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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों का जैकपॉट, इस खास सब्जी की खेती से 40 दिन में भर जाएगी तिजोरी, जानें पूरा प्लान

गर्मियों का जैकपॉट, इस खास सब्जी की खेती से 40 दिन में भर जाएगी तिजोरी, जानें पूरा प्लान

Vegetable Cultivation Tips: गर्मियों के सीजन में खीरा और ककड़ी जैसी फसलें किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं. मात्र 40 दिनों में तैयार होने वाली ये सब्जियां कम लागत में बंपर मुनाफा देती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Apr 2026 09:09 AM (IST)
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Vegetable Cultivation Tips:  भीषण गर्मी के इस मौसम में जब अधिकतर फसलें दम तोड़ने लगती हैं. तब कुछ स्मार्ट विकल्प किसानों की किस्मत बदल सकते हैं. गर्मियों का यह जैकपॉट कोई और नहीं बल्कि खीरा, ककड़ी और लौकी जैसी बेल वाली सब्जियां हैं. जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं. इन फसलों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बुवाई के मात्र 40 से 50 दिनों के भीतर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं. 

चूंकि गर्मियों में पानी वाली सब्जियों की डिमांड चरम पर होती है, इसलिए मंडियों में इनके दाम भी काफी शानदार मिलते हैं. कम लागत कम मेहनत और सुपरफास्ट रिटर्न की वजह से यह खेती आजकल के युवाओं और प्रगतिशील किसानों के लिए एक मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल बन चुकी है.

कम समय में तैयार होने वाली फसलें

गर्मियों के इस शॉर्ट-टर्म बिजनेस प्लान में खीरा और ककड़ी सबसे आगे हैं. ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत तेजी से फैलती हैं.

  • खीरे की कई आधुनिक किस्में तो ऐसी हैं जो 40 दिन के आसपास फल देना शुरू कर देती हैं.
  • इसी तरह लौकी और तोरई भी गर्मियों में तेजी से बढ़ती हैं और लगातार कई महीनों तक पैदावार देती रहती हैं.

इन सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है. इसलिए मार्केट में इनकी खपत कभी कम नहीं होती. जिससे किसानों को अपना माल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता.

यह भी पढ़ें: किस्मत बदल देगी अमरूद की ये टॉप वैरायटी, एक बार लगाएं और साल में 3 बार लें फसल

ऐसे करें बुवाई

मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ फसल चुनना काफी नहीं है. बल्कि तकनीक पर ध्यान देना भी जरूरी है. गर्मियों की सब्जियों के लिए ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती है जिसमें जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया हो.

  • बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार गहरी जुताई करें और अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें.
  • बीजों को सीधे खेत में लगाने के बजाय अगर बेड बनाकर लगाया जाए. तो पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है और सिंचाई में भी आसानी रहती है.

याद रहे कि गर्मियों में तेज धूप से बचाने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करना एक स्मार्ट कदम साबित हो सकता है. जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है.

ऐसे होगी बंपर कमाई

इस बिजनेस का असली मजा तब है जब आपकी फसल तब मंडी पहुंचे जब मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा हो. अगेती खेती (Early Farming) के जरिए आप दूसरों से पहले अपनी सब्जी बाजार में उतारकर ऊंचे दाम वसूल सकते हैं.

  • गर्मियों में शादी-ब्याह और जूस की दुकानों पर खीरे-ककड़ी की थोक डिमांड रहती है. जो आपकी जेब भरने के लिए काफी है.
  • अगर आप जैविक तरीके से उगाकर इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, तो मुनाफा दोगुना तक बढ़ सकता है.

सिर्फ 40-50 दिनों का यह छोटा सा निवेश आपको लाखों का रिटर्न दे सकता है. 

यह भी पढ़ें: बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Apr 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Vegetables Farming Tips
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