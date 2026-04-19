किस्मत बदल देगी अमरूद की ये टॉप वैरायटी, एक बार लगाएं और साल में 3 बार लें फसल

रेड डायमंड अमरूद की सबसे बड़ी खासियत इसका साल में तीन बार फलन देना है. जहां आम अमरूद सीजन के हिसाब से साल में एक या दो बार फल देते हैं. वहीं यह वैरायटी हर चार महीने में पैदावार देने की क्षमता रखती है. इससे किसानों के पास साल भर नकदी का फ्लो बना रहता है और तंगी दूर होती है.