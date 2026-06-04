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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकितने रुपये में मिल जाती है लाल सिंधी गाय, हर दिन देती है 15 लीटर दूध

कितने रुपये में मिल जाती है लाल सिंधी गाय, हर दिन देती है 15 लीटर दूध

Red Sindhi Cow: लाल सिंधी गाय अपनी बेहतरीन इम्यूनिटी और शानदार दूध उत्पादन के लिए डेयरी किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है. कम खर्च और सामान्य चारे में भी यह बढ़िया मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 04 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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Red Sindhi Cow: भारतीय डेयरी फार्मिंग में देसी नस्ल की गायों का क्रेज हमेशा से रहा है. जब बात कम खर्चे में बेहतरीन दूध उत्पादन और मजबूत इम्यूनिटी की हो तो लाल सिंधी गाय का नाम सबसे ऊपर आता है. अपने गहरे लाल रंग और शांत स्वभाव के लिए पहचानी जाने वाली यह गाय देश के डेयरी किसानों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारी गर्मी और सूखे जैसे मुश्किल हालातों में भी आराम से सरवाइव कर लेती है.

और तो और इसके दूध देने की क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ता. मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ताल्लुक रखने वाली यह नस्ल आज भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के डेयरी फार्म्स में बड़े पैमाने पर पाली जा रही है. चलिए आपको बताते हैं कि इस शानदार गाय की क्या खूबियां हैं और इसे खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

दूध देने की बेजोड़ क्षमता 

लाल सिंधी गाय अपने हाई मिल्क यील्ड यानी बेहतरीन दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. सामान्य तौर पर एक अच्छी लाल सिंधी गाय हर दिन 10 से 15 लीटर तक दूध आसानी से दे देती है. जबकि पूरे लैक्टेशन पीरियड में यह औसतन 1700 से 1800 लीटर तक दूध दे सकती है. इसकी कीमत पूरी तरह से गाय की उम्र, उसकी शुद्धता और दूध देने की क्षमता पर निर्भर करती है.

इतनी होती है इसकी कीमत

मार्केट में एक सामान्य लाल सिंधी गाय 50000 रुपये से लेकर 80000 रुपये के बीच मिल जाती है. वहीं अगर आप अच्छी सेहत और ज्यादा दूध देने वाली शुद्ध नस्ल की गाय लेने जाएंगे. तो इसकी कीमत 80000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके प्रीमियम और हाई यील्ड वाले रिकॉर्ड वाले पशुओं की कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है.

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कम खर्च में बंपर मुनाफा

इस गाय को पालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कम लागत में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है. लाल सिंधी गाय को बहुत महंगे चारे या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती, यह सामान्य और कम क्वालिटी वाले चारे को खाकर भी सेहतमंद रहती है. इसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी इतनी गजब की होती है कि इसे बीमारियां और कीड़े-मकोड़े (टिक्स) जल्दी परेशान नहीं करते. 

दूध की बेहतरीन क्वालिटी

इसके दूध की बात करें तो इसमें फैट की मात्रा लगभग 4.5% से 5.2% तक होती है, जिससे इसका दूध काफी गाढ़ा और पौष्टिक होता है. यह पूरी तरह से A2 दूध होता है जो सेहत के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और इससे बनने वाले घी और मिठाइयों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Cow Farming Dairy Farming
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