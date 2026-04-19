हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिस्मत बदल देगी अमरूद की ये टॉप वैरायटी, एक बार लगाएं और साल में 3 बार लें फसल

किस्मत बदल देगी अमरूद की ये टॉप वैरायटी, एक बार लगाएं और साल में 3 बार लें फसल

Red Diamond Guava: जापान की रेड डायमंड वैरायटी अमरूद की खेती से खूब मुनाफा दिला रही है. साल में तीन बार फल देने वाली यह किस्म अपनी मिठास चलते मार्केट में काफी महंगी बिकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Red Diamond Guava: जापान की रेड डायमंड वैरायटी अमरूद की खेती से खूब मुनाफा दिला रही है. साल में तीन बार फल देने वाली यह किस्म अपनी मिठास चलते मार्केट में काफी महंगी बिकती है.

अगर आप खेती से बंपर कमाई का सपना देख रहे हैं.तो जापान का रेड डायमंड अमरूद आपकी किस्मत बदल सकता है. आजकल प्रगतिशील किसान अपनी पारंपरिक फसलों को छोड़कर इस खास किस्म को अपना रहे हैं और अपनी आय कई गुना बढ़ा रहे हैं. मार्केट में इसकी मांग और कीमत दोनों ही सामान्य अमरूद से कहीं ज्यादा रहती है.

1/6
रेड डायमंड अमरूद की सबसे बड़ी खासियत इसका साल में तीन बार फलन देना है. जहां आम अमरूद सीजन के हिसाब से साल में एक या दो बार फल देते हैं. वहीं यह वैरायटी हर चार महीने में पैदावार देने की क्षमता रखती है. इससे किसानों के पास साल भर नकदी का फ्लो बना रहता है और तंगी दूर होती है.
रेड डायमंड अमरूद की सबसे बड़ी खासियत इसका साल में तीन बार फलन देना है. जहां आम अमरूद सीजन के हिसाब से साल में एक या दो बार फल देते हैं. वहीं यह वैरायटी हर चार महीने में पैदावार देने की क्षमता रखती है. इससे किसानों के पास साल भर नकदी का फ्लो बना रहता है और तंगी दूर होती है.
2/6
इस अमरूद की बनावट और स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है. बाहर से हरा और अंदर से पूरी तरह गहरा लाल होने के साथ-साथ इसमें बीज बहुत कम या न के बराबर होते हैं. इसकी मिठास और क्रंची स्वाद की वजह से प्रीमियम मार्केट और बड़े शहरों में इसे हाथों-हाथ लिया जाता है. जिससे बेहतरीन रेट मिलते हैं.
इस अमरूद की बनावट और स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है. बाहर से हरा और अंदर से पूरी तरह गहरा लाल होने के साथ-साथ इसमें बीज बहुत कम या न के बराबर होते हैं. इसकी मिठास और क्रंची स्वाद की वजह से प्रीमियम मार्केट और बड़े शहरों में इसे हाथों-हाथ लिया जाता है. जिससे बेहतरीन रेट मिलते हैं.
Published at : 19 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Guava Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर
ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा
एग्रीकल्चर
किसान भाई शुरू करें जीरो बजट फार्मिंग, नोट छापने की मशीन बन जाएगी खेती
किसान भाई शुरू करें जीरो बजट फार्मिंग, नोट छापने की मशीन बन जाएगी खेती
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
'ज्ञान तो है नहीं...मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन करेंगे क्या? CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव
टेलीविजन
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
इंडिया
'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
'भारत-ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
जनरल नॉलेज
जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?
जब लिक्विड होती है LPG तो इसे किलोग्राम में क्यों मापा जाता है, लीटर में क्यों नहीं?
ट्रेंडिंग
तो काले जादू की वजह से हारी CSK? स्टेडियम में मैच के बीच नींबू-मिर्च लेकर मंतर पढ़ रहा था SRH फैन; वीडियो वायरल
तो काले जादू की वजह से हारी CSK? स्टेडियम में मैच के बीच नींबू-मिर्च लेकर मंतर पढ़ रहा था SRH फैन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget