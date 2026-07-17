Aaj Ka Tula Rashifal 17 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:28 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

मघा नक्षत्र शाम 6:35 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और नए अवसरों से भरपूर रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा और सुनफा योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे और व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है. यदि आपने डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रचार या ब्रांडिंग में निवेश किया है, तो उसका शानदार परिणाम देखने को मिल सकता है. बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी होगी और नए ग्राहक भी जुड़ेंगे. टैक्स प्लानिंग से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलेगी तथा कानूनी रूप से मिलने वाले रिफंड का लाभ प्राप्त हो सकता है. अनुभवी ग्राहकों और वरिष्ठ व्यापारियों के सुझावों पर अमल करना आपके लिए भविष्य में और अधिक लाभदायक सिद्ध होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और प्रबंधन कौशल के कारण आपका प्रोजेक्ट उच्च अधिकारियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त कर सकता है. प्रमोशन मिलने या किसी बड़े विभाग, जिले अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर प्राप्त हो सकता है. आपकी टीम के प्रदर्शन की भी प्रशंसा होगी और कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद अनुकूल रहेगा. व्यापार में बढ़ती आय और नए अवसरों से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. यदि लंबे समय से अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखने की सोच रहे थे, तो आज साहस जुटाकर यह कदम उठा सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलने की संभावना है. घर का वातावरण सुखद रहेगा और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मानसिक संतुलन बनाए रखें. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आईईएलटीएस, वीजा इंटरव्यू या अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं में सफलता मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी वस्त्र, मिठाई या चावल का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता, सामाजिक सम्मान और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

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