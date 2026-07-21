Aaj Ka Makar Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

आज दशम भाव में चंद्रमा आपको कर्म और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देने का संदेश दे रहा है. व्यापारियों को फिलहाल किसी नए प्रोजेक्ट या नए निवेश की शुरुआत करने से बचना चाहिए, क्योंकि समय अपेक्षित परिणाम देने वाला नहीं है. विशेष रूप से विदेशी कारोबार से जुड़े लोगों को अनावश्यक चिंताओं से दूर रहकर सकारात्मक सोच बनाए रखनी होगी. व्यापारिक मामलों में बहस या विवाद से बचें और हर निर्णय धैर्य व समझदारी के साथ लें. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा. सहकर्मियों के साथ क्रोध, अहंकार या बहस से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए संयमित व्यवहार रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही से ऑफिस में आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. दिन की शुरुआत में अपनी टू-डू लिस्ट बनाकर प्राथमिकता के अनुसार कार्य पूरे करेंगे, तो कार्यभार आसानी से संभाल पाएंगे और बेहतर परिणाम मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आज बड़े निवेश या नए आर्थिक जोखिम लेने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल आवश्यक कार्यों पर ही धन खर्च करें. वित्तीय मामलों में धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में सभी का साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताओं से बचने की कोशिश करें. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और ध्यान आपको मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी आज अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखने या करने का प्रयास करेंगे. आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत अच्छे परिणाम दिला सकती है. नए प्रयोग भविष्य में सफलता का मजबूत आधार बनेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शनिदेव का स्मरण करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या लोहे से बनी वस्तु का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

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