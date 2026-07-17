Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा होने से पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. व्यापारिक समझ और सही रणनीति के कारण नई और बड़ी डील्स फाइनल होने के योग हैं. किसी पुराने ग्राहक या पार्टनर के साथ चला आ रहा मनमुटाव भी समाप्त हो सकता है, जिससे भविष्य के अवसर बढ़ेंगे.

यदि कारोबार को विस्तार देने के लिए नई फ्रेंचाइजी या आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ रहेगा. बाजार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ सकता है. मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों को विदेश यात्रा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के बीच आपकी छवि एक मार्गदर्शक और मेंटर की बनेगी, जिससे कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता और अनुभव का लाभ पूरी टीम को मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नई डील्स और विस्तार की योजनाओं से आय बढ़ने के संकेत हैं. यदि निवेश या नई शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज खास मधुरता रहेगी. पार्टनर के साथ आपका तालमेल मजबूत रहेगा और साथ में यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी खास डिनर, डेट या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. परिवार के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति और एकाग्रता बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

साहित्य, मनोविज्ञान या रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. आपकी विश्लेषण क्षमता मजबूत होगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

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