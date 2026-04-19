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बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती

Baheda Farming Tips: आयुर्वेद का हरा सोना कहा जाने वाला बहेड़ा अब किसानों के लिए तगड़ी कमाई का जरिया बन गया है. कम लागत और बिना किसी खास देखभाल के उगने वाली इस फसल की मार्केट में भारी डिमांड है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Apr 2026 04:28 PM (IST)
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Baheda Farming Tips: खेती-किसानी की दुनिया में अक्सर हम महंगी खाद और बीजों के पीछे भागते हैं. लेकिन कई बार असली खजाना हमारे आसपास के पेड़ों में ही छिपा होता है. ऐसा ही एक औषधीय फल है बहेड़ा. जिसे कभी बेकार समझकर छोड़ दिया जाता था. पर आज यह ग्रामीण इकोनॉमी के लिए हरा सोना साबित हो रहा है. आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध त्रिफला चूर्ण का मुख्य हिस्सा होने के कारण इसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है. 

अब जब बड़ी दवा कंपनियां और स्टार्टअप्स सीधे तौर पर इसकी खरीदी कर रहे हैं तो यह एक शानदार मुनाफे वाली नकदी फसल के रूप में उभरा है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत नाममात्र है और फायदा जबरदस्त जो इसे कम मेहनत में अधिक कमाई करने का एक परफेक्ट जरिया बनाता है.

खेत में ऐसे उगाएं बहेड़ा

बहेड़ा की खेती शुरू करना बेहद आसान है. क्योंकि यह पेड़ हर तरह की जलवायु और मिट्टी में खुद को ढाल लेता है. इसे उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती. बस शुरुआत में कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है.

  • इसके पौधों को आप नर्सरी से लाकर या बीजों के जरिए तैयार कर सकते हैं. इसे खेत की मेड़ों पर या खाली पड़ी बंजर जमीन पर भी लगाया जा सकता है.
  • शुरुआत के एक-दो साल ही इसे पानी और देखभाल की जरूरत होती है, उसके बाद यह पेड़ बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के सालों-साल फल देता रहता है.

एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तो यह कम पानी और बिना किसी खाद के भी बंपर पैदावार देने लगता है, जो आपकी लॉन्ग-टर्म इनकम को सिक्योर करता है.

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सप्लाई चेन का मुनाफा

बहेड़ा की खेती कमाई का एक ऐसा मॉडल है जिसमें घर के हर सदस्य खासकर महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है. एक व्यवस्थित सप्लाई चेन तैयार होने से अब बिचौलियों का डर खत्म हो गया है और लोगों को उनके काम का सही दाम मिल रहा है.

  • खाली समय में बहेड़ा इकट्ठा करके लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम को कई गुना बढ़ा रहे हैं.
  • स्थानीय खरीदी केंद्रों और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों (FPOs) के जुड़ने से अब हजारों टन बहेड़ा सीधे आयुर्वेदिक कंपनियों तक पहुंच रहा है.

यह फल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को दिन-ब-दिन मजबूत बना रहा है.

मार्केट में जबरदस्त डिमांड

बहेड़ा की बढ़ती कीमत के पीछे इसके चमत्कारी औषधीय गुण हैं. जिनकी वजह से फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में इसकी भारी मांग रहती है. इससे सिर्फ चूर्ण ही बनाया नहीं जाता. बल्कि इसके बीजों से निकलने वाला तेल भी काफी कीमती होता है.

  • यह खांसी, जुकाम और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण माना जाता है. इसके साथ ही यह आंखों की रोशनी और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है.
  • इसके इन्हीं क्वाॅलिटी के चलते आयुर्वेदिक और कॉस्मेटिक कंपनियां साल भर बड़ी मात्रा में बहेड़ा की तलाश में रहती हैं.

जब मार्केट में डिमांड इतनी सॉलिड हो. तो इसका बिजनेस कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता.

भविष्य की खेती 

आने वाले समय में जैसे-जैसे लोगों का झुकाव नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेगा. बहेड़ा जैसी फसलों की अहमियत और ज्यादा बढ़ने वाली है. इसे एक बिजनेस के तौर पर शुरू करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती.

बहेड़ा के पेड़ों को खास देखभाल की जरूरत नहीं होती. जिससे किसानों का कीटनाशक और सिंचाई का खर्चा भी बच जाता है. इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज तकनीक को समझकर कोई भी व्यक्ति छोटे स्तर पर भी एक सफल स्टार्टअप शुरू कर सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Apr 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Baheda
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