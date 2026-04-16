मीन राशि के जातकों को रुपए-पैसों के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. टूर एंड ट्रेवल्स के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है.
कल का राशिफल 17 अप्रैल 2026: अमावस्या पर तुला राशि को होगा बड़ा मुनाफा, कर्क राशि में नन्हें मेहमान के आगमन के योग
Kal Ka Rashifal: 17 अप्रैल को अमावस्या पर कर्क राशि में नन्हें मेहमान के आगमन के योग हैं. तुला को व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा, वहीं मीन राशि धन के मामले में सतर्क रहे. पढ़ें कल का राशिफल.
- कई राशियों को करियर, वित्त और स्वास्थ्य में शुभ संकेत मिले।
Kal Ka Rashifal: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष रहने वाला है. कल वैशाख मास की अमावस्या तिथि शाम 05:24 तक रहेगी, जिसके बाद शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, दोपहर 12:03 तक रेवती नक्षत्र रहेगा. कल विश्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा, जो कुछ राशियों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा.
विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल कर्क राशि के जातकों के घर नन्हें मेहमान के आगमन के सुखद योग बन रहे हैं. वहीं, तुला राशि के व्यापारियों को बड़ा आर्थिक मुनाफा होने की संभावना है. हालांकि, मीन राशि के जातकों को रुपए-पैसों के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए, विस्तार से जानते हैं शुक्रवार का भविष्यफल और आपके भाग्य के सितारे.
मेष राशि (Aries)
आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. सरकारी कार्यों में बड़े लाभ की संभावना है और आपकी हर परेशानी का समाधान चुटकियों में निकल जाएगा. ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा और बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे. परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है.
- Career: ऑफिस प्रोजेक्ट में बेहतरीन प्रदर्शन से बॉस का दिल जीत लेंगे.
- Finance: सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के प्रबल योग हैं.
- Love: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
- Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृष राशि (Taurus)
आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे. पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने से मन हल्का होगा. व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने से नए दोस्त बनेंगे. परिवार में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. अपने जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास सफल रहेंगे.
- Career: कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश के नए विचार आएंगे.
- Love: परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा, नए संबंध बनेंगे.
- Health: मानसिक शांति और खुशी बनी रहेगी.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा. घर में परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों को सफलता के योग हैं, लेकिन पढ़ाई में अधिक मेहनत की आवश्यकता है. अपनी एकाग्रता बनाए रखें.
- Career: छात्रों को सतर्क रहने और अधिक मेहनत करने की जरूरत है.
- Finance: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- Love: पारिवारिक माहौल खुशनुमा और प्रेमपूर्ण रहेगा.
- Health: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आलस्य से बचें.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
आज आपके सभी कार्य सफल होंगे. बिजनेस में नई डील के ऑफर मिल सकते हैं और बड़े निर्णय लेने के लिए दिन श्रेष्ठ है. घर में नन्हें मेहमान के आगमन का योग बन रहा है. मेडिकल छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है.
- Career: नए बिजनेस ऑफर और तरक्की के अवसर मिलेंगे.
- Finance: आर्थिक लाभ के साथ-साथ निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे.
- Love: जीवनसाथी के साथ सहयोग बढ़ेगा, शुभ समाचार मिलेगा.
- Health: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. महिलाओं और व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने से मानसिक तनाव खत्म होगा. माता-पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- Career: जरूरी मीटिंग्स सफल रहेंगी, सामाजिक कद बढ़ेगा.
- Finance: उधार से छुटकारा मिलेगा, धन लाभ के योग हैं.
- Love: माता-पिता और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा.
- Health: मानसिक शांति महसूस करेंगे, घूमने का प्लान बन सकता है.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
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कन्या राशि (Virgo)
आज एकाग्र होकर किया गया काम लाभदायक रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे लेकिन किसी भी कार्य को अनदेखा करने से बचें. नया निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना अनिवार्य है. सेहत सामान्य रहेगी.
- Career: कम समय में काम निपटाने की कला काम आएगी.
- Finance: निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.
- Love: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में खुशी मिलेगी.
- Health: सेहत ठीक-ठाक रहेगी, खानपान पर ध्यान दें.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
व्यापार विस्तार के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होंगी और बड़ा मुनाफा दिलाएंगी. कॉस्मेटिक व्यापारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद है. आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. फिलहाल किसी भी लंबी यात्रा को टालना ही बेहतर रहेगा.
- Career: व्यापार में फायदा ही फायदा होगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.
- Finance: कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन के व्यापार में बड़ा धन लाभ.
- Love: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा.
- Health: यात्रा टालें, आराम को प्राथमिकता दें.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
माता महागौरी की कृपा से जीवन खुशियों से भरा रहेगा. बैंक कर्मियों के लिए आज का दिन काम के बोझ से राहत वाला रहेगा. पिता से कुछ नया सीखने को मिलेगा. कोई पुरानी प्रिय वस्तु हाथ लग सकती है जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.
- Career: बैंक और वित्त क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्य जल्द निपटेंगे.
- Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुख-सुविधाओं में वृद्धि.
- Love: दोस्तों और पिता के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.
- Health: पुरानी खुशी मिलने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए दिन अत्यंत शुभ है. व्यापार अच्छा चलेगा और बॉस आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना लाभदायक रहेगा.
- Career: नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कारोबार में प्रगति होगी.
- Finance: रियल एस्टेट या घर खरीदने के लिए धन निवेश शुभ है.
- Love: घरेलू कामकाज में मन लगेगा, परिवार का साथ मिलेगा.
- Health: स्वास्थ्य समस्या का सही समाधान मिलेगा.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
आज नई खुशियां दस्तक देंगी. बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा और पिता की सलाह मददगार साबित होगी. दोस्तों की मदद के लिए आगे आएंगे. परिवार के रिश्तों में मजबूती के लिए बहन को उपहार दे सकते हैं.
- Career: मीटिंग्स और बिजनेस डील में पिता की सलाह से लाभ होगा.
- Finance: मुनाफे के योग हैं, शॉपिंग पर धन खर्च हो सकता है.
- Love: बहन और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.
- Health: सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं. नई स्किल सीखने का विचार भविष्य में बड़ा लाभ देगा. नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं. दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
- Career: नई स्किल सीखना भविष्य के द्वार खोलेगा.
- Finance: अचानक धन लाभ होगा, वाहन खरीदने की योजना बनेगी.
- Love: दोस्तों और परिवार के साथ मनोरंजन में समय बीतेगा.
- Health: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन खास रहेगा लेकिन पैसों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. टूर एंड ट्रेवल्स के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा. किसी करीबी या एक्सपर्ट की सलाह आर्थिक मामलों में बहुत मददगार साबित होगी.
- Career: ट्रेवल्स क्षेत्र के लोगों को बड़ा काम मिल सकता है.
- Finance: रुपए-पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें, एक्सपर्ट की सलाह लें.
- Love: करीबियों से मिली सलाह फायदेमंद रहेगी.
- Health: खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
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मीन राशि के जातकों को 17 अप्रैल 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
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