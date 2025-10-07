Baba Vanga 2026 Predictions: 2026 में धरती हिलेगी! बाबा वेंगा की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियां

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Baba Vanga Predictions: बाबा वेंगा (Baba Vanga) की भविष्यवाणियां 2026 को लेकर फिर चर्चा में हैं. कहा जा रहा है कि आने वाला साल मानव सभ्यता के लिए निर्णायक मोड़ हो सकता है, जब युद्ध, एआई और आसमान से आने वाले अनजान प्राणी सब कुछ बदल देंगे. लेकिन क्या यह सब सिर्फ मिथक हैं या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?

2026: जब दुनिया की किस्मत बदलेगी

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार, 2026 में विश्व में ऐसा भू-राजनीतिक और प्राकृतिक संकट जन्म ले सकता है जो अब तक की सभ्यता को हिला देगा. उनकी कथित भविष्यवाणियों में कहा गया है कि पूर्वी क्षेत्र से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जो धीरे-धीरे पूरे पश्चिम तक फैल जाएगा. कई जानकार इस दावे को World War-III बता रहे हैं.

AI के आगे इंसान झुकेगा?

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 'AI' 2026 में इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वह मानव जीवन के फैसलों में हावी हो जाएगी. यह वही समय होगा जब AI मानव नौकरियों और शासन-प्रणाली पर सीधा प्रभाव डालना शुरू करेगा यानी मशीनों का शासन युग का आरंभ होगा.

भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और मौसमी उलटफेर का साल

कई यूरोपीय मीडिया स्रोतों के अनुसार, बाबा वेंगा ने 2026 में भयंकर प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी थी जैसे विशाल भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और मौसमीय उलटफेर, जिससे पृथ्वी की करीब 7-8 प्रतिशत जमीन प्रभावित हो सकती है. यानी एक ऐसा वर्ष जब प्रकृति खुद इंसान से हिसाब मांगेगी.

Alien से होगा संपर्क!

बाबा वेंगा की 2026 को लेकर एक और रहस्यमय भविष्यवाणी है. इनके अनुसार मानव सभ्यता का पहली बार बाहरी जीवन (Alien Life) से संपर्क होगा. नवंबर 2026 में एक बड़ा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है. यानी हम अकेले नहीं हैं यह सत्य दुनिया के सामने आ सकता है.

पुतिन बनेंगे विश्व के सबसे बड़े लीडर!

बाबा वेंगा से जुड़ी एक बेहद चर्चित भविष्यवाणी में कहा गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन World’s Lord यानी विश्व के स्वामी बनेंगे. बाबा वेंगा ने रूस को आने वाले युग का निर्णायक केंद्र कहा था जहां से वैश्विक शक्ति-संतुलन तय होगा. इस भविष्यवाणी के चलते पश्चिमी मीडिया में अटकलें तेज हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध और रूस-चीन धुरी उसी दिशा की शुरुआत हैं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.