में बड़े जोखिम लेने से बचें. नई योजनाओं में निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. मौजूदा संसाधनों का सही उपयोग और संतुलित वित्तीय योजना भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. पूजा-पाठ, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करने से मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. ध्यान, प्रार्थना और कुछ समय एकांत में बिताना आपके मन को शांत करेगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए अभी से गंभीरता के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. लगातार अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या आपको बेहतर परिणाम दिलाएगी. मेहनत जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही मजबूत बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी.

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