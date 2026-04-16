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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology 2026: ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों से झूठ छिपाना मुश्किल, तुरंत समझ लेते हैं आपके इरादे!

Astrology 2026: ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों से झूठ छिपाना मुश्किल, तुरंत समझ लेते हैं आपके इरादे!

Astrology 2026: वैदिक ज्योतिष में कुछ राशियों के पास लोगों के इरादे को पहचान वाली कमाल की छठी इंद्री होती है, जिसकी सहायता से सच और झूठ में फर्क करने की असाधारण क्षमता रखते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Apr 2026 11:22 AM (IST)
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  • इन राशियों से झूठ बोलना या धोखा देना काफी मुश्किल होता है।

Astrology 2026: क्या आपको पता है कि, कुछ लोग आपकी आंखों को पढ़कर ही बता सकते हैं कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं या सच? ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, 5 राशियां ऐसी हैं, जिनमें असाधारण छठी इंद्रियां होती हैं.

उनसे झूठ बोलना काफी मुश्किल है क्योंकि वे आपके असली इरादे को हमेशा पहचान लेते हैं. चाहे आप कभी कहें या न कहें? हम जानेंगे कि कौन-सी 5 राशियां सच और झूठ में फर्क करने की असाधारण क्षमता रखती हैं.

5 राशियां जिनसे झूठ छिपाना आसान नहीं है?

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक स्वभाव से काफी भावुक होते हैं. लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी छठी इंद्रिय है. वे शब्दों से ज्यादा भावनाओं और संवेदनाओं को समझने में माहिर होते हैं. यदि आपके अंतर्मन के विचार आपके बोले गए शब्दों से मेल नहीं खाते हैं, तो मीन राशि के जातक तुरंत उस चीज को नोटिस कर लेते हैं.

वे अक्सर बिना किसी ठोस सबूत के ही यह भांप लेते हैं कि, कोई उन्हें धोखा दे रहा है, और उनका अंतर्ज्ञान ज्यादातर सही साबित होता है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातक हर काम बिल्कुल सही और बिना गलती के करना चाहते हैं. अगर आप आज कुछ कहें और कल उसमें कुछ शब्द बदल दें, तो कन्या राशि के जातक आपके स्वभाव को फौरन भांप लेंगे.

उनकी याददाशत काफी अच्छी होती है, वे आसानी से आपकी वर्तमान बात की तुलना पहले कही गई बात से कर सकते हैं और आपके झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक राशि के जातकों को जासूस कहा जाता है. इस राशि के जातक चीजों, लोगों या स्थिति को ध्यान से देखना, समझना और छोटी-छोटी बातों को पकड़ने मे माहिर होते हैं.

आप चाहे झूठ बोलकर उन्हें कितनी भी धोखा देने की कोशिश क्यों न करें वे आपकी आंखों से सच्चाई जान लेंगे. वे आपसे पूरी सच्चाई निकलवाए बिना शांत नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि, वृश्चिक राशि के जातकों से झूठ बोलना बेकार है.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं, उनकी बोलने की शैली काफी अच्छी होती है और उनका दिमाग काफी तेज होता है. जब भी कोई उनसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, वे इस तरह से सवाल करते हैं कि, आप खुद ही अपनी बात का खंडन करने लगते हैं.

वे आपके तर्कों के पीछे छिपे लॉजिक का विश्लेषण करते हैं. अगर आपकी बातों में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो उनसे झूठ या बहस करना बेकार है. 

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक स्वभाव से काफी संवेदनशील होते हैं. वे अपने प्रियजनों के साथ गहरा बोन्ड रखते हैं. जब कोई करीबी उनसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो उन्हें तुरंत मानसिक बेचैनी महसूस होने लगती है.

वे केवल तर्क पर निर्भर रहने की बजाय अपने अंदर की आवाज सुनते हैं. उनका मन उन्हें पहले से ही संकेत देता है कि, सामने वाला इंसान ईमानदार नहीं है. भले ही वे आपकी बातों को शांति से सुनें, लेकिन अंदर ही अंदर वे सच्चाई को भांप लेते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 16 Apr 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Lie Astrology Astrology 2026

Frequently Asked Questions

किन राशियों को झूठ बोलना मुश्किल है?

ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, 5 राशियां ऐसी हैं जिनमें असाधारण छठी इंद्रियां होती हैं. उनसे झूठ बोलना काफी मुश्किल है क्योंकि वे आपके असली इरादे को हमेशा पहचान लेते हैं.

मीन राशि के जातक झूठ कैसे पहचानते हैं?

मीन राशि के जातक शब्दों से ज्यादा भावनाओं और संवेदनाओं को समझने में माहिर होते हैं. यदि आपके अंतर्मन के विचार आपके बोले गए शब्दों से मेल नहीं खाते हैं, तो वे तुरंत उस चीज को नोटिस कर लेते हैं.

कन्या राशि के जातक झूठ पकड़ने में कैसे माहिर होते हैं?

कन्या राशि के जातकों की याददाश्त काफी अच्छी होती है. वे आसानी से आपकी वर्तमान बात की तुलना पहले कही गई बात से कर सकते हैं और आपके झूठ को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं.

वृश्चिक राशि वालों से झूठ बोलना क्यों बेकार है?

वृश्चिक राशि के जातक चीजों, लोगों या स्थिति को ध्यान से देखना और छोटी-छोटी बातों को पकड़ने में माहिर होते हैं. वे आपकी आंखों से सच्चाई जान लेते हैं और आपसे पूरी सच्चाई निकलवाए बिना शांत नहीं रहेंगे.

मिथुन राशि के जातक झूठ का पता कैसे लगाते हैं?

मिथुन राशि के जातक इस तरह से सवाल करते हैं कि आप खुद ही अपनी बात का खंडन करने लगते हैं. वे आपके तर्कों के पीछे छिपे लॉजिक का विश्लेषण करते हैं.

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