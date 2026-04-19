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किस्मत बदल देगी अमरूद की ये टॉप वैरायटी, एक बार लगाएं और साल में 3 बार लें फसल
Red Diamond Guava: जापान की रेड डायमंड वैरायटी अमरूद की खेती से खूब मुनाफा दिला रही है. साल में तीन बार फल देने वाली यह किस्म अपनी मिठास चलते मार्केट में काफी महंगी बिकती है.
अगर आप खेती से बंपर कमाई का सपना देख रहे हैं.तो जापान का रेड डायमंड अमरूद आपकी किस्मत बदल सकता है. आजकल प्रगतिशील किसान अपनी पारंपरिक फसलों को छोड़कर इस खास किस्म को अपना रहे हैं और अपनी आय कई गुना बढ़ा रहे हैं. मार्केट में इसकी मांग और कीमत दोनों ही सामान्य अमरूद से कहीं ज्यादा रहती है.
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Published at : 19 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags :Agriculture Guava Farming Tips Farming News
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प्रेम कुमारJournalist
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