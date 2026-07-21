किस योजना में किसानों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी? जान लें योजनाओं के नाम

Highest Farming Subsidy: भारत एक ऐसा देश है, जहां की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर हैं. यही वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन खेती करना इतना भी आसान नहीं हैं. कभी मौसम, कभी बढ़ती लागत तो कभी फसलों के सही दाम न मिलना. ऐसे में किसानों को सरकार की मदद की काफी जरूरत होती है. इसके चलते केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसानों के लिए नई-नई योजनाएं निकालती हैं, जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके. हालांकि, कई बार सही जानकारी नहीं मिलने से किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते. आज हम सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है.

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में आती है. इन पैसों से किसान खाद, बीज, दवाइयां और अन्य जरूरी खर्चे पूरे कर सकते हैं. इससे किसानों को बाजार से कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

पीएम फसल बीमा योजना

फसल को सबसे बड़ा खतरा खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होता है. कई बार सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि या कीटों के कारण फसल बर्बाद हो जाती है. ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इस योजना के तहत फसल का बीमा किया जाता है, जिससे उन्हें खराब हुई फसल का मुआवजा मिल सके. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा मिलती है.

कृषि मशीनीकरण योजना

आज के समय में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और बिना आधुनिक मशीनों के खेती करना काफी मुश्किल भरा काम है. इन मशीनों की कीमत भी काफी ज्यादा होती है. ऐसे में सरकार इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेटर और अन्य उपकरणों की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है. छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी मेहनत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है.

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पीएम कृषि सिंचाई योजना

पानी की कमी खेती की सबसे बड़ी समस्या है. इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना है. ड्रिप और आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर सरकार सब्सिडी देती है. इससे पानी की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है.

सरकार किसानों की हर कोशिश मदद करती है, लेकिन कई बार सही जानकारी न होने के कारण किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते. अगर आप किसान है और अभी तक इन योजनाओं में आवेदन नहीं किया तो इन योजनाओं का लाभ लेनें के लिए तुरंत आवेदन करें.

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